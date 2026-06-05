Реализация имущества супругов в банкротстве: долевая и совместная собственность, преимущественный выкуп и новые риски

Когда гражданин признаётся банкротом, его конкурсную массу формируют из всего имущества, за исключением небольшого перечня защищённого (единственное жильё, предметы обычной домашней обстановки и т.д.). Если у должника есть собственность, нажитая в браке, она тоже идёт с молотка. Но здесь сталкиваются интересы кредиторов, которые хотят получить максимум, и супруга (бывшего супруга), который имеет право на свою половину. В 2025 году Верховный суд РФ принял два знаковых решения, которые расставили точки над i в двух острых вопросах: как продавать имущество, разделённое на доли, и что делать, если супруги ещё до банкротства переписали активы друг на друга.
Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.
Часть 1. Две формы собственности — два порядка реализации
Супруги (в том числе бывшие) могут владеть недвижимостью, транспортом или иным имуществом в двух правовых режимах: совместная собственность (без выделения долей) и долевая собственность (доли определены, например, по 1/2). Разница критична для процедуры банкротства.
Совместная собственность: продажа целого объекта
По общему правилу, если имущество не разделено, оно считается совместным. В деле о банкротстве одного из супругов такое имущество подлежит реализации как единый объект. Вся выручка поступает в конкурсную массу, после чего супруг должника получает свою половину (или иную долю, установленную судом) из оставшихся средств. Второй супруг не может забрать «свою часть» в натуре — только деньги после продажи.
Долевая собственность: раньше была неопределённость
Если супруги в период брака или после развода определили доли (например, в соглашении о разделе имущества или через суд), возникает вопрос: продаётся только доля должника или весь объект целиком? Нижестоящие суды долгое время придерживались подхода, что раз доли выделены, то продаже подлежит лишь доля банкрота, а остальные сособственники могут воспользоваться преимущественным правом покупки по статье 250 ГК РФ. То есть второй супруг мог выкупить долю должника по цене, которая будет определена на торгах, и сохранить объект в своей собственности.
Верховный суд в своём разъяснении (актуальном с 2025 года) сказал: нет, специальный закон о банкротстве имеет приоритет. Даже если доли выделены, имущество супругов продаётся целиком. Причина — в банкротстве важно получить максимальную цену на торгах, а продажа отдельной доли, как правило, снижает ликвидность и итоговую выручку. Покупателю неинтересна доля, нужен весь объект.
Часть 2. Новая процедура продажи при долевой собственности: преимущественный выкуп до торгов
Если раньше сособственник (супруг) мог выкупить долю только в рамках общих правил ГК РФ — после определения начальной цены на торгах — то теперь Верховный суд скорректировал порядок, опираясь на позицию Конституционного суда.
Вот как сейчас выглядит пошаговый алгоритм для имущества, находящегося в долевой собственности супругов (бывших супругов), когда один из них — банкрот.
Шаг 1. Предложение супругу выкупить весь объект до торгов
Финансовый управляющий обязан предложить второму супругу (долевому сособственнику) реализовать преимущественное право покупки. Цена — начальная стоимость, которая будет установлена для первых публичных торгов. Срок на размышление — один месяц.
Шаг 2. Если супруг согласился
Управляющий заключает с ним договор купли-продажи всего объекта. Выручка распределяется: доля супруга остаётся у него (фактически он сам себе платит), а доля должника поступает в конкурсную массу. При этом второй супруг оплачивает только часть, соответствующую доле банкрота. Например, если доли по 1/2, а начальная цена объекта 10 млн рублей, супруг платит 5 млн рублей.
Шаг 3. Если супруг отказался или промолчал
По истечении месяца доля должника выставляется на торги. Но продаётся не отдельная доля, а весь объект целиком — уже как единый лот. Сторонний покупатель получает 100% имущества. Второй супруг теряет свой актив, но получает денежную компенсацию в размере половины вырученной суммы.
Шаг 4. Особенность участия в торгах
Если супруг передумал и хочет купить объект уже на торгах, он вправе участвовать на общих основаниях. Но тогда он платит полную цену, сложившуюся по итогам торгов, а не половину. Однако после торгов ему возвращают его долю из выручки. На практике это невыгодно, поэтому разумнее соглашаться на предложение до торгов.
Часть 3. Сравнительная таблица: как продаётся имущество в зависимости от формы собственности
Параметр
Совместная собственность (доли не выделены)
Долевая собственность (доли выделены)
Что продаётся
Весь объект целиком
Весь объект целиком (по новой практике)
Есть ли у супруга преимущественное право выкупа
Нет, он получает только деньги после продажи
Да, до торгов по начальной цене
Обязан ли управляющий предлагать выкуп
Нет
Да, в письменной форме с месячным сроком
Что платит супруг при выкупе
Не применимо
Только часть, соответствующую доле должника
Если супруг не выкупил
Объект идёт с торгов, супруг получает долю денег
Объект идёт с торгов целиком, супруг получает долю денег
Риск потери актива для супруга
Высокий — актив точно будет продан
Средний — есть шанс сохранить актив, выкупив до торгов
Часть 4. Важное уточнение: при отсутствии общих долгов
Если у супругов нет общих обязательств (например, кредит, взятый в браке на семью), а банкротится один из них по своим личным долгам, то при реализации совместного имущества действует особый нюанс. Деньги, причитающиеся супругу (его доля), не включаются в конкурсную массу. Это значит, что они не идут на погашение долгов банкрота. Управляющий сразу перечисляет их супругу.
На практике это важно, потому что кредиторы банкрота не могут претендовать на «чистую» половину супруга. Поэтому супругу выгодно, чтобы доли были определены и отсутствовали общие долги — тогда при продаже он получит свои деньги без задержек и удержаний.
Часть 5. Новый риск для супруга, который «спас» имущество до банкротства
В 2025 году Верховный суд рассмотрел ещё одно резонансное дело. Супруги, предвидя банкротство мужа, заключили соглашение о разделе имущества, по которому дорогая недвижимость в Европе перешла в единоличную собственность жены. Жена тут же продала объект третьему лицу за разумную цену. Через некоторое время муж признан банкротом. Финансовый управляющий оспорил соглашение о разделе как сделку с целью причинить вред кредиторам (вывод актива). Суд признал сделку недействительной.
Поскольку вернуть недвижимость в натуре уже нельзя (она продана добросовестному покупателю), суд применил последствия в виде взыскания с жены денежной компенсации. Но самое интересное — размер компенсации. Суд взыскал не только половину полученных от продажи денег (22 млн из 44 млн), но и добавил компенсацию за прирост рыночной стоимости дома за период с момента продажи до момента рассмотрения дела в суде. За несколько лет дом подорожал на 74 млн, и половина этого прироста — 37 млн — также была взыскана с жены.
Итог: жена должна вернуть в конкурсную массу не 22 млн, а 59 млн рублей — больше, чем она сама выручила от продажи.
Что это означает на практике:
Если супруги пытаются «спасти» имущество, переписывая его на одного из них перед банкротством, рискуют оба.
Даже если имущество уже продано третьему лицу, суд может взыскать не только полученные деньги, но и упущенную выгоду (рост рыночной стоимости).
Сроки оспаривания сделок в банкротстве — три года до возбуждения дела. Поэтому «заранее» переписать активы не получится — управляющий всё равно проверит период подозрительности.
Часть 6. Чек-лист для супруга (бывшего супруга) должника
Если ваш муж или жена банкрот (или вот-вот им станет), а у вас есть общее имущество, действуйте по следующему плану.
Определите форму собственности. Посмотрите в ЕГРН, на автомобиль, другие активы: указаны доли или нет. Если нет — имущество совместное.
При совместной собственности вы не можете сохранить актив. Вам останется только получить деньги после продажи. Чтобы увеличить сумму, следите, чтобы оценка была рыночной, и участвуйте в торгах как покупатель, если хотите выкупить объект наравне со всеми.
При долевой собственности дождитесь предложения от финансового управляющего о преимущественном выкупе. У вас есть месяц. Соглашайтесь, если хотите сохранить имущество. Цена будет начальной на первых торгах — обычно это рыночная оценка минус 5-10%.
Если у вас нет общих долгов с банкротом, проследите, чтобы ваша доля выручки не попала в конкурсную массу. Управляющий обязан перечислить её вам напрямую.
Ни в коем случае не пытайтесь переписать имущество на себя за три года до предполагаемого банкротства. Такая сделка будет оспорена, и вы рискуете вернуть не только полученное, но и упущенный рост стоимости.
Часть 7. Что изменилось для кредиторов и управляющих
Для финансовых управляющих новые разъяснения упростили процедуру: не нужно мучиться с продажей отдельной доли, можно выставлять весь объект. Но добавилась обязанность — делать предложение супругу до торгов. Если управляющий это пропустит, супруг сможет оспорить торги.
Для кредиторов нововведение выгодно: продажа целого объекта обычно приносит больше денег, чем продажа половины. Кроме того, теперь сложнее спрятать активы за фиктивным разделом имущества — Верховный суд дал чёткий сигнал, что притворные соглашения будут разбиваться с взысканием полной рыночной стоимости.
Заключение
Практика банкротства граждан стремительно развивается. Ещё несколько лет назад суды не знали, что делать с долями супругов, и допускали противоречивые решения. Сегодня Верховный суд установил единые правила:
любое общее имущество супругов (и совместное, и долевое) продаётся целиком как единый объект;
при долевой собственности у второго супруга есть шанс сохранить актив — выкупить до торгов по начальной цене;
попытки вывести имущество через раздел или дарение накануне банкротства грозят взысканием не только полученного, но и всей упущенной выгоды.
Для супруга должника главная стратегия — действовать открыто и в рамках закона. Скрывать активы бесполезно, а риск стать должником перед конкурсной массой очень высок. Для кредиторов и управляющих — это новый эффективный инструмент пополнения конкурсной массы.
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