Реализация имущества супругов в банкротстве: долевая и совместная собственность, преимущественный выкуп и новые риски

Часть 1. Две формы собственности — два порядка реализации

Супруги (в том числе бывшие) могут владеть недвижимостью, транспортом или иным имуществом в двух правовых режимах: совместная собственность (без выделения долей) и долевая собственность (доли определены, например, по 1/2). Разница критична для процедуры банкротства.

Совместная собственность: продажа целого объекта

По общему правилу, если имущество не разделено, оно считается совместным. В деле о банкротстве одного из супругов такое имущество подлежит реализации как единый объект. Вся выручка поступает в конкурсную массу, после чего супруг должника получает свою половину (или иную долю, установленную судом) из оставшихся средств. Второй супруг не может забрать «свою часть» в натуре — только деньги после продажи.

Долевая собственность: раньше была неопределённость

Если супруги в период брака или после развода определили доли (например, в соглашении о разделе имущества или через суд), возникает вопрос: продаётся только доля должника или весь объект целиком? Нижестоящие суды долгое время придерживались подхода, что раз доли выделены, то продаже подлежит лишь доля банкрота, а остальные сособственники могут воспользоваться преимущественным правом покупки по статье 250 ГК РФ. То есть второй супруг мог выкупить долю должника по цене, которая будет определена на торгах, и сохранить объект в своей собственности.

Верховный суд в своём разъяснении (актуальном с 2025 года) сказал: нет, специальный закон о банкротстве имеет приоритет. Даже если доли выделены, имущество супругов продаётся целиком. Причина — в банкротстве важно получить максимальную цену на торгах, а продажа отдельной доли, как правило, снижает ликвидность и итоговую выручку. Покупателю неинтересна доля, нужен весь объект.