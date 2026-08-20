Иностранное право в договоре: какие риски возникают у российского бизнеса из-за санкций

Проблема не только в том, какое право будет применять суд. Нужно заранее проверить, можно ли будет провести платеж, исполнить обязательство, обратиться в выбранный арбитраж и затем добиться исполнения решения.

Особенно рискованно автоматически выбирать право Великобритании, США или государства ЕС только потому, что его принято использовать в международных контрактах.

Сегодня при подготовке внешнеэкономического договора нужно оценивать не только коммерческие условия, но и санкционные ограничения, валюту платежа, место разрешения споров, применимое право и запасной механизм на случай блокировки первоначальной схемы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБГ, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.