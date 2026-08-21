Строительная экспертиза в суде: где стороны чаще всего ошибаются

Спор о строительстве почти всегда быстро выходит за пределы чистого права. Суду нужно понять, сколько работ реально выполнено, соответствует ли результат проекту, почему появились дефекты и сколько будет стоить их устранение.

И здесь стороны часто совершают одну ошибку: воспринимают экспертизу как универсальный способ доказать свою правоту. На практике заключение эксперта может как усилить позицию, так и окончательно показать ее слабость.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, магистр экономики. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, в том числе по спорам из строительного подряда.