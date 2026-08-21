Строительная экспертиза в суде: где стороны чаще всего ошибаются

Спор о строительстве почти всегда быстро выходит за пределы чистого права. Суду нужно понять, сколько работ реально выполнено, соответствует ли результат проекту, почему появились дефекты и сколько будет стоить их устранение.
И здесь стороны часто совершают одну ошибку: воспринимают экспертизу как универсальный способ доказать свою правоту. На практике заключение эксперта может как усилить позицию, так и окончательно показать ее слабость.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, магистр экономики. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, в том числе по спорам из строительного подряда.
Экспертизу нужно начинать не с выбора эксперта
Первый вопрос должен звучать иначе:
что именно мы хотим доказать?
Допустим, заказчик заявляет, что подрядчик выполнил работы плохо.
Для суда этого недостаточно. Нужно понять:
какие конкретно недостатки есть;
являются ли они нарушением проекта или технологии;
почему они появились;
можно ли их устранить;
сколько будет стоить исправление.
И только после этого становится понятно, какое исследование вообще требуется.
Та же логика работает при споре об объеме выполненных работ. Эксперт может сопоставить фактический результат с проектной и исполнительной документацией и определить реальный объем.
Проще говоря, экспертиза должна отвечать на конкретный спорный вопрос, а не проводиться просто потому, что дело строительное.
Иногда через полгода исследовать уже будет нечего
На стройке доказательства имеют неприятное свойство исчезать.
Стены закрываются отделкой. Инженерные сети зашиваются. Конструкции демонтируются. Дефекты устраняют новые подрядчики.
Поэтому ожидание судебной экспертизы не всегда лучший вариант.
Например, если заказчик обнаружил серьезные недостатки и планирует срочную переделку, первоначальное состояние объекта лучше зафиксировать заранее.
Иначе в суде может возникнуть ситуация: обе стороны спорят о причине дефекта, но самого объекта исследования в прежнем виде уже нет.
Именно поэтому досудебное исследование особенно полезно там, где состояние объекта скоро изменится.
Какие вопросы стоит отдавать эксперту, а какие нет
Эксперт отвечает на вопросы, требующие специальных знаний. Суд — на вопросы права.
Эту границу часто забывают.
Неудачный вопрос
Более правильная постановка
Нарушил ли подрядчик договор?
Соответствуют ли работы проектной документации?
Виновен ли подрядчик в появлении дефекта?
Какова техническая причина возникновения дефекта?
Обязан ли заказчик оплатить работы?
Каков фактический объем и стоимость выполненных работ?
Существенно ли нарушен договор?
Возможно ли устранить выявленные недостатки и каким способом?
Эксперт не должен определять, кто нарушил обязательство, толковать условия договора или решать, кто кому должен деньги.
Его задача — дать суду технические данные. Правовую оценку этим данным уже дает суд.
Есть вещи, которые эксперт исправить не сможет
Это особенно важно для подрядчиков.
Представим, что выполнены дополнительные работы. Цена не согласована, дополнительного соглашения нет, нормальной переписки тоже нет.
Эксперт может установить:
да, работы выполнены; да, они стоят пять миллионов рублей.
Но из этого еще не следует, что заказчик обязан заплатить эти пять миллионов.
Экспертиза не способна задним числом согласовать цену или подтвердить полномочия человека, который якобы дал устное поручение.
То же самое касается сроков. Если подрядчик утверждает, что работать ему мешал заказчик, эксперт не заменит письмо о приостановке или уведомление о препятствиях, которое должно было появиться во время исполнения договора.
Поэтому технически сильная экспертиза иногда оказывается бесполезной при слабой юридической позиции.
Плохое заключение не нужно просто «опровергать»
Если судебная экспертиза оказалась не в пользу вашей стороны, первое желание — заказать рецензию.
Это нормальный инструмент, но сам по себе он ничего не отменяет.
Рецензия полезна тогда, когда она показывает конкретную проблему:
эксперт использовал неподходящую методику;
не исследовал существенные документы;
допустил ошибку в расчетах;
сделал вывод, который не следует из исследовательской части;
вышел за пределы поставленных перед ним вопросов.
После этого уже можно ставить вопрос о вызове эксперта, дополнительном исследовании или повторной экспертизе.
Простая позиция «наш специалист считает иначе» значительно слабее.
Самая опасная экспертиза — та, которой никто не занимался до ее назначения
В строительном процессе стороны иногда относятся к экспертизе как к технической процедуре:
суд назначит, эксперт разберется.
Это ошибка.
До назначения исследования нужно понимать как минимум четыре вещи:
Первое. Какие обстоятельства экспертиза должна подтвердить.
Второе. Какие документы необходимо предоставить эксперту.
Третье. Какие вопросы сформулировать.
Четвертое. Сохранился ли вообще объект в состоянии, пригодном для исследования.
Если этого не сделать, можно получить формально правильное заключение, которое отвечает совсем не на те вопросы, от которых зависит спор.
Экспертиза сильна только вместе с документами
У строительных дел есть одна особенность: техническая и юридическая части почти всегда связаны.
Эксперт может подтвердить дефект. Но суд еще должен установить, кто за него отвечает.
Эксперт может определить объем работ. Но суду придется решить, входили ли они в договор и подлежат ли оплате.
Эксперт может рассчитать стоимость устранения недостатков. Но сначала необходимо доказать право заказчика требовать эти расходы с конкретного подрядчика.
Поэтому надежная позиция обычно состоит из нескольких элементов:
Что нужно доказать
Чем подтверждается
Условия сделки
Договор, смета, приложения
Хронология
Переписка, уведомления, журналы
Фактическое исполнение
Акты, исполнительная документация
Технические обстоятельства
Экспертиза
Размер требований
Расчеты, сметы, экспертное заключение
Сама по себе экспертиза не выигрывает строительный спор.
Она выигрывает его только тогда, когда отвечает на правильные вопросы и встроена в нормальную доказательственную позицию.
Именно поэтому заниматься экспертизой нужно не в тот момент, когда суд уже вынес определение о ее назначении, а намного раньше.
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