Нотариальная экспертиза: как сохранить технические доказательства до суда

В обычном коммерческом споре документы можно поднять и через год. В строительном или техническом деле это работает не всегда. Само доказательство может перестать существовать.

Сегодня на объекте есть дефект. Через неделю его устранят. Сегодня оборудование неисправно. Завтра его отправят в ремонт. Сегодня виден результат работы одного подрядчика, через месяц поверх него будет работать другой.

Именно в таких делах иногда важнее не быстрее подать иск, а успеть сохранить техническое доказательство.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, магистр экономики. Представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, в том числе в строительных и технически сложных спорах.