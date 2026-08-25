Можно ли одновременно взыскать пеню и штраф по 44-ФЗ: когда суд признает двойную ответственность незаконной

По контрактам по 44-ФЗ заказчики нередко начисляют сразу две санкции: пеню за нарушение срока и штраф за ненадлежащее исполнение обязательства. На бумаге основания могут называться по-разному, но если фактически речь идет об одном и том же нарушении срока, суды все чаще признают такую конструкцию двойной ответственностью.
Практика нескольких арбитражных округов складывается достаточно последовательно: если обязательство исполнено, но с просрочкой, основная санкция — пеня. Штраф возможен только при наличии отдельного нарушения, которое не сводится к самой просрочке.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Можно ли взыскать пеню и штраф одновременно по 44-ФЗ
Да, но только если речь идет о разных нарушениях.
Часть 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ разграничивает ответственность поставщика: пеня начисляется за просрочку исполнения обязательства, а штраф — за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение.
Поэтому схема «не выполнил вовремя — начислим и пеню, и штраф» обычно не работает.
Если подрядчик должен был закончить работы 1 июня, но завершил их 20 июня, нарушение состоит именно в просрочке. Дополнительный штраф за то, что обязательство «не было исполнено в установленный срок», фактически дублирует пеню.
Штраф по 44-ФЗ за просрочку: когда он незаконен
Наиболее очевидный случай — контракт исполнен полностью, но позже установленного срока.
В таком споре заказчик вправе требовать пеню за период просрочки, но не может дополнительно начислить штраф только потому, что обязательство не было исполнено в первоначальную дату.
Такую позицию занимали Московский, Поволжский, Северо-Западный и Уральский округа. Суды исходили из того, что при отсутствии других нарушений применение двух санкций означает двойную ответственность за одно и то же поведение.
Принцип можно сформулировать просто:
просрочка = пеня;
самостоятельное нарушение = возможен штраф.
Можно ли взыскать пеню и штраф, если нарушения разные
Да. Закон не запрещает использовать обе санкции одновременно как таковые.
Например, поставщик нарушил срок поставки и одновременно передал товар ненадлежащего качества. Тогда пеня может начисляться за просрочку, а штраф — за нарушение требований к качеству.
Поэтому в споре нужно смотреть не на названия санкций в расчете заказчика, а на конкретное основание каждой из них.
Если обе санкции основаны на одной фразе — «обязательство не исполнено в установленный срок», позиция поставщика значительно сильнее.
Штраф за непередачу документов после просрочки работ: позиция судов
Показателен спор Московского округа 2025 года.
Заказчик удержал пеню за нарушение срока выполнения работ, а затем дополнительно начислил штраф за то, что после окончания работ подрядчик не передал весь комплект документов для приемки.
Суды поддержали подрядчика. Они пришли к выводу, что фактически две меры ответственности применены за одно нарушение. Пеня при этом не превышала 5% цены контракта и подлежала списанию. Верховный Суд в феврале 2026 года отказался передавать дело на пересмотр.
Это хороший пример того, что суд оценивает реальную природу нарушения, а не только формулировку заказчика.
Судебная практика: когда штраф и пеню по 44-ФЗ нельзя взыскивать одновременно
Суд
Дело
Ситуация
Вывод
АС Северо-Кавказского округа
Постановление от 15.04.2026 № Ф08-1212/2026 по делу № А53-9404/2023
Заказчик предъявил по банковской гарантии одновременно пеню и штраф за просрочку строительно-монтажных работ
Подрядчик взыскал убытки. Суд указал: если нарушение состоит в невыполнении работ в срок, применяется пеня, а дополнительный штраф за то же нарушение неправомерен.
АС Московского округа
Постановление от 12.11.2025 № Ф05-16185/2025 по делу № А40-4107/2025; Определение ВС РФ от 24.02.2026 № 305-ЭС25-15746
Заказчик начислил пеню за просрочку работ и дополнительно штраф за непередачу полного комплекта документов
Штраф признан незаконным: фактически ответственность применялась за одно и то же нарушение. Верховный Суд отказался передавать дело на пересмотр.
АС Центрального округа
Постановление от 09.04.2024 № Ф10-659/24 по делу № А83-4913/2023
Поставщик допустил просрочку поставки. Заказчик удержал из оплаты одновременно пеню и штраф
Суды признали двойное начисление неправомерным: за просрочку установлен специальный вид ответственности — пеня. Дополнительный штраф за тот же факт просрочки взысканию не подлежит.
АС Северо-Западного округа
Постановление от 27.11.2025 № Ф07-12544/2025 по делу № А42-9536/2024
Поставщик нарушил срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию объекта
Суд взыскал только пеню. Самостоятельного нарушения, отличного от просрочки, заказчик не доказал.
АС Уральского округа
Постановление от 07.07.2023 № Ф09-3592/23 по делу № А47-9381/2022
Заказчик потребовал пеню за просрочку и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств
Пеня взыскана, во штрафе отказано. Одновременное применение двух санкций за одно нарушение признано двойной ответственностью.
АС Московского округа
Постановление от 06.02.2023 № Ф05-35182/2022 по делу № А41-1862/2022
Поставщик поставил товар с просрочкой, заказчик удержал и пеню, и штраф
Суд обязал вернуть удержанный штраф. Часть 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ не предусматривает штраф за саму просрочку исполнения.
АС Поволжского округа
Постановление от 28.02.2022 № Ф06-12556/2021 по делу № А55-8527/2021
Исполнитель нарушил срок выполнения изыскательских работ
Взыскана только пеня. Иных нарушений условий контракта суд не установил, поэтому оснований для штрафа не было.
АС Московского округа
Постановление от 24.05.2022 № Ф05-9837/2022 по делу № А40-170640/2021
По банковской гарантии заказчик получил одновременно пеню и штраф за просрочку поставки
Штраф признан неправомерным: обязательство было исполнено с просрочкой, но других нарушений не установлено.
АС Уральского округа
Постановление от 15.09.2022 № Ф09-5839/22 по делу № А76-13596/2021
Работы выполнены полностью, но позже срока; банк перечислил заказчику пеню и штраф
Поставщик добился возврата штрафа. Самостоятельного нарушения, кроме просрочки, не было.
Суды проводят довольно четкую границу: опоздал с исполнением — пеня; допустил отдельное нарушение условий контракта — возможен штраф. Если же заказчик пытается назвать одну и ту же просрочку одновременно и нарушением срока, и ненадлежащим исполнением, такая конструкция часто не выдерживает судебной проверки.
Как вернуть незаконно удержанный штраф по 44-ФЗ
Если заказчик уже удержал сумму штрафа из оплаты, поставщик может требовать ее возврата.
В ряде дел такие требования заявлялись как взыскание неосновательного обогащения. Суды удовлетворяли их, когда устанавливалось, что контракт фактически исполнен, нарушение сводилось к просрочке, а штраф применен дополнительно к пене без самостоятельного основания.
Перед иском стоит проверить три вещи:
какое нарушение указано основанием штрафа;
отличается ли оно от нарушения срока;
исполнен ли контракт фактически.
Если из расчета заказчика следует, что пеня и штраф начислены за один и тот же период и одно нарушение, это хороший аргумент в пользу поставщика.
Что делать, если штраф и пеню взыскали по банковской гарантии
Выплата банка не делает начисление автоматически законным.
В практике были ситуации, когда заказчик предъявлял гаранту требование сразу на пеню и штраф, банк перечислял деньги, а затем взыскивал их с поставщика или подрядчика в порядке регресса.
Северо-Кавказский округ в 2026 году признал, что подрядчик вправе взыскать убытки, если штраф изначально был предъявлен заказчиком неправомерно.
Поэтому после выплаты по гарантии необходимо отдельно проверить каждый элемент требования заказчика. Сам факт перечисления денег банком не лишает поставщика возможности спорить с размером санкций.
Как поставщику оспорить пеню и штраф по контракту 44-ФЗ
Основная позиция строится вокруг разграничения нарушений.
Нужно показать, что:
пеня начислена за просрочку;
штраф фактически начислен за ту же самую просрочку;
другого нарушения заказчик не доказал.
Дополнительно важно проверить сам контракт. В ряде рассмотренных дел условия прямо предусматривали штраф за ненадлежащее исполнение за исключением случаев просрочки.
Если обязательство исполнено полностью, пусть и позднее, это также усиливает позицию поставщика.
Двойная ответственность по 44-ФЗ: практический вывод
Одновременное начисление штрафа и пени не запрещено само по себе. Но каждая санкция должна отвечать за отдельное нарушение.
Если поставщик или подрядчик выполнил обязательство, но нарушил срок, начисление пени обоснованно. Дополнительный штраф только за то, что это же обязательство не было исполнено вовремя, суды обычно расценивают как двойную ответственность.
Поэтому при получении расчета от заказчика нужно задать один вопрос: какое самостоятельное нарушение, кроме просрочки, стало основанием для штрафа?
Если такого нарушения нет, есть серьезные основания требовать отмены штрафа или возврата уже удержанных денег.
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