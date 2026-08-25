Можно ли одновременно взыскать пеню и штраф по 44-ФЗ: когда суд признает двойную ответственность незаконной

По контрактам по 44-ФЗ заказчики нередко начисляют сразу две санкции: пеню за нарушение срока и штраф за ненадлежащее исполнение обязательства. На бумаге основания могут называться по-разному, но если фактически речь идет об одном и том же нарушении срока, суды все чаще признают такую конструкцию двойной ответственностью.

Практика нескольких арбитражных округов складывается достаточно последовательно: если обязательство исполнено, но с просрочкой, основная санкция — пеня. Штраф возможен только при наличии отдельного нарушения, которое не сводится к самой просрочке.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.