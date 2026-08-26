Заказчик не платит по госконтракту из-за отсутствия финансирования: можно ли взыскать неустойку

Судебная практика в этом вопросе достаточно жесткая: внутренние проблемы бюджетного учреждения с финансированием, как правило, остаются проблемами самого учреждения.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Можно ли не платить неустойку, если заказчику не выделили деньги
Обычно позиция заказчика строится примерно одинаково: обязательство не исполнено не по его вине, поскольку необходимое финансирование из бюджета поступило поздно либо не поступило вообще.
Для гражданско-правового спора такой аргумент слабый.
Еще Пленум ВАС РФ разъяснял, что недофинансирование учреждения собственником само по себе не подтверждает отсутствие вины учреждения и не освобождает его от ответственности.
Логика здесь достаточно понятная. Заключая контракт, заказчик становится участником гражданского оборота и принимает на себя обычное денежное обязательство. Поставщик не должен разбираться, когда заказчику доведут лимиты и на каком этапе возникла проблема с бюджетным финансированием.
Если товар поставлен, работы выполнены или услуги оказаны, оплата должна пройти в установленный контрактом срок.
Что говорят суды о задержке бюджетного финансирования
Показательно дело № А43-36795/2023.
Поставщик электроэнергии исполнил свои обязательства, однако учреждение рассчиталось с просрочкой и сослалось на отсутствие финансирования. Суды взыскали неустойку и указали: недостаточное финансирование со стороны собственника имущества не доказывает отсутствие вины учреждения.
Более того, если лимитов бюджетных обязательств казенному учреждению недостаточно, законодательство предусматривает специальные механизмы ответственности главного распорядителя бюджетных средств. Но это не означает, что риск неоплаты можно переложить на поставщика.
Аналогичная позиция встречается практически во всех округах.
Так, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа по делу № А19-27912/2023 пришел к выводу, что недостаточность бюджетного финансирования не освобождает учреждение от ответственности за просрочку оплаты товара.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в деле № А51-19384/2023 также взыскал неустойку, отклонив довод учреждения о недофинансировании.
То есть речь идет уже не об отдельных решениях, а о достаточно устойчивом подходе.
Отсутствие лимитов бюджетных обязательств не освобождает заказчика от оплаты
Отдельный распространенный аргумент — заказчику не довели необходимые лимиты бюджетных обязательств.
На практике это тоже редко помогает.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа по делу № А27-23559/2023 прямо указал, что недостаток либо отсутствие лимитов финансирования не освобождает получателя бюджетных средств от обязанности оплатить уже потребленный ресурс.
По сути, суды разделяют два самостоятельных вопроса:
Вопрос
На ком лежит риск
Когда заказчику доведут бюджетные средства
На заказчике
Должен ли поставщик получить оплату в срок
Да
Можно ли задержать оплату из-за отсутствия лимитов
Как правило, нет
Начисляется ли неустойка за просрочку
Как правило, да
Сам факт бюджетного финансирования не меняет гражданско-правовую природу обязательства.
Как эту позицию применяет Арбитражный суд Московского округа
Для московских споров практика особенно показательна.
В постановлении от 10 декабря 2024 года по делу № А40-6584/2024 Московский округ оставил в силе взыскание неустойки за просрочку оплаты электроэнергии. Суд указал, что недофинансирование учреждения со стороны собственника не означает отсутствия вины и не является самостоятельным основанием для освобождения от ответственности.
Это не единичное решение.
Аналогичный подход Московский округ применял, в частности, по делам:
№ А40-306766/2023;
№ А40-174315/2023;
№ А40-279806/2023;
№ А40-242525/2023;
№ А40-250661/2022;
№ А40-220857/2021;
№ А41-16799/2021.
Для поставщика такая практика важна тем, что позволяет достаточно уверенно возражать против стандартной ссылки заказчика на бюджетные сложности.
А если заказчик вообще не мог повлиять на поступление денег
И этот довод сам по себе проблему не решает.
В деле № А56-13488/2024 заказчик просрочил оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Суд взыскал неустойку и указал: исполнение денежного обязательства не должно зависеть от того, есть ли у должника деньги и получил ли он бюджетное финансирование.
Похожую формулировку использовал Арбитражный суд Центрального округа в деле № А36-1231/2024.
Спор возник из-за просрочки оплаты поставленного газа. Заказчик ссылался на особенности финансирования через бюджетные лимиты, однако суд отметил, что это обстоятельство не меняет характера отношений сторон: обязанность оплатить поставленный ресурс остается гражданско-правовой.
Иными словами, фраза «денег объективно не было» сама по себе еще не означает отсутствия ответственности.
Что взыскивать с заказчика при просрочке оплаты по контракту
Если обязательство исполнено, а заказчик нарушил срок оплаты, поставщику обычно стоит считать требования сразу в полном объеме.
В зависимости от конкретного контракта и применимого регулирования это могут быть:
основной долг;
неустойка за период просрочки;
судебные расходы;
проценты либо иные предусмотренные законом платежи — если для этого есть соответствующие основания.
Ошибка многих поставщиков в том, что они долго ждут финансирования вместе с заказчиком, хотя срок оплаты уже истек.
Чем дольше продолжается просрочка, тем важнее фиксировать дату исполнения обязательства, предусмотренный контрактом срок оплаты, дату фактического поступления денег и период начисления неустойки.
Когда ссылка заказчика на отсутствие финансирования все-таки требует проверки
Полностью игнорировать доводы заказчика тоже не стоит.
В каждом споре нужно отдельно проверить, действительно ли поставщик надлежащим образом исполнил контракт, подписаны ли акты и документы приемки, наступил ли срок оплаты и правильно ли рассчитана неустойка.
Кроме того, заказчик может заявлять не только об отсутствии финансирования, но и о просрочке кредитора, недостатках результата работ, непредставлении документов для оплаты или неправильном оформлении УПД.
Вот эти обстоятельства уже могут реально влиять на итог спора.
Но если единственное объяснение просрочки звучит как «нам не дали деньги из бюджета», судебная практика сегодня скорее на стороне поставщика.
Что делать поставщику, если бюджетный заказчик задерживает оплату
Не стоит ограничиваться перепиской с просьбой «ускорить финансирование».
Нужно определить предусмотренную контрактом дату оплаты, рассчитать период просрочки, направить заказчику требование об оплате долга и неустойки, а затем оценивать обращение в арбитражный суд.
Отсутствие финансирования — это отношения заказчика с бюджетом и вышестоящими распорядителями средств.
Для поставщика принципиальным остается другое: контракт исполнен, срок оплаты наступил, значит денежное обязательство должно быть исполнено вовремя.
Начать дискуссию