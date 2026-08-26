Заказчик не платит по госконтракту из-за отсутствия финансирования: можно ли взыскать неустойку

Можно ли не платить неустойку, если заказчику не выделили деньги

Обычно позиция заказчика строится примерно одинаково: обязательство не исполнено не по его вине, поскольку необходимое финансирование из бюджета поступило поздно либо не поступило вообще.

Для гражданско-правового спора такой аргумент слабый.

Еще Пленум ВАС РФ разъяснял, что недофинансирование учреждения собственником само по себе не подтверждает отсутствие вины учреждения и не освобождает его от ответственности.

Логика здесь достаточно понятная. Заключая контракт, заказчик становится участником гражданского оборота и принимает на себя обычное денежное обязательство. Поставщик не должен разбираться, когда заказчику доведут лимиты и на каком этапе возникла проблема с бюджетным финансированием.

Если товар поставлен, работы выполнены или услуги оказаны, оплата должна пройти в установленный контрактом срок.