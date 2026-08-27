Почему заказчики не хотят расторгать госконтракт по соглашению сторон

Причина обычно не в том, что заказчик принципиально хочет продолжения исполнения. Для него расторжение по соглашению сторон часто выглядит менее безопасным, чем односторонний отказ или доведение контракта до формального нарушения поставщиком.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах.
Можно ли расторгнуть госконтракт по соглашению сторон
Да. Закон № 44-ФЗ допускает расторжение государственного контракта по соглашению сторон.
Это самый спокойный вариант прекращения отношений: стороны сами определяют дату прекращения контракта, фиксируют объем уже исполненного, сумму оплаты, отсутствие либо наличие взаимных требований.
На бумаге все выглядит просто.
Но на практике заказчик нередко отвечает:
«Оснований для расторжения по соглашению сторон не имеется».
Хотя стороны фактически уже понимают, что продолжение контракта бессмысленно.
Почему заказчик боится соглашения о расторжении
Основная причина — ответственность самого заказчика.
Государственный или муниципальный заказчик распоряжается бюджетными средствами. Поэтому почти любое его решение потенциально могут проверить:
внутренний контроль;
финансовый орган;
контрольно-счетная палата;
казначейство;
прокуратура;
ФАС;
вышестоящий орган.
И у проверяющего возникает очень простой вопрос:
почему заказчик добровольно отказался от исполнения контракта, заключенного по результатам закупки?
Если на этот вопрос нет понятного документального ответа, должностному лицу проще ничего не подписывать.
Заказчику нужно объяснить, почему контракт больше нельзя исполнять
Само желание сторон прекратить отношения обычно недостаточно.
Заказчику желательно иметь объективные обстоятельства, которыми можно обосновать решение.
Например:
Причина
Насколько она понятна для заказчика
Объективно отпала потребность в работах или услугах
Может потребовать дополнительного обоснования
Изменились обстоятельства исполнения
Зависит от конкретной ситуации
Продолжение исполнения стало фактически невозможным
Сильное основание при наличии документов
Поставщик просто просит «отпустить его»
Для заказчика рискованный вариант
Между сторонами возник спор
Часто заказчик предпочитает формальную процедуру
Сам заказчик допустил нарушение
Соглашение может выглядеть как признание проблемы
Поэтому письмо поставщика в стиле «предлагаем расторгнуть договор, потому что нам стало невыгодно» почти гарантированно вызовет отказ.
Заказчик не хочет выглядеть виноватым
Есть и более практическая причина.
Иногда инициатива расторжения возникает из-за действий самого заказчика.
Например, заказчик:
не предоставляет объект;
не согласовывает необходимые документы;
задерживает приемку;
не оплачивает выполненные работы;
меняет фактические требования к исполнению;
не совершает действия, без которых поставщик не может продолжать работу.
В таком случае подписание соглашения может косвенно подтвердить, что контракт прекратился не по вине поставщика.
Для поставщика это хорошо.
Для заказчика не всегда.
Особенно если уже возник вопрос о неустойке, банковской гарантии, удержании обеспечения или последующей проверке действий должностных лиц.
Почему заказчику иногда выгоднее односторонний отказ
Односторонний отказ дает заказчику более удобную формальную конструкцию.
Он фиксирует:
поставщик нарушил контракт → заказчик воспользовался предусмотренным законом способом защиты.
А соглашение сторон выглядит иначе:
обе стороны решили прекратить контракт.
С точки зрения обычного бизнеса второй вариант гораздо спокойнее.
С точки зрения чиновника первый иногда проще объяснить проверяющему.
Особенно если в материалах уже есть акты, претензии, замечания или иные документы, которыми можно обосновать нарушение со стороны исполнителя.
РНП тоже влияет на поведение заказчика
Еще одна причина — реестр недобросовестных поставщиков.
При обычном расторжении по соглашению сторон вопрос о включении поставщика в РНП, как правило, не возникает так, как при одностороннем отказе заказчика из-за существенного нарушения.
А заказчик иногда уже настроен именно на конфликтный сценарий.
Например, он считает, что поставщик сорвал сроки или ненадлежащим образом исполнил контракт.
Тогда предложение поставщика заключить соглашение сторон может восприниматься как попытка уйти от негативных последствий.
И заказчик отвечает:
«Нет, будем расторгать в установленном порядке».
Почему нельзя требовать от заказчика подписать соглашение
Название говорит само за себя: соглашение сторон возможно только при согласии обеих сторон.
Нельзя через суд заставить заказчика подписать именно то соглашение о расторжении, которое предлагает поставщик, только потому, что дальнейшее исполнение неудобно или экономически невыгодно.
Если заказчик не согласен, приходится искать другое правовое основание:
односторонний отказ;
расторжение через суд;
приостановление исполнения;
изменение контракта, если оно допустимо законом;
взыскание задолженности и продолжение исполнения.
Поэтому направлять предложение о расторжении лучше не как формальное письмо на одну страницу, а как юридически обоснованную позицию.
Как убедить заказчика расторгнуть контракт по соглашению сторон
Главная ошибка поставщика — объяснять ситуацию своими проблемами.
Например:
выросли расходы, стало невыгодно, не хватает сотрудников, появились другие проекты.
Для заказчика это слабые аргументы.
Гораздо убедительнее показать, почему самому заказчику безопаснее прекратить контракт.
Например:
объективные обстоятельства не позволяют завершить исполнение в предусмотренном виде;
дальнейшее исполнение неизбежно приведет к новому спору;
стороны уже имеют разногласия по объему или порядку работ;
часть обязательств фактически утратила смысл;
имеется возможность точно закрыть фактически исполненный объем;
расторжение позволит избежать дальнейшего начисления санкций и судебных расходов.
То есть предложение должно выглядеть не как просьба поставщика:
«Пожалуйста, отпустите нас из контракта».
А как решение общей проблемы:
«Продолжение контракта создает риски для обеих сторон, а соглашение позволяет их прекратить и документально закрыть исполненную часть».
Что написать в предложении о расторжении
Хорошее предложение должно отвечать хотя бы на четыре вопроса.
Почему контракт предлагается прекратить?
Нужны конкретные фактические обстоятельства.
Что уже исполнено?
Лучше сразу указать объем, период и подтверждающие документы.
Сколько заказчик должен оплатить?
Если задолженность есть, порядок расчетов желательно вынести прямо в проект соглашения.
Есть ли взаимные претензии после расторжения?
Это один из важнейших пунктов.
Нередко спор начинается уже после подписания соглашения, потому что стороны прекратили сам контракт, но никак не урегулировали последствия.
Соглашение о расторжении не должно быть одной строкой
Формулировка:
«Стороны договорились расторгнуть контракт с такого-то числа»
может оказаться недостаточной.
Если контракт хотя бы частично исполнялся, лучше отдельно определить:
дату прекращения;
фактически исполненный объем;
стоимость этого объема;
срок окончательной оплаты;
судьбу обеспечения;
неустойку;
переданные материалы или имущество;
наличие или отсутствие взаимных требований.
Иначе расторжение контракта не завершит спор, а просто перенесет его в другую плоскость.
Когда соглашение сторон действительно удобно заказчику
Несмотря на осторожность госзаказчиков, соглашение сторон используется постоянно.
Оно особенно удобно, когда нет смысла искать виновного.
Например, обстоятельства изменились для обеих сторон, часть контракта исполнена, дальнейшее исполнение потеряло практический смысл, а взаиморасчеты можно нормально закрыть.
В такой ситуации конфликтная процедура может быть хуже для всех.
Поставщик получает риск РНП и санкций.
Заказчик — месяцы переписки, заседания в ФАС и возможный судебный спор.
Поэтому грамотно подготовленное соглашение сторон иногда остается самым рациональным вариантом.
Что делать, если заказчик отказался расторгать контракт
Отказ сам по себе еще не означает, что поставщик обязан продолжать контракт при любых обстоятельствах.
После отказа нужно отдельно проверить:
есть ли основания для одностороннего отказа;
нарушает ли сам заказчик свои обязательства;
можно ли приостановить исполнение;
является ли нарушение существенным;
есть ли основания для судебного расторжения;
насколько опасно просто продолжать исполнение.
Главное — не путать отказ заказчика от соглашения сторон с отсутствием у поставщика других способов прекратить контракт.
Заказчик вправе не соглашаться на добровольное расторжение. Но если он сам серьезно нарушает обязательства либо дальнейшее исполнение объективно невозможно, вопрос на этом не заканчивается.
Начать дискуссию