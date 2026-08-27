Почему заказчики не хотят расторгать госконтракт по соглашению сторон

РНП тоже влияет на поведение заказчика

Еще одна причина — реестр недобросовестных поставщиков.

При обычном расторжении по соглашению сторон вопрос о включении поставщика в РНП, как правило, не возникает так, как при одностороннем отказе заказчика из-за существенного нарушения.

А заказчик иногда уже настроен именно на конфликтный сценарий.

Например, он считает, что поставщик сорвал сроки или ненадлежащим образом исполнил контракт.

Тогда предложение поставщика заключить соглашение сторон может восприниматься как попытка уйти от негативных последствий.

И заказчик отвечает:

«Нет, будем расторгать в установленном порядке».