Закупки услуг частной охраны с 1 сентября 2026 года: что изменится для заказчиков и ЧОПов

Сначала нужно проверить сам объект охраны

До подготовки технического задания заказчику теперь особенно важно ответить на базовый вопрос: можно ли вообще привлекать ЧОП к охране конкретного объекта.

Новый закон прямо ограничивает частную охранную деятельность на ряде объектов.

В частности, речь идет об объектах государственной охраны, отдельных объектах транспортной инфраструктуры, а также об объектах, для которых требования антитеррористической защищенности исключают участие частных охранных организаций.

Дополнительно Правительство РФ вправе определить отдельный перечень объектов, которые также нельзя передавать под частную охрану.

Поэтому начинать закупку сразу с расчета цены и описания постов охраны теперь рискованно. Сначала стоит проверить правовой режим самого объекта.