Закупки услуг частной охраны с 1 сентября 2026 года: что изменится для заказчиков и ЧОПов

Главная проблема для заказчика в том, что старые шаблоны закупок могут больше не подходить. Формально привычные условия после 1 сентября могут уже противоречить новому регулированию.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Сначала нужно проверить сам объект охраны
До подготовки технического задания заказчику теперь особенно важно ответить на базовый вопрос: можно ли вообще привлекать ЧОП к охране конкретного объекта.
Новый закон прямо ограничивает частную охранную деятельность на ряде объектов.
В частности, речь идет об объектах государственной охраны, отдельных объектах транспортной инфраструктуры, а также об объектах, для которых требования антитеррористической защищенности исключают участие частных охранных организаций.
Дополнительно Правительство РФ вправе определить отдельный перечень объектов, которые также нельзя передавать под частную охрану.
Поэтому начинать закупку сразу с расчета цены и описания постов охраны теперь рискованно. Сначала стоит проверить правовой режим самого объекта.
Старую закупку «охрана плюс все остальное» придется пересмотреть
Одно из наиболее практических изменений касается предмета закупки.
С 1 сентября нельзя объединять непосредственно охранные услуги с дополнительными видами деятельности, включая проектирование, монтаж и обслуживание технических средств охраны.
То есть конструкция вроде:
физическая охрана + монтаж видеонаблюдения + обслуживание сигнализации
может потребовать разделения на разные закупки.
Это важно не только для новых технических заданий. Заказчикам стоит проверить и те шаблоны, которые используются из года в год.
Если раньше в одном контракте спокойно объединяли охранников, тревожную кнопку, камеры и обслуживание оборудования, после вступления нового закона такой подход нужно пересматривать.
Предмет контракта придется описывать конкретнее
Формулировка «оказание услуг по охране объекта» становится слишком общей.
Новый закон отдельно определяет виды охранных услуг, а договор должен содержать вид и содержание каждой конкретной услуги.
Поэтому заказчику лучше уже на стадии закупки четко разделить, что именно требуется:
физическая охрана объекта;
обеспечение пропускного режима;
реагирование мобильной группы;
охрана имущества;
иные предусмотренные законом виды услуг.
Чем расплывчатее сформулирован предмет закупки, тем выше риск, что затем условия контракта придется фактически дописывать уже после определения победителя.
Что изменится в самом контракте на охрану
Новый закон заметно детализирует обязательные условия договора.
В нем необходимо будет указывать не только цену и срок, но и конкретное содержание охранных услуг, сведения о лицензии исполнителя, порядок возмещения ущерба, а в отдельных случаях — требования к использованию оружия.
Если на объекте в силу требований антитеррористической защищенности обязательно применение оружия, в договоре необходимо предусмотреть также его виды, типы и количество.
Поэтому обычной ссылки на техническое задание может оказаться недостаточно.
Что стоит проверить в типовом договоре
Что проверить
Что меняется
Предмет договора
Нужно указать вид и содержание каждой услуги
Срок
Должен быть определен применительно к охранной услуге
Цена
Указывается стоимость либо порядок ее определения
Лицензия
В договор включаются номер и дата предоставления
Оружие
При необходимости прописываются виды, типы и количество
Ущерб
Обязательно определяется порядок его возмещения
Для заказчиков, использующих одну типовую форму контракта несколько лет подряд, это один из самых очевидных поводов обновить документацию.
К договору придется прикладывать документы на объект
Есть и менее заметное, но практическое требование.
К договору должны прилагаться заверенные заказчиком копии документов, подтверждающих его право на охраняемый объект.
Это может быть право собственности, аренда, безвозмездное пользование или иное законное основание.
Для одного здания это вряд ли станет серьезной проблемой.
Но если закупка охватывает десятки помещений, филиалов или территорий, лучше заранее проверить наличие подтверждающих документов по каждому объекту.
Иначе проблема может возникнуть уже после определения исполнителя.
Лицензию ЧОПа придется проверять по новым правилам
Лицензирование частной охранной деятельности сохраняется.
Срок действия лицензии составляет пять лет, сама лицензия действует на всей территории России.
При этом заказчику важно не ограничиваться копией документа, которую участник приложил к заявке. Актуальные сведения следует проверять в реестре Росгвардии.
Отдельно предусмотрен переходный режим для лицензий, выданных до 1 сентября 2026 года.
Они не прекращаются автоматически с вступлением нового закона в силу, если соблюдаются установленные переходными положениями условия.
«Группа быстрого реагирования» тоже уходит в прошлое
Меняется и терминология.
Вместо привычного понятия «группа быстрого реагирования» новый закон использует термин «мобильная группа охраны».
Причем это не просто переименование: такая группа должна состоять минимум из двух частных охранников.
Появляется и новое определение личной карточки работника частной охранной организации.
Поэтому старые технические задания, где используются привычные формулировки прежнего законодательства, лучше привести к новой терминологии.
Что делать с контрактами, заключенными до 1 сентября
Для уже заключенных договоров предусмотрен переходный период.
Если договор на оказание охранных услуг заключен до 1 сентября 2026 года, частная охранная организация сможет продолжать оказывать по нему услуги, предусмотренные прежним законодательством, до 1 сентября 2027 года.
Это позволяет не переделывать одномоментно весь массив существующих контрактов.
Аналогичный переходный период предусмотрен для ранее выданных личных карточек работников ЧОО: они сохраняют действие до 1 сентября 2027 года.
Но с новыми закупками ситуация другая.
Если контракт будет заключаться уже после 1 сентября, рассчитывать только на старые шаблоны документации не стоит.
Как после 1 сентября считать НМЦК на услуги охраны
Отдельная неопределенность остается с расчетом начальной максимальной цены.
Росгвардия в письме от 29.06.2026 № 3-16-466972 указала, что до появления нового порядка заказчики продолжают использовать приказ от 15.02.2021 № 45.
Но есть важная оговорка: применять его можно только в той части, которая не противоречит Закону № 427-ФЗ.
Фактически это означает переходный режим, при котором старый порядок продолжает использоваться, но уже с учетом нового закона.
Поэтому механически брать прошлогодний расчет НМЦК и менять в нем даты — не лучший вариант.
Что заказчику стоит проверить до 1 сентября 2026 года
Я бы не ждал первой жалобы в УФАС.
До вступления новых правил имеет смысл заново пройтись по всей типовой закупочной документации:
проверить, можно ли передавать конкретные объекты под частную охрану;
разделить охранные и дополнительные услуги;
переписать предмет закупки;
обновить проект контракта;
проверить требования к лицензии;
заменить старую терминологию;
подготовить документы, подтверждающие права на объекты;
пересмотреть порядок расчета НМЦК.
Самый опасный вариант — закупка, которую готовили по старым правилам в августе, а контракт по ней будут заключать уже после 1 сентября.
Новый закон меняет не отдельную формальность, а саму конструкцию закупки охранных услуг. Поэтому старую документацию лучше не латать точечно, а проверить целиком.
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