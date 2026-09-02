Внеплановая проверка ФАС по 44-ФЗ: кого обязаны уведомить и как защитить свои права

Внеплановая проверка по закупке может начаться быстро, а ее последствия затронуть не только заказчика, но и участника закупки, победителя, членов комиссии и других лиц.
Один из практических вопросов — кого ФАС обязана уведомлять о месте, дате и времени проверки, а кого может вообще не извещать.
ФАС России разъяснила этот порядок в письме от 02.07.2026 № ГР/67937/26. Для бизнеса здесь есть важный момент: победитель закупки не относится к числу лиц, которых контрольный орган обязан уведомить о внеплановой проверке автоматически.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, корпоративные, налоговые и иные коммерческие споры.
Кого ФАС обязана уведомить о внеплановой проверке по 44-ФЗ
Обязанность по уведомлению распространяется прежде всего на:
заявителя, если проверка проводится по его обращению;
субъектов контроля.
Им должны сообщить место, дату и время проведения внеплановой проверки одним из способов, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576.
Для участника закупки здесь важно правильно определить свой процессуальный статус.
Сам факт того, что компания заинтересована в результате проверки, еще не означает, что она автоматически входит в круг лиц, которых ФАС обязана извещать.
Обязана ли ФАС уведомлять победителя закупки
Нет, такой безусловной обязанности нет.
Если компания признана победителем закупки, но при этом не является заявителем или субъектом контроля, контрольный орган не обязан направлять ей отдельное уведомление только из-за статуса победителя.
Решение о том, приглашать ли победителя и уведомлять ли его о проверке, ФАС принимает самостоятельно.
Для бизнеса это неприятный, но важный практический вывод: нельзя рассчитывать, что о проверке вас обязательно известят только потому, что ее результат может повлиять на ваш контракт.
Почему победителю закупки важно самому отслеживать проверку ФАС
Проверка может касаться именно той процедуры, по итогам которой компания получила контракт.
В зависимости от предмета контроля могут оцениваться:
порядок допуска заявок;
требования закупочной документации;
действия комиссии;
порядок определения победителя;
соответствие участника дополнительным требованиям;
законность заключения контракта;
действия заказчика после подведения итогов.
И даже если сама компания формально не является объектом проверки, выводы ФАС могут напрямую затронуть ее интересы.
Поэтому после появления жалобы, прокурорского представления или иной информации о возможной проверке лучше не занимать позицию наблюдателя.
Может ли победитель участвовать во внеплановой проверке ФАС
Сам по себе статус победителя не гарантирует обязательного участия.
Но если проверка затрагивает его права и документы, имеет смысл заранее направить в контрольный орган письменную позицию и доказательства.
Практически это особенно важно, когда предмет проверки связан с:
подтверждением опыта;
квалификацией участника;
достоверностью документов заявки;
ценовым предложением;
преимуществами или ограничениями;
основаниями допуска.
Даже если отдельного приглашения от ФАС не поступило, лучше заранее сформировать доказательственную позицию.
Обязана ли ФАС уведомлять экспертов и свидетелей
Нет.
ФАС отдельно указала, что вопрос об уведомлении иных лиц решается самим контрольным органом.
Это может касаться:
экспертов;
представителей органов государственной власти;
представителей органов местного самоуправления;
свидетелей;
иных лиц, которые могут обладать необходимой информацией.
Их участие зависит от того, считает ли контрольный орган это необходимым для конкретной проверки.
Как уведомляют о внеплановой проверке по 44-ФЗ
Уведомление должно быть направлено одним из способов, предусмотренных правилами контроля.
Для участника важно не только наличие самого извещения, но и возможность понять:
какой орган проводит проверку;
по какой закупке;
когда состоится рассмотрение;
где оно пройдет;
какой вопрос проверяется.
Если компания относится к лицам, которых ФАС обязана уведомить, но извещение фактически не позволило своевременно участвовать в процедуре, это уже может иметь значение при последующем оспаривании решения.
Что делать, если о проверке ФАС узнали случайно
Если проверка касается закупки, в которой компания заинтересована, лучше действовать сразу.
В первую очередь стоит получить информацию о:
предмете проверки;
основании ее проведения;
дате рассмотрения;
документах, которые изучает ФАС;
процессуальном статусе компании.
После этого можно решать, требуется ли представлять письменные пояснения и доказательства.
Не стоит ждать отдельного официального приглашения, если уже известно, что результат проверки потенциально способен повлиять на контракт.
Что делать победителю закупки, если проверка касается его заявки
Здесь особенно важно не ограничиваться общими пояснениями о добросовестности.
Нужно отвечать именно на вопрос, который проверяет ФАС.
Например, если спор возник из-за опыта, стоит подготовить:
договоры;
акты;
платежные документы;
сведения о фактическом исполнении;
документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям.
Если проверяют цену, нужны расчеты и документация по ее формированию.
Если речь идет о национальном режиме — документы, подтверждающие происхождение товара и корректность реестровых записей.
То есть письменная позиция должна быть построена вокруг предмета проверки, а не вокруг общего тезиса «мы ничего не нарушали».
Можно ли оспорить решение ФАС из-за ненадлежащего уведомления
Это зависит от статуса конкретного лица.
Если ФАС была обязана уведомить заявителя или субъекта контроля, но этого не сделала, такой процессуальный дефект может использоваться при оспаривании решения.
Но победителю закупки сложнее ссылаться только на отсутствие уведомления, поскольку само по себе его положение победителя не создает безусловной обязанности ФАС его извещать.
Поэтому перед оспариванием нужно сначала установить:
являлась ли компания субъектом контроля;
должна ли она была быть уведомлена;
каким способом направлялось извещение;
могла ли компания реально участвовать в проверке;
повлияло ли нарушение процедуры на результат.
Как подготовиться к внеплановой проверке ФАС по закупке
Для заказчика и участника полезно заранее собрать отдельный файл по спорной закупке.
В нем стоит держать:
извещение и документацию;
заявку;
переписку через ЕИС;
протоколы;
документы об опыте;
расчеты цены;
документы по обеспечению;
переписку с заказчиком;
сведения об исполнении контракта, если он уже заключен.
Когда ФАС начинает проверку, времени на восстановление старой переписки и поиск оригиналов обычно немного.
Что проверить бизнесу после получения информации о проверке ФАС
Перед подготовкой позиции стоит ответить на несколько вопросов:
Вопрос
Почему важен
Кто является заявителем
Позволяет понять основание проверки
Кто признан субъектом контроля
От этого зависит обязанность уведомления
Что именно проверяет ФАС
Определяет набор доказательств
Затрагивает ли проверка заявку победителя
Может потребоваться самостоятельная позиция
Заключен ли уже контракт
Повышает практическое значение проверки
Есть ли риск РНП или отмены результатов
Влияет на стратегию защиты
Так проще понять, нужно ли активно входить в процедуру или достаточно контролировать ее результат.
Главный вывод для участников закупок по 44-ФЗ
Победа в закупке не означает, что ФАС обязана информировать компанию о любой последующей внеплановой проверке.
Если организация не является заявителем или субъектом контроля, решение о ее уведомлении контрольный орган принимает самостоятельно.
Поэтому бизнесу лучше не ждать письма.
Если стало известно, что ФАС проверяет закупку, по которой вы признаны победителем, стоит самостоятельно выяснить предмет проверки и заранее подготовить позицию. Иногда участие на этой стадии намного эффективнее, чем последующий спор уже с вынесенным решением.
Порядок уведомления ФАС России дополнительно разъяснила в письме от 02.07.2026 № ГР/67937/26.
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