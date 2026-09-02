Внеплановая проверка ФАС по 44-ФЗ: кого обязаны уведомить и как защитить свои права

Внеплановая проверка по закупке может начаться быстро, а ее последствия затронуть не только заказчика, но и участника закупки, победителя, членов комиссии и других лиц.

Один из практических вопросов — кого ФАС обязана уведомлять о месте, дате и времени проверки, а кого может вообще не извещать.

ФАС России разъяснила этот порядок в письме от 02.07.2026 № ГР/67937/26. Для бизнеса здесь есть важный момент: победитель закупки не относится к числу лиц, которых контрольный орган обязан уведомить о внеплановой проверке автоматически.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, корпоративные, налоговые и иные коммерческие споры.