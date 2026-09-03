Просрочка поставки из-за санкций: как поставщику избежать РНП по госконтракту

Просрочка поставки по 44-ФЗ сама по себе еще не означает, что поставщика обязательно включат в РНП. Для антимонопольного органа и суда имеет значение не только факт нарушения срока, но и то, почему поставка сорвалась и что поставщик предпринимал, чтобы исполнить контракт.

Особенно это важно, когда проблема связана с импортными комплектующими, изменением логистики или задержками производства из-за санкционных ограничений.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.