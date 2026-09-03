Просрочка поставки из-за санкций: как поставщику избежать РНП по госконтракту

Просрочка поставки по 44-ФЗ сама по себе еще не означает, что поставщика обязательно включат в РНП. Для антимонопольного органа и суда имеет значение не только факт нарушения срока, но и то, почему поставка сорвалась и что поставщик предпринимал, чтобы исполнить контракт.
Особенно это важно, когда проблема связана с импортными комплектующими, изменением логистики или задержками производства из-за санкционных ограничений.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.
Можно ли избежать РНП, если товар поставлен с просрочкой
Да, если поставщик сможет доказать, что не уклонялся от исполнения и предпринимал реальные действия для поставки товара.
Для РНП важен не только формальный результат: «срок нарушен». Суды оценивают поведение поставщика в целом.
В рассматриваемой ситуации часть товара была поставлена с задержкой, а часть на момент одностороннего отказа заказчика не поставлена вообще. Несмотря на это, суды не увидели оснований считать предпринимателя недобросовестным.
Причина — поставщик не прекратил исполнение и не исчез после возникновения проблем, а продолжал работать с производителем и заказчиком.
Как доказать, что просрочка возникла не по вине поставщика
Самой ссылки на санкции недостаточно.
Фраза «из-за санкций товар задержался» без документов вряд ли поможет.
Нужно показать конкретную причинную цепочку:
заказчик направил заявку → поставщик сразу заказал товар → производитель подтвердил заказ → изготовление задержалось → производитель объяснил задержку отсутствием импортных комплектующих → поставщик сообщил об этом заказчику.
Именно документы превращают общую ссылку на внешние обстоятельства в доказательство.
Полезными могут быть:
заказ поставщику или производителю;
переписка о сроках изготовления;
уведомление производителя о нехватке комплектующих;
документы по логистике;
письма заказчику;
гарантийные письма;
документы о частичной поставке.
Санкции автоматически освобождают поставщика от ответственности?
Нет.
Само существование санкционных ограничений не дает поставщику универсального иммунитета от РНП.
Нужно доказать, что ограничения повлияли именно на конкретную поставку.
Если товар можно было приобрести у другого производителя, заменить аналогом или заказать заранее, но поставщик ничего не предпринимал, ссылка на санкции будет намного слабее.
Поэтому в споре важно установить:
когда возник дефицит комплектующих;
мог ли поставщик знать о нем заранее;
какие альтернативы были на рынке;
пытался ли он найти замену;
насколько быстро сообщил заказчику о проблеме.
Почему неопределенные заявки заказчика могут иметь значение
В этом споре суды учли еще одну деталь: контракт не устанавливал заранее конкретное количество товара по каждой поставке и сроки направления заявок.
Исполнение происходило по заявкам заказчика.
При этом предприниматель получил заявку практически на всю сумму контракта и в тот же день начал размещать заказы у производителей.
Для поставщика это важный момент.
Если заказчик сам определяет объем и момент поставки посредством заявки, нужно сохранять доказательства того, когда именно заявка поступила и сколько времени фактически оставалось на закупку или изготовление товара.
Это особенно существенно при крупных разовых заявках.
Что делать, если производитель задерживает товар по госконтракту
Не ждать наступления просрочки молча.
Как только становится понятно, что изготовление или доставка задерживаются, нужно сразу уведомлять заказчика.
В письме лучше указать:
какой товар задерживается;
по какой причине;
что уже сделал поставщик;
новый предполагаемый срок;
какие альтернативные варианты возможны.
В рассматриваемой ситуации предприниматель направил гарантийное письмо и сообщил, что оставшаяся продукция будет поставлена после поступления от производителя.
Это подтвердило, что он не отказывался от обязательств.
Можно ли предложить заказчику заменить товар на аналогичный
Если условия контракта и законодательство позволяют такую замену, предложение альтернативы может дополнительно подтвердить добросовестность поставщика.
В споре предприниматель сообщил заказчику об остатках шовного материала на своем складе и предложил безвозмездно выбрать подходящую продукцию либо согласовать замену на аналогичную.
Сам факт предложения еще не означает, что заказчик обязан его принять.
Но для спора о РНП такое поведение показывает: поставщик пытался решить проблему, а не просто ссылался на невозможность исполнения.
Поможет ли частичное исполнение избежать РНП
Может помочь, но автоматически не исключает включение в реестр.
Значение имеет масштаб исполнения и дальнейшее поведение.
В рассматриваемой ситуации предприниматель продолжал поставлять товар даже после одностороннего отказа заказчика и в итоге исполнил обязательства примерно на 75%.
Это серьезно отличает его поведение от ситуации, когда компания получает контракт, ничего не поставляет и перестает выходить на связь.
Частичное исполнение подтверждает реальное намерение выполнить контракт, особенно если поставки продолжались несмотря на возникший конфликт.
Нужно ли продолжать исполнение после одностороннего отказа заказчика
Здесь нужно быть осторожным и оценивать конкретную ситуацию.
Но с точки зрения последующего спора о добросовестности продолжение взаимодействия с производителем и попытки поставить уже заказанную продукцию могут сыграть в пользу поставщика.
Это показывает, что компания не использовала расторжение как удобный повод прекратить работу.
При этом юридическую возможность и порядок дальнейшей передачи товара нужно проверять отдельно по конкретному контракту.
Что ФАС оценивает при решении вопроса о включении в РНП
Для поставщика полезно заранее строить защиту вокруг нескольких вопросов:
Что проверяют
Что лучше подтвердить
Было ли намерение исполнить контракт
заказы производителям, переписка, платежи
Почему возникла просрочка
документы производителя и логистики
Как быстро реагировал поставщик
даты писем заказчику
Искал ли альтернативу
предложения замены, поиск другого товара
Исполнялась ли заявка частично
накладные, УПД, акты
Продолжалось ли исполнение после проблемы
последующие поставки и переписка
Чем больше объективных действий видно из документов, тем сложнее квалифицировать ситуацию как недобросовестное уклонение.
Когда ссылка на санкции не поможет избежать РНП
Позиция будет значительно слабее, если поставщик:
знал о проблеме еще до подачи заявки;
не проверил наличие товара;
заказал продукцию слишком поздно;
не уведомил заказчика;
не предложил вариантов исполнения;
не представил переписку с производителем;
после просрочки прекратил любые действия.
То есть суд оценивает не саму санкционную обстановку, а должную осмотрительность конкретного поставщика.
Как поставщику фиксировать проблемы с импортными комплектующими
Если поставка зависит от зарубежных компонентов, лучше заранее формировать доказательственную базу.
Стоит сохранять:
подтверждения заказов;
сроки производства;
письма о переносе;
сведения об отсутствии компонентов;
информацию о новых сроках;
попытки найти альтернативных поставщиков;
предложения заказчику о замене товара.
Это может понадобиться не только для РНП, но и в споре о неустойке или расторжении контракта.
Что делать, если заказчик уже направил сведения в ФАС для включения в РНП
На рассмотрение в УФАС нужно приходить не с общим объяснением «помешали санкции», а с подробной хронологией.
Оптимально показать:
дата заявки → дата заказа производителю → подтвержденный срок → сообщение о задержке → уведомление заказчика → предложение альтернативы → фактические поставки.
Отдельно стоит приложить документы, подтверждающие объем уже исполненных обязательств.
Если видно, что компания фактически продолжала исполнять контракт и предпринимала все разумные действия, позиция становится гораздо убедительнее.
Главный вывод для поставщиков по 44-ФЗ
Санкции могут быть значимым обстоятельством при споре о РНП, но только если их влияние на конкретный контракт доказано.
Главная защита поставщика — не сама внешняя причина просрочки, а его собственное поведение: своевременный заказ товара, постоянная связь с производителем, уведомление заказчика, поиск замены и фактическое продолжение поставок.
Если компания может показать такую цепочку действий, даже существенное нарушение срока не всегда означает недобросовестность и обязательное включение в РНП.
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