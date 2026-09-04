Заказчик задерживает оплату по 44-ФЗ или 223-ФЗ: как пожаловаться в ФАС онлайн

Просрочка оплаты по государственному контракту или договору по 223-ФЗ — одна из самых частых проблем поставщиков. Работы выполнены, товар поставлен, акт подписан, но деньги не приходят неделями или месяцами.
Теперь у бизнеса появился еще один практический инструмент: ФАС запустила отдельный онлайн-функционал для жалоб на нарушение сроков оплаты по контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Обращение можно подать через личный кабинет на сайте службы, а ход рассмотрения — отслеживать онлайн.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Что делать, если заказчик не платит по 44-ФЗ
Если акт приемки уже подписан, а деньги в установленный срок не поступили, поставщику не обязательно сразу ограничиваться претензией и иском.
Теперь можно дополнительно обратиться в ФАС через специальный электронный сервис.
Для поставщика это полезно прежде всего тогда, когда проблема состоит именно в просрочке оплаты, а не в споре о качестве, объеме или приемке.
То есть ситуация должна выглядеть примерно так:
обязательство исполнено → акт подписан → срок оплаты наступил → деньги не перечислены.
В таком случае у поставщика появляется не только денежное требование к заказчику, но и основание ставить вопрос о нарушении закупочного законодательства.
Как подать жалобу в ФАС на просрочку оплаты
Обращение подается через личный кабинет на сайте ФАС России.
К жалобе нужно приложить сведения и документы, позволяющие быстро проверить задолженность.
В частности:
подписанный акт приемки;
реквизиты контракта или договора;
сумму задолженности;
наименование заказчика.
После отправки обращение автоматически направляется либо в соответствующее территориальное управление ФАС, либо в центральный аппарат службы.
Для бизнеса это удобно тем, что не нужно самостоятельно разбираться, в какое именно подразделение направлять жалобу.
Какой срок оплаты по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Общий ориентир — 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.
Если этот срок истек, а оплата отсутствует, у поставщика появляется основание требовать погашения задолженности и оценивать возможность обращения в ФАС.
При этом всегда нужно отдельно проверять условия конкретного контракта и применимые нормы, особенно если речь идет о специальных случаях оплаты.
Может ли ФАС заставить заказчика оплатить долг
Жалоба в ФАС и взыскание задолженности через суд — это разные механизмы.
ФАС проверяет соблюдение требований законодательства и может ставить вопрос об административной ответственности должностных лиц заказчика.
Но если заказчик продолжает не платить, поставщику все равно может понадобиться отдельный иск о взыскании:
основного долга;
неустойки;
процентов или иных предусмотренных законом платежей.
Поэтому обращение в ФАС лучше рассматривать не как замену судебному взысканию, а как дополнительный способ давления на недобросовестного заказчика.
Какая ответственность грозит заказчику за просрочку оплаты
За несоблюдение сроков оплаты предусмотрена административная ответственность.
Для закупок применяются, в частности:
Для поставщика это означает, что просрочка — уже не просто нарушение договора между двумя сторонами. Она может повлечь персональные последствия для ответственных должностных лиц заказчика.
Именно поэтому жалоба в ФАС иногда работает быстрее обычной переписки.
Что приложить к жалобе в ФАС, чтобы ее не оставили без движения
Чем проще из документов увидеть наличие долга, тем лучше.
Я бы прикладывал не только обязательный минимум, но и полный короткий комплект:
контракт;
акт или УПД;
счет;
претензию об оплате;
доказательство направления претензии;
выписку или иное подтверждение отсутствия оплаты;
расчет задолженности;
переписку с заказчиком.
Если часть суммы была оплачена, нужно сразу показать остаток долга.
Главная задача — чтобы у проверяющего не возникало вопроса, действительно ли срок уже наступил и какая сумма остается неоплаченной.
Что делать, если заказчик не подписывает акт приемки
Это уже другая ситуация.
Новый функционал особенно удобен, когда акт подписан и просрочка очевидна.
Если заказчик уклоняется от самой приемки, спор становится сложнее: сначала может потребоваться доказать, что товар или работы должны были быть приняты.
В таком случае нужно отдельно анализировать:
были ли мотивированные замечания;
соблюдена ли процедура приемки;
направлялись ли документы через ЕИС;
есть ли односторонний акт;
имеются ли доказательства фактического исполнения.
И только после этого определять, возникла ли обязанность по оплате.
Нужно ли сначала направлять претензию заказчику
С практической точки зрения — да, лучше направить.
Даже если обращение в ФАС возможно и без долгой переписки, письменная претензия полезна сразу по нескольким причинам.
Она показывает:
что поставщик своевременно заявил о нарушении;
какую сумму требует;
когда истек срок оплаты;
что заказчик получил возможность добровольно погасить долг.
Кроме того, претензия понадобится, если затем придется обращаться в арбитражный суд.
Можно ли одновременно пожаловаться в ФАС и подать иск
Да, эти способы защиты друг другу не мешают.
На практике это часто наиболее эффективная стратегия.
Поставщик может:
Направить претензию.
Подать обращение через сервис ФАС.
Подготовить иск о взыскании долга и санкций.
Не обязательно ждать окончания одного процесса, чтобы начать следующий, если для судебного обращения уже соблюдены все необходимые условия.
Как взыскать неустойку за просрочку оплаты по госконтракту
При подготовке требований стоит считать не только основной долг.
Если заказчик нарушил срок оплаты, нужно проверить возможность взыскания неустойки или иных предусмотренных законом последствий.
Расчет лучше делать отдельно по каждому документу приемки:
Документ
Сумма
Дата приемки
Срок оплаты
Период просрочки
Акт № 1
сумма
дата
дата
количество дней
Акт № 2
сумма
дата
дата
количество дней
Так проще одновременно подготовить и претензию, и иск.
Что делать поставщику, если заказчик обещает «оплатить позже»
Устные обещания лучше не воспринимать как стратегию взыскания.
Если срок уже нарушен, полезно письменно зафиксировать задолженность независимо от того, что бухгалтерия заказчика обещает оплату «на следующей неделе».
Потому что дальше могут появиться:
новые задержки;
смена ответственного лица;
спор о документах;
отсутствие финансирования;
попытка сослаться на недостатки спустя время.
Чем раньше задолженность оформлена документально, тем проще потом защищать свои права.
Чем новый сервис ФАС полезен бизнесу
Главное преимущество — упрощение самой процедуры обращения.
Поставщику не нужно:
искать нужное территориальное управление;
выяснять ведомственную компетенцию;
отдельно отслеживать бумажную переписку.
Жалоба маршрутизируется автоматически, а статус ее рассмотрения можно видеть в электронном виде.
Для малого и среднего бизнеса это особенно удобно, поскольку позволяет быстро добавить административный инструмент к обычной претензионной работе.
Что делать, если заказчик систематически задерживает оплату
Если просрочки повторяются, я бы не ограничивался отдельными жалобами по каждому акту.
Стоит оценить контракт в целом:
насколько часто нарушаются сроки;
образовалась ли существенная задолженность;
предусмотрено ли право на односторонний отказ;
можно ли приостановить исполнение;
сколько еще обязательств предстоит выполнить;
насколько рискованно продолжать финансировать контракт за собственный счет.
Иногда проблема уже не в одном неоплаченном акте, а в том, что поставщик фактически кредитует заказчика.
Главный вывод для поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Если заказчик принял исполнение, но не платит в срок, теперь можно использовать не только претензию и арбитражный суд.
ФАС запустила отдельный электронный механизм для жалоб на нарушение сроков оплаты.
Для бизнеса это дополнительный инструмент: он не заменяет взыскание долга, но позволяет быстрее поставить вопрос о нарушении закупочного законодательства и ответственности заказчика.
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