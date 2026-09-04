Заказчик задерживает оплату по 44-ФЗ или 223-ФЗ: как пожаловаться в ФАС онлайн

Просрочка оплаты по государственному контракту или договору по 223-ФЗ — одна из самых частых проблем поставщиков. Работы выполнены, товар поставлен, акт подписан, но деньги не приходят неделями или месяцами.

Теперь у бизнеса появился еще один практический инструмент: ФАС запустила отдельный онлайн-функционал для жалоб на нарушение сроков оплаты по контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Обращение можно подать через личный кабинет на сайте службы, а ход рассмотрения — отслеживать онлайн.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.