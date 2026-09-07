Фиктивный опыт в закупках по 44-ФЗ: как проверяют подрядчиков и чем рискует победитель

Формально подходящий договор, акты и разрешение на ввод объекта еще не означают, что опыт участника закупки действительно подтвержден.

Для строительных закупок по 44-ФЗ это особенно чувствительно: цена контракта может составлять сотни миллионов или миллиарды рублей, а допуск часто зависит именно от опыта по Постановлению Правительства РФ № 2571.

Если документы выглядят убедительно только на бумаге, но не подтверждаются реальной хозяйственной деятельностью компании, ФАС и суд могут поставить под сомнение сам допуск к закупке.

Для бизнеса главный вывод здесь такой: проверка опыта больше не должна сводиться к формальному просмотру приложенных файлов. Если есть признаки несоответствия, комиссия вправе и должна смотреть глубже.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.