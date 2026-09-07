Фиктивный опыт в закупках по 44-ФЗ: как проверяют подрядчиков и чем рискует победитель

Формально подходящий договор, акты и разрешение на ввод объекта еще не означают, что опыт участника закупки действительно подтвержден.
Для строительных закупок по 44-ФЗ это особенно чувствительно: цена контракта может составлять сотни миллионов или миллиарды рублей, а допуск часто зависит именно от опыта по Постановлению Правительства РФ № 2571.
Если документы выглядят убедительно только на бумаге, но не подтверждаются реальной хозяйственной деятельностью компании, ФАС и суд могут поставить под сомнение сам допуск к закупке.
Для бизнеса главный вывод здесь такой: проверка опыта больше не должна сводиться к формальному просмотру приложенных файлов. Если есть признаки несоответствия, комиссия вправе и должна смотреть глубже.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Что считается фиктивным опытом в закупке по 44-ФЗ
Фиктивный опыт — это не просто ошибка в реквизитах договора.
Риск возникает, когда участник подтверждает квалификацию документами, из которых следует крупный объем ранее выполненных работ, но фактически такой опыт не подтверждается.
Проблемы могут возникнуть, если:
договор не исполнялся;
акты подписаны формально;
работы выполняла другая компания;
объем работ не соответствует заявленному;
финансовые показатели участника не подтверждают масштаб проекта;
сведения в документах расходятся с открытыми источниками.
Для закупочной комиссии важно не только наличие комплекта бумаг, но и их достоверность.
Обязана ли комиссия проверять достоверность опыта подрядчика
Да, если есть основания сомневаться в документах.
Комиссия не обязана проводить полноценное расследование каждого участника, но и закрывать глаза на явные противоречия она не может.
Если заявленный опыт выглядит несоразмерным реальной деятельности компании, возникают вопросы.
Например, участник заявляет исполненный контракт на сотни миллионов рублей, а его выручка за соответствующие периоды в разы ниже.
Само по себе это еще не доказывает фиктивность, но является серьезным поводом для дополнительной проверки.
Как заказчик может проверить опыт участника закупки
Проверка может идти не только по документам заявки.
На практике можно использовать:
ЕИС;
бухгалтерскую отчетность;
сведения из открытых реестров;
информацию о выручке;
данные о заказчике по старому контракту;
разрешения на ввод;
сведения о фактическом исполнителе;
запросы контрагентам;
другие открытые источники.
Задача комиссии — не доказать преступление, а понять, действительно ли участник соответствует квалификационным требованиям.
Почему финансовые показатели подрядчика могут вызвать вопросы
Финансовая отчетность не заменяет договор и акты, но помогает проверить их правдоподобие.
Если компания заявляет, что выполнила строительные работы на 670 млн руб., а ее годовая выручка существенно ниже, возникает логичный вопрос: где в отчетности отражен такой объем деятельности.
Это не означает, что участника нужно автоматически отклонять.
Но комиссия должна хотя бы разобраться:
в какой период выполнялись работы;
признавалась ли выручка поэтапно;
были ли субподрядчики;
как отражались расчеты;
действительно ли компания была исполнителем.
Можно ли отклонить заявку из-за сомнений в опыте
Одних абстрактных сомнений недостаточно.
Нужны конкретные обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о недостоверности сведений.
Поэтому заказчику важно фиксировать:
какие именно данные вызвали сомнение;
что было проверено;
какие сведения получены;
в чем состоит противоречие;
почему оно влияет на соответствие участника требованиям.
Чем точнее мотивировка, тем устойчивее решение комиссии.
Что делать подрядчику, если ФАС проверяет его опыт
Не стоит ограничиваться теми же файлами, которые уже были приложены к заявке.
Нужно подтвердить реальное исполнение.
Полезно собрать:
договор;
акты;
платежи;
переписку с заказчиком;
исполнительную документацию;
сведения о персонале;
документы по технике;
подтверждение закупки материалов;
сведения о субподрядчиках;
бухгалтерские документы.
Главная задача — показать, что опыт существовал не только на бумаге.
Можно ли подтвердить опыт работами другой компании группы
Это один из самых рискованных моментов.
Если закупка требует опыт именно участника, нельзя автоматически использовать проекты аффилированной компании, даже если у компаний общий собственник или руководство.
Группа компаний и конкретное юридическое лицо — не одно и то же.
Если фактическим подрядчиком был другой субъект, нужно отдельно анализировать, допускается ли учитывать такой опыт по условиям закупки и Постановлению № 2571.
Чем фиктивный опыт грозит победителю закупки
Риски выходят далеко за рамки отклонения заявки.
Возможны:
отмена результатов закупки;
признание допуска незаконным;
оспаривание заключенного контракта;
РНП;
прокурорская проверка;
претензии ФАС;
уголовно-правовые риски при поддельных документах.
Если контракт уже исполняется, последствия могут быть особенно болезненными.
Спасет ли подрядчика то, что новый контракт он выполняет хорошо
Не обязательно.
Качество нового исполнения и законность допуска к закупке — разные вопросы.
Можно добросовестно строить новый объект, но если право на участие было получено через недостоверный опыт, проблема остается.
Поэтому аргумент «мы же реально работаем» сам по себе не устраняет нарушение на стадии отбора.
Как проверить свой опыт перед подачей заявки
Для крупных закупок я бы рекомендовал внутреннюю проверку по простой цепочке:
договор → акты → деньги → бухгалтерия → фактическое исполнение.
Если хотя бы одно звено вызывает сомнение, документ лучше не использовать до полного выяснения.
Особенно внимательно нужно относиться к:
старым договорам;
объектам с несколькими подрядчиками;
проектам с крупным субподрядом;
договорам внутри группы компаний;
документам, где сложно подтвердить оплату.
Что делать заказчику, если опыт участника выглядит подозрительно
Не стоит выбирать между двумя крайностями: либо безусловно верить бумаге, либо автоматически отклонять.
Правильнее провести дополнительную проверку.
Если противоречия снимаются — заявку можно оценивать дальше.
Если подтверждается, что опыт не соответствует действительности, комиссия должна учитывать это при допуске.
Такой подход снижает риск того, что закупку потом оспорят уже после определения победителя.
Как бизнесу избежать претензий по Постановлению № 2571
Подрядчику полезно заранее формировать архив подтверждающих документов по каждому крупному объекту.
Не только договор и КС-2/КС-3, но и:
расчеты;
платежи;
исполнительную документацию;
документы по персоналу;
акты ввода;
переписку;
сведения о фактическом объеме.
Тогда через несколько лет не придется восстанавливать проект по фрагментам.
Почему формальная проверка заявок опасна для конкуренции
Если комиссия смотрит только на наличие файла, участники с реальным опытом оказываются в худшем положении.
Они:
действительно выполняли работы;
несли расходы;
содержали персонал и технику;
проходили весь цикл строительства.
А компания с формально оформленным «опытом» получает то же конкурентное преимущество без сопоставимых затрат.
Именно поэтому глубокая проверка спорных документов — это не избыточный контроль, а защита самой конкуренции.
Главный вывод для подрядчиков по 44-ФЗ
Фиктивный опыт становится все более опасной зоной для участников крупных строительных закупок.
Если заявленный опыт не подтверждается реальной деятельностью компании, одной красивой папки с договорами и актами может оказаться недостаточно.
Комиссия вправе сопоставлять документы с открытыми данными, финансовой отчетностью и другими источниками, а подрядчику нужно быть готовым подтвердить весь проект целиком.