Заказчик требует вернуть аванс по госконтракту: как подрядчику доказать выполненные работы без КС-2 и КС-3

Требование вернуть «неотработанный аванс» часто строится очень просто: заказчик перечислил деньги, подписанных КС-2 и КС-3 на соответствующую сумму нет — значит, аванс нужно взыскать обратно.

Для строительного спора такой подход слишком формальный. Если подрядчик утверждает, что работы фактически выполнены, суд должен установить реальный объем исполнения, разобраться, почему приемка не состоялась, и только после этого определять сумму к возврату.

Иными словами, отсутствие закрывающих актов еще не равно отсутствию работ.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю строительные, закупочные, подрядные и иные коммерческие споры.