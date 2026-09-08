Заказчик требует вернуть аванс по госконтракту: как подрядчику доказать выполненные работы без КС-2 и КС-3

Требование вернуть «неотработанный аванс» часто строится очень просто: заказчик перечислил деньги, подписанных КС-2 и КС-3 на соответствующую сумму нет — значит, аванс нужно взыскать обратно.
Для строительного спора такой подход слишком формальный. Если подрядчик утверждает, что работы фактически выполнены, суд должен установить реальный объем исполнения, разобраться, почему приемка не состоялась, и только после этого определять сумму к возврату.
Иными словами, отсутствие закрывающих актов еще не равно отсутствию работ.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю строительные, закупочные, подрядные и иные коммерческие споры.
Можно ли взыскать неотработанный аванс по 44-ФЗ без КС-2 и КС-3
Требовать возврата можно, но взыскать всю сумму только потому, что акты не подписаны, — не всегда.
Суд должен установить, какая часть аванса действительно осталась неотработанной.
Если подрядчик заявляет, что выполнил существенный объем строительства, нельзя автоматически считать его равным нулю только из-за отсутствия подписанной формы КС-2.
Сначала нужно определить фактическое исполнение.
Что считается неотработанным авансом по госконтракту
Неотработанный аванс — это не вся сумма, которая не закрыта актами.
Смысл требования в другом: заказчик должен вернуть себе ту часть предварительной оплаты, которой не соответствует фактически выполненный и подлежащий оплате результат.
Поэтому расчет должен строиться примерно так:
полученный аванс – стоимость реально выполненных работ = возможная сумма к возврату.
Если спор идет о самом объеме, без его установления посчитать задолженность корректно нельзя.
Можно ли доказать выполненные работы без подписанных актов КС-2
Да.
КС-2 и КС-3 — важные документы, но не единственные доказательства исполнения.
Подрядчик может подтверждать объем через:
исполнительную документацию;
журналы работ;
акты скрытых работ;
фотографии и видео с объекта;
переписку с заказчиком;
ведомости объемов;
накладные на материалы;
документы субподрядчиков;
акты осмотра;
иные документы, связанные с ходом строительства.
Чем лучше эти материалы показывают реальное состояние объекта, тем слабее аргумент «нет КС-2 — значит, ничего не выполнено».
Что делать, если заказчик не подписывает КС-2 и КС-3
Главное — не оставлять отказ от приемки без документального следа.
Нужно направлять заказчику акты официально и сохранять доказательства их получения.
Если заказчик не подписывает документы, подрядчику важно запросить конкретные замечания:
какой объем не принимается;
какие работы считаются невыполненными;
какие есть недостатки;
когда должен состояться повторный осмотр;
что именно требуется исправить.
Если заказчик просто молчит, это тоже нужно фиксировать.
Можно ли взыскать весь аванс, если заказчик уклонялся от приемки
Не автоматически.
Если подрядчик докажет, что объект фактически строился, результат предъявлялся к приемке, а заказчик без достаточных оснований не оформлял документы, суд должен исследовать эту ситуацию.
Иначе заказчик получает возможность сам не подписывать акты, а затем использовать отсутствие собственной подписи как доказательство отсутствия исполнения.
Такой подход и стал предметом критики кассации.
Как доказать уклонение заказчика от приемки работ
Для подрядчика особенно полезна подробная хронология.
Нужно показать:
работы выполнены → заказчик уведомлен → документы направлены → приемка предложена → заказчик не подписал либо не дал мотивированных замечаний.
Подтверждением могут быть письма, сообщения через ЕИС, электронная почта, уведомления о вызове на приемку, протоколы совещаний, переписка технических специалистов.
Чем меньше в истории «пустых мест», тем проще объяснить суду, почему актов нет.
Нужна ли строительная экспертиза при взыскании неотработанного аванса
Во многих случаях — да.
Если стороны называют принципиально разный объем работ, а по одним документам определить его нельзя, экспертиза может дать ответ на главный вопрос спора: что реально выполнено на объекте.
Эксперту можно поставить вопросы:
какой объем работ выполнен;
соответствует ли он проекту и смете;
какова стоимость выполненного;
какие работы остались незавершенными;
возможно ли определить степень готовности объекта.
Особенно это актуально, когда речь идет о десятках миллионов рублей.
Когда суд должен исследовать фактический объем строительных работ
Когда подрядчик не просто отрицает долг, а представляет конкретные доказательства исполнения.
Если есть переписка, расчеты, документы по объекту и доводы об уклонении заказчика от приемки, суду недостаточно сказать: «актов нет».
Нужно дать оценку представленным материалам.
Именно реальная картина исполнения должна определять, есть ли неотработанный аванс и в каком размере.
Можно ли взыскать только часть аванса по госконтракту
Да.
Если установлено, что часть работ выполнена и имеет стоимость, возврату может подлежать только остаток.
Например, подрядчик получил 80 млн руб. аванса, а подтвержденный фактический объем составляет 55 млн руб. Тогда спор уже должен идти не о возврате всех 80 млн, а о разнице.
Конкретная цифра зависит от доказанного объема и условий контракта.
Кто должен доказывать неотработанный аванс в суде
Заказчик, который требует вернуть деньги, должен доказать основание и размер своего требования.
Подрядчик, возражающий против иска, в свою очередь должен подтвердить выполненные работы.
Поэтому пассивная позиция опасна для обеих сторон.
Заказчику недостаточно сослаться на отсутствие актов, а подрядчику — просто заявить, что «все сделано».
Что делать подрядчику, если иск о возврате аванса уже подан
Лучше сразу уйти от общей позиции и сделать подробную таблицу.
Например:
Вид работ
Стоимость
Фактическое выполнение
Доказательство
Причина отсутствия акта
Земляные работы
сумма
выполнены
журнал, фото
заказчик не подписал
Фундамент
сумма
выполнен
исполнительная документация
спор по объему
Инженерные сети
сумма
частично
акты скрытых работ
приемка не проведена
Такая структура помогает суду увидеть спор не как «есть акт / нет акта», а как спор о конкретных работах.
Что делать заказчику перед иском о возврате неотработанного аванса
Заказчику тоже лучше заранее установить фактическую картину.
Нужно проверить:
что реально построено;
какие документы переданы;
почему акты не подписывались;
были ли замечания;
устранялись ли недостатки;
какой объем остался невыполненным.
Если сразу подать иск на весь аванс, не разобравшись с фактическим исполнением, решение может не устоять в вышестоящей инстанции.
Можно ли вернуть аванс после расторжения госконтракта
Расторжение само по себе не отвечает на вопрос о размере возврата.
Если до прекращения контракта подрядчик выполнил часть работ, их стоимость нужно учитывать.
Нельзя исходить из формулы:
контракт расторгнут = весь аванс неотработан.
Сначала определяется, какой результат заказчик фактически получил.
Как подрядчику защититься от возврата всего аванса
Самая сильная позиция строится не вокруг формальных возражений, а вокруг доказанного исполнения.
Нужно показать три вещи:
какой объем реально выполнен;
чем он подтверждается;
почему этот объем не был оформлен актами.
Если причина — действия самого заказчика, это нужно раскрывать отдельно.
В споре о строительстве пожарного депо именно отсутствие полноценного исследования этих обстоятельств стало причиной отмены судебных актов в части взыскания около 78,5 млн руб.
Можно ли считать отсутствие актов доказательством отсутствия работ
Нет.
Это один из ключевых практических выводов.
Подписанные акты действительно имеют большое значение, но строительный спор нельзя разрешать только по наличию или отсутствию одной формы.
Если есть доказательства фактического исполнения, суд обязан их исследовать и установить реальный объем работ.
Практика по этому вопросу отражена в определении Верховного Суда РФ от 20.03.2026 № 308-ЭС26-2909 по делу № А32-33049/2024.