Не подписали контракт из-за технической ошибки: как избежать РНП

Пропуск срока подписания контракта по 44-ФЗ не всегда означает, что участник уклонился от заключения сделки. В спорах о РНП суды все чаще смотрят не только на сам факт нарушения срока, но и на то, почему контракт не был подписан и что делал победитель, чтобы исправить ситуацию.

Если причина техническая, участник обращался в поддержку, уведомлял заказчика и реально пытался завершить подписание, этого может быть достаточно, чтобы оспорить включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.