Не подписали контракт из-за технической ошибки: как избежать РНП

Пропуск срока подписания контракта по 44-ФЗ не всегда означает, что участник уклонился от заключения сделки. В спорах о РНП суды все чаще смотрят не только на сам факт нарушения срока, но и на то, почему контракт не был подписан и что делал победитель, чтобы исправить ситуацию.
Если причина техническая, участник обращался в поддержку, уведомлял заказчика и реально пытался завершить подписание, этого может быть достаточно, чтобы оспорить включение в реестр недобросовестных поставщиков.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Можно ли избежать РНП, если контракт не подписан в срок
Да, если удастся доказать отсутствие намерения уклониться.
Сам по себе пропуск срока — еще не вся картина. Для РНП имеет значение поведение участника: пытался ли он подписать контракт, устранял ли проблему, связывался ли с заказчиком, имел ли возможность реально исполнить закупку.
Если видно, что компания не уходила от сделки, а столкнулась с технической проблемой, формальный подход к РНП можно оспаривать.
Является ли техническая ошибка основанием для невключения в РНП
Может быть.
В одном из споров победитель не смог вовремя подписать контракт из-за отсутствия машиночитаемой доверенности. При этом компания не бездействовала: обращалась в техническую поддержку, связывалась с заказчиком и после истечения срока получила необходимый документ.
Для суда это было важнее самого факта просрочки. Поведение участника показывало, что он хотел заключить контракт, а не уклониться от него.
Что делать, если не получается подписать контракт на электронной площадке
Главное — фиксировать проблему сразу, а не объяснять ее уже после направления сведений в РНП.
Если не работает подпись, отсутствует доверенность, возникает ошибка площадки или система не позволяет завершить действие, нужно обращаться в поддержку и параллельно уведомлять заказчика.
Чем раньше зафиксирована проблема, тем убедительнее будет позиция потом.
Какие доказательства помогут оспорить включение в РНП
Самое важное — показать реальную попытку исполнить обязанность.
Для этого подойдут обращения в техподдержку, переписка с заказчиком, скриншоты ошибки, сведения о получении МЧД, документы о подготовке обеспечения и иные материалы, из которых видно, что участник не бросил закупку.
Хорошая история исполнения предыдущих контрактов тоже может помочь, но это дополнительный аргумент, а не основной.
Имеет ли значение, мог ли поставщик реально исполнить контракт
Да.
Если компания имела товар, сотрудников, логистику и другие ресурсы, это дополнительно показывает отсутствие умысла на уклонение.
Особенно если контракт небольшой по сравнению с обычным объемом деятельности поставщика.
Тогда версия о том, что участник сознательно отказался от сделки, выглядит менее убедительно.
Можно ли включить в РНП только за отсутствие обеспечения
Не автоматически.
Непредоставление обеспечения действительно является серьезным нарушением, но и здесь нужно смотреть на причины.
Если оно связано с той же технической проблемой, из-за которой невозможно было завершить подписание, антимонопольный орган должен оценить всю ситуацию в совокупности.
РНП — это не просто фиксация нарушения процедуры, а мера ответственности.
Что проверяет суд при оспаривании РНП
Обычно внимание будет сосредоточено на трех вещах: была ли объективная причина пропуска, предпринимал ли участник реальные действия для заключения контракта и есть ли признаки сознательного отказа от сделки.
То есть спор идет не только о сроке, а о добросовестности поведения.
Именно поэтому формулировка «контракт не подписан — значит, уклонился» не всегда выдерживает судебную проверку.
Как оспорить включение в РНП из-за технической ошибки
Позицию лучше строить вокруг хронологии.
Нужно показать, когда возникла проблема, когда участник обратился за помощью, когда уведомил заказчика и когда смог устранить техническое препятствие.
Если все действия предпринимались сразу, а просрочка была вызвана не попыткой отказаться от контракта, это сильная основа для оспаривания решения УФАС.
Когда техническая ошибка не поможет избежать РНП
Если участник долго ничего не делал, не обращался в поддержку, не уведомлял заказчика и начал собирать объяснения только после признания уклонившимся, позиция будет гораздо слабее.
То же самое касается ситуации, когда технический сбой заявляется голословно и никак не подтвержден.
В таких делах важны не объяснения сами по себе, а документы, созданные в момент возникновения проблемы.
Что делать поставщику, чтобы не попасть в РНП из-за МЧД
Для компаний, которые регулярно участвуют в закупках, МЧД лучше проверять заранее, а не в последний день подписания контракта.
Нужно понимать, кто будет подписывать, действует ли доверенность, корректно ли она отображается на площадке и нет ли ограничений у электронной подписи.
Такая простая проверка часто дешевле последующего спора с ФАС.
Главный вывод для участников закупок
Техническая ошибка не дает автоматического иммунитета от РНП. Но и пропуск срока не означает автоматической недобросовестности.
Если участник может показать, что реально пытался подписать контракт, устранял проблему и не собирался уклоняться, решение о включении в РНП можно оспаривать.
Практика по этому вопросу отражена в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.03.2026 № Ф04-82/2026 по делу № А67-6520/2025.