Научное заключение для суда: когда оно помогает усилить позицию в споре

В сложных арбитражных спорах одной ссылки на закон и судебную практику иногда недостаточно. Проблема может быть не в отсутствии нормы, а в том, что сама правовая конструкция спорная, термин используется неоднозначно, практика расходится или суду нужно показать системную логику регулирования.

В таких ситуациях к позиции можно подключить научное заключение. Это не «доказательство» в обычном смысле и не замена судебной экспертизе. Его задача другая: дать суду профессионально выстроенный правовой анализ по вопросу, который сложно раскрыть одной процессуальной позицией стороны.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю сложные корпоративные, договорные, налоговые и иные коммерческие споры.