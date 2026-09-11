Научное заключение для суда: когда оно помогает усилить позицию в споре

В сложных арбитражных спорах одной ссылки на закон и судебную практику иногда недостаточно. Проблема может быть не в отсутствии нормы, а в том, что сама правовая конструкция спорная, термин используется неоднозначно, практика расходится или суду нужно показать системную логику регулирования.
В таких ситуациях к позиции можно подключить научное заключение. Это не «доказательство» в обычном смысле и не замена судебной экспертизе. Его задача другая: дать суду профессионально выстроенный правовой анализ по вопросу, который сложно раскрыть одной процессуальной позицией стороны.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю сложные корпоративные, договорные, налоговые и иные коммерческие споры.
Что такое научное заключение для суда
Научное заключение обычно готовит специалист с академической квалификацией в соответствующей области права. В нем разбирается конкретный юридический вопрос: содержание нормы, ее место в системе законодательства, подходы доктрины, практика судов и возможные варианты толкования.
В отличие от обычного письменного мнения юриста, такое заключение должно быть глубже по уровню анализа. Его ценность не в количестве ссылок, а в том, что спорный вопрос рассматривается системно и с научной аргументацией.
Для суда это может быть полезно, когда сторона предлагает неочевидное толкование закона и хочет показать, что оно основано не на процессуальной выгоде, а на логике самой правовой конструкции.
Когда стоит заказывать научное заключение для суда
Чаще всего оно оправдано там, где спор нельзя уверенно решить прямой ссылкой на одну норму.
Например, законодательство допускает несколько вариантов толкования, разные суды используют разные подходы или спор касается нового правового механизма, по которому еще не сформировалась стабильная практика. В таком деле научное заключение может помочь собрать разрозненные аргументы в единую концепцию.
Есть смысл использовать его и тогда, когда спор выходит за рамки стандартной договорной конструкции: корпоративный конфликт, сложная субсидиарная ответственность, оспаривание необычной сделки, применение специального законодательства или вопрос на стыке нескольких отраслей права.
Поможет ли научное заключение, если судебная практика против вас
Иногда именно в такой ситуации оно наиболее полезно, но ждать от него «отмены» неблагоприятной практики не стоит.
Если уже существует устойчивая позиция Верховного Суда, один научный текст вряд ли ее перевесит. Но если практика неоднородна или нижестоящие суды механически повторяют один подход без глубокого анализа нормы, заключение может показать, почему спор требует другой оценки.
Особенно важно не спорить с практикой в лоб, а объяснить, чем конкретное дело отличается от тех ситуаций, на которых эта практика сформировалась.
Можно ли представить научное заключение в арбитражный суд
Да, сторона вправе приобщить его к материалам дела как документ, содержащий правовую позицию и профессиональный анализ.
Но суд не обязан соглашаться с выводами автора. Заключение не имеет заранее установленной силы и оценивается вместе с другими материалами.
Поэтому ошибочно строить позицию так: «профессор написал, значит, суд обязан принять этот вывод». Работает другое — когда текст заключения усиливает уже существующую аргументацию и дает суду дополнительные основания прийти к нужному правовому выводу.
Чем научное заключение отличается от судебной экспертизы
Это принципиально разные инструменты.
Экспертиза нужна, когда для установления фактических обстоятельств требуются специальные знания — например, строительные, технические, экономические. Эксперт отвечает на вопросы о фактах, которые суд сам без специальных знаний установить не может.
Научное заключение обычно посвящено вопросам права. Оно не должно подменять суд и давать ответ в формате «иск удовлетворить» или «ответчик виновен». Его задача — разобрать правовую проблему и показать возможное толкование.
Если спор касается качества строительных работ, нужно думать об экспертизе. Если же вопрос в том, как понимать конкретную норму или как соотносятся несколько правовых институтов, научное заключение может быть уместнее.
Когда научное заключение действительно усиливает позицию
Наиболее полезно оно там, где у стороны уже есть сильная фактическая база, но остается сложный правовой узел.
Например, факты никто не оспаривает, но спор идет о том, какие последствия они должны повлечь. Или законодательство содержит пробел, а суду предлагаются два противоположных варианта толкования.
В такой ситуации научное заключение помогает вынести спор из плоскости «истец считает так, ответчик — иначе» и показать более широкий правовой контекст.
Когда научное заключение для суда не нужно
Не стоит заказывать его ради объема дела или для того, чтобы приложить еще один документ.
Если спор типовой, практика стабильна, а вопрос решается прямым применением нормы, научное заключение вряд ли даст заметный эффект. Иногда оно даже перегружает позицию и отвлекает суд от более сильных доказательств.
Не поможет оно и там, где главная проблема — факты. Если сторона не доказала передачу товара, размер убытков или объем выполненных работ, научный анализ права этот пробел не закроет.
Кто должен готовить научное заключение для суда
Автор должен разбираться именно в той правовой области, по которой возник спор.
Формальная ученая степень сама по себе не гарантирует полезного результата. Для корпоративного конфликта нужен специалист по корпоративному праву, для сложного вопроса обязательственного права — человек, который действительно занимается этой проблематикой.
Важно и то, чтобы заключение было подготовлено именно под конкретный спор, а не представляло собой общий теоретический текст на десять страниц. Суду нужен ответ на понятный правовой вопрос, а не лекция по отрасли права.
Какие вопросы стоит ставить перед автором научного заключения
Лучше формулировать вопросы нейтрально.
Не стоит спрашивать: «Подлежит ли иск удовлетворению?» или «Нарушил ли ответчик закон?». Это уже вопросы, которые должен решить суд.
Гораздо полезнее поставить вопрос о том, как должна толковаться конкретная норма, допускает ли законодательство определенную правовую конструкцию, как соотносятся две нормы или распространяется ли правовой институт на спорную ситуацию.
Чем точнее поставлен вопрос, тем полезнее будет итоговый документ.
На каком этапе спора лучше получить научное заключение
Идеально — до того, как правовая позиция окончательно сформирована.
Если заказать его уже после проигрыша нескольких инстанций, может оказаться, что необходимые аргументы не заявлялись раньше и вводить их поздно.
В сложном деле лучше использовать заключение еще в первой инстанции либо как минимум при подготовке апелляции, когда видно, что суд неверно истолковал ключевой вопрос права.
В кассации такой документ тоже может быть полезен, но там особенно важно привязать его к конкретной ошибке в применении нормы, а не пытаться заново обсуждать фактические обстоятельства.
Можно ли использовать научное заключение в Верховном Суде
Можно, но само по себе оно не является основанием для передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии.
Его смысл в другом: четко показать наличие сложного или принципиального правового вопроса, ошибку в толковании закона или противоречие между судебными подходами.
Если заключение помогает сформулировать проблему не как частный конфликт двух компаний, а как вопрос единообразия применения права, оно может существенно усилить жалобу.
Как понять, что научное заключение действительно нужно
Я бы ориентировался на простой критерий: если спор можно убедительно объяснить суду двумя страницами со ссылкой на закон и сложившуюся практику, отдельное заключение, скорее всего, не требуется.
Если же главный вопрос приходится долго объяснять, практика противоречива, а от правильного толкования одной нормы зависит исход всего дела, тогда такой инструмент имеет смысл.
Научное заключение не должно заменять позицию адвоката. Оно должно усиливать именно тот вопрос, который остается спорным даже после обычного юридического анализа.
Как использовать научное заключение в судебной позиции
Лучше не прикладывать документ отдельно и надеяться, что суд сам его изучит.
Основные выводы нужно встроить в процессуальную позицию: кратко показать проблему, сослаться на аргументацию автора и объяснить, почему она имеет значение именно для этого дела.
Тогда заключение становится частью общей стратегии, а не приложением «для веса».
Для сложного арбитражного спора это и есть наиболее правильный подход: сначала определить слабое место в правовой конструкции, затем понять, действительно ли там нужен внешний научный анализ, и только после этого заказывать заключение.