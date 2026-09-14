Ответственность сотрудников при банкротстве компании: кого могут привлечь к субсидиарной и иной ответственности

Банкротство компании создает риски не только для собственников и генерального директора. Под внимание арбитражного управляющего, кредиторов и правоохранительных органов могут попасть финансовый директор, главный бухгалтер, коммерческий директор, руководитель подразделения и даже сотрудник, который формально не занимал управленческую должность, но фактически влиял на ключевые решения бизнеса.

Главный вопрос здесь не в названии должности, а в реальной роли человека. Если сотрудник мог определять действия компании, распоряжался ее активами, контролировал платежи или участвовал в выводе имущества, формальный статус наемного работника сам по себе его не защищает.