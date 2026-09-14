Ответственность сотрудников при банкротстве компании: кого могут привлечь к субсидиарной и иной ответственности

Банкротство компании создает риски не только для собственников и генерального директора. Под внимание арбитражного управляющего, кредиторов и правоохранительных органов могут попасть финансовый директор, главный бухгалтер, коммерческий директор, руководитель подразделения и даже сотрудник, который формально не занимал управленческую должность, но фактически влиял на ключевые решения бизнеса.
Главный вопрос здесь не в названии должности, а в реальной роли человека. Если сотрудник мог определять действия компании, распоряжался ее активами, контролировал платежи или участвовал в выводе имущества, формальный статус наемного работника сам по себе его не защищает.
Кто считается контролирующим лицом при банкротстве компании
Для привлечения к субсидиарной ответственности сначала нужно установить, что человек действительно контролировал должника.
Суд оценивает фактическую возможность давать обязательные указания или иным образом определять действия компании. Поэтому контролирующим лицом может оказаться не только директор или участник ООО, но и сотрудник, который реально управлял финансами, согласовывал крупные сделки или фактически заменял руководителя в принятии решений.
При этом одной должности финансового директора или главного бухгалтера недостаточно. Нужно показать, что человек обладал реальными полномочиями и использовал их при принятии тех решений, которые впоследствии привели к невозможности рассчитаться с кредиторами.
Когда сотрудника могут привлечь к субсидиарной ответственности
Риск возникает, когда действия сотрудника были не просто частью обычной работы, а повлияли на финансовое состояние должника.
Например, сотрудник участвовал в выводе активов, согласовывал заведомо убыточные сделки, обеспечивал преимущественные выплаты связанным лицам или фактически управлял компанией при номинальном директоре.
Отдельный блок рисков связан с бухгалтерскими документами. Если необходимая документация отсутствует, существенно искажена или не позволяет установить активы и обязательства компании, это может значительно осложнить положение лиц, отвечавших за ее ведение и сохранность.
Может ли главный бухгалтер отвечать по долгам компании
Автоматически — нет.
Главный бухгалтер отвечает прежде всего за свою профессиональную функцию. Сам факт подписания отчетности или проведения платежей еще не превращает его в контролирующее должника лицо.
Но ситуация меняется, если бухгалтер не просто технически отражал операции, а участвовал в их организации, знал о фиктивности сделок, помогал оформлять вывод имущества или фактически определял финансовую политику компании.
Поэтому в споре важно разделять исполнение распоряжений руководства и самостоятельное участие в принятии решений.
Может ли финансовый директор отвечать при банкротстве ООО
У финансового директора риски обычно выше, поскольку его полномочия нередко выходят за рамки технической функции.
Если он определяет очередность платежей, согласовывает кредитование, контролирует движение денежных средств и участвует в распределении активов между компаниями группы, суд может исследовать вопрос о его фактическом контроле над должником.
Но и здесь необходима причинная связь. Нужно доказать не просто влияние финансового директора на деятельность, а связь конкретных решений с возникновением или увеличением невозможности рассчитаться с кредиторами.
Когда действия сотрудников могут повлечь уголовную ответственность при банкротстве
Банкротство само по себе не является преступлением. Уголовный риск возникает, когда появляются дополнительные обстоятельства: сокрытие имущества, фиктивные документы, вывод активов, уничтожение бухгалтерской информации, предпочтительные расчеты или иные действия, причиняющие ущерб кредиторам.
Оценивается не только юридическое оформление операции, но и фактическая роль конкретного человека. Поэтому аргумент «я просто сотрудник» не всегда помогает, если есть переписка, распоряжения, платежные документы или иные доказательства активного участия.
Особенно опасны ситуации, когда сотрудник понимает экономический смысл сомнительной операции, но продолжает ее оформлять и сопровождать.
Какая административная ответственность возможна при банкротстве компании
Отдельные нарушения в банкротстве могут влечь административную ответственность, если действия не достигают уровня уголовно наказуемого деяния.
Речь может идти, например, о неправомерных действиях с имуществом и документами должника, нарушении обязанностей по передаче информации арбитражному управляющему и других нарушениях, связанных с процедурой банкротства.
Для сотрудников принципиально важно не игнорировать запросы управляющего и не уничтожать документы после возникновения финансовых проблем. Попытка «почистить архив» перед банкротством может создать значительно больше рисков, чем сами хозяйственные операции.
Как доказать, что сотрудник не был контролирующим лицом
Защита обычно строится вокруг реального объема полномочий.
Важно показать, кто принимал окончательные решения, кто распоряжался счетами, кто утверждал сделки и мог ли сотрудник самостоятельно изменить или отменить спорную операцию.
Полезны должностная инструкция, доверенности, корпоративные регламенты, переписка, приказы и документы о согласовании платежей. Они помогают показать, где заканчивалась функция сотрудника и начинались полномочия руководства или собственника.
Чем четче внутри компании распределены полномочия, тем проще впоследствии доказать, что конкретный работник не контролировал должника.
Как сотрудникам снизить риски ответственности при банкротстве работодателя
Главная рекомендация — не работать в режиме, когда все значимые решения существуют только устно.
Если сотрудник получает сомнительное распоряжение, связанное с крупным платежом, передачей имущества или необычной сделкой, разумно зафиксировать основание и согласование руководителя. Это особенно важно в период, когда компания уже испытывает проблемы с платежеспособностью.
Не менее важно сохранять бухгалтерские и корпоративные документы. При приближении банкротства отсутствие документов почти всегда усложняет защиту всех лиц, которые были связаны с финансовым управлением.
И наконец, сотруднику стоит понимать границы собственной роли. Чем больше человек фактически выходит за пределы своей должности и самостоятельно принимает управленческие решения, тем выше вероятность, что в банкротстве его будут оценивать уже не как обычного работника, а как контролирующее лицо.
Что учитывать сотрудникам компании перед банкротством
Наибольший риск возникает не из-за самой должности, а из-за сочетания трех факторов: реальное влияние на решения, участие в спорных операциях и доказуемая связь этих операций с ущербом кредиторам.
Поэтому при банкротстве компании стоит заранее оценить собственную роль в ключевых сделках, платежах и движении активов. Для директора, финансового директора и главного бухгалтера это особенно важно, но аналогичный анализ нужен и другим сотрудникам, которые фактически участвовали в управлении бизнесом.