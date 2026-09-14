Заказчик расторг госконтракт: что делать подрядчику и как защитить оплату, сроки и РНП

Односторонний отказ заказчика от контракта — это не конец спора и не автоматическое признание подрядчика виновным. Для бизнеса важно сразу разделить несколько вопросов: законно ли само расторжение, есть ли основания для РНП, что происходит с уже выполненными работами и можно ли взыскать оплату, если заказчик прекратил контракт.
Самая частая ошибка подрядчика — сосредоточиться только на отмене решения заказчика. На практике нужно одновременно защищать уже выполненный объем, фиксировать причины просрочки, собирать доказательства добросовестности и заранее готовиться к возможному рассмотрению вопроса в ФАС.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, РНП, подрядным и государственным контрактам.
Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке: с чего начать
Сначала нужно понять, на каком основании принято решение и что именно заказчик считает нарушением. В одном случае речь идет о реальной просрочке подрядчика, в другом — о споре по качеству, в третьем — о ситуации, когда сам заказчик не передавал исходные данные или мешал исполнению.
Нужно сразу поднять контракт, переписку, акты, уведомления, графики, претензии и все документы, которые показывают фактический ход исполнения. Если расторжение основано на просрочке, важно определить, кто ее создал. Если на недостатках — были ли они существенными и давал ли заказчик возможность их устранить.
Можно ли оспорить односторонний отказ заказчика от госконтракта
Да. Если решение принято без достаточных оснований, его можно оспаривать.
Суд будет смотреть не только на формальное наличие претензии, но и на фактические обстоятельства исполнения. Например, подрядчик мог объективно не успеть выполнить работы, потому что заказчик задержал исходные данные, доступ на объект или согласование проектных решений.
Если нарушение связано с действиями самого заказчика, это один из сильных аргументов против расторжения.
Что делать, если заказчик расторг контракт из-за просрочки
Не стоит сразу признавать сам факт вины.
Нужно восстановить хронологию: когда должны были начаться работы, что требовалось от заказчика, когда эти действия фактически были совершены и как это повлияло на общий срок.
Часто спор по срокам выглядит иначе, если разделить его на этапы. Подрядчик может действительно выйти за конечную дату, но значительная часть задержки могла возникнуть из-за заказчика.
Можно ли взыскать оплату после расторжения госконтракта
Да, если подрядчик до прекращения контракта реально выполнил работы или оказал услуги, которые имеют самостоятельную ценность для заказчика.
Расторжение не означает, что уже выполненное автоматически становится бесплатным. Но подрядчику нужно доказать объем, стоимость и факт передачи результата.
Особенно важно не ограничиваться только неподписанными актами. Если заказчик уклонялся от приемки, исполнение можно подтверждать перепиской, исполнительной документацией, фото, журналами работ, актами скрытых работ и другими материалами.
Что делать, если заказчик не подписывает акты после расторжения
Нужно отдельно фиксировать готовность результата к приемке.
Если работы выполнены, подрядчику стоит официально направить акты, уведомить о готовности к сдаче и потребовать мотивированные замечания.
Если заказчик просто не подписывает документы, это еще не означает, что работы отсутствуют. В дальнейшем именно фактический объем исполнения будет иметь ключевое значение для взыскания оплаты.
Может ли заказчик потребовать вернуть аванс после расторжения
Может, но размер возврата зависит от того, сколько реально исполнено.
Если подрядчик получил аванс и выполнил часть работ, заказчик не вправе автоматически требовать всю сумму назад только потому, что контракт расторгнут.
Нужно сопоставлять полученный аванс и стоимость фактически выполненного результата. Поэтому в спорах о возврате аванса подрядчику особенно важно заранее подготовить расчет и доказательства выполненного объема.
Грозит ли расторжение контракта включением в РНП
Такой риск есть, но включение в РНП не должно быть автоматическим.
Антимонопольный орган обязан оценивать причины нарушения и поведение поставщика. Если подрядчик предпринимал реальные действия для исполнения, предупреждал заказчика о препятствиях, имел ресурсы и пытался устранить проблемы, это важно для защиты.
Особенно сильна позиция, если нарушение возникло из-за действий заказчика или внешних обстоятельств, которые подрядчик не мог контролировать.
Что говорить в ФАС после одностороннего отказа заказчика
Лучше не строить позицию вокруг общей фразы «мы не виноваты».
Нужно показать конкретную картину: что подрядчик делал, какие препятствия возникли, когда заказчик был уведомлен, какие работы уже выполнены и почему расторжение не отражает реальную ситуацию.
ФАС важно видеть именно поведение участника. Если компания продолжала исполнять контракт, устраняла замечания, возвращала неотработанный аванс или пыталась завершить работы, это подтверждает отсутствие недобросовестного уклонения.
Что делать, если заказчик расторг контракт из-за недостатков
Нужно определить, были ли недостатки существенными.
Устранимые замечания и полная непригодность результата — разные вещи. Если дефекты можно исправить, заказчик обычно не должен сразу переходить к максимально жестким последствиям, если контракт и закон предполагают возможность устранения.
Поэтому подрядчику важно показать, какие замечания были заявлены, когда они были устранены и действительно ли они препятствовали использованию результата.
Что делать, если заказчик сам мешал исполнению контракта
Это нужно доказывать документально.
Например, заказчик не передавал исходные данные, задерживал допуск на объект, не согласовывал решения или менял техническое задание в процессе исполнения. Все такие обстоятельства должны быть привязаны к конкретным срокам и этапам работ.
Чем точнее можно показать причинную связь между действиями заказчика и задержкой подрядчика, тем сильнее позиция и против расторжения, и против неустойки, и против РНП.
Можно ли продолжать работы после одностороннего отказа заказчика
Иногда подрядчики продолжают исполнение, чтобы показать добросовестность и завершить результат. Но здесь нужно быть осторожным.
После расторжения важно понимать, сохраняется ли договорное основание для дальнейших работ и кто потом будет оплачивать этот объем. Поэтому такие действия лучше предварительно оценить юридически, а не просто продолжать работу «на всякий случай».
Как подрядчику подготовиться к суду после расторжения контракта
Нужно сразу собирать дело в нескольких направлениях: законность расторжения, фактическое исполнение, причины просрочки, расчет оплаты и возможные санкции.
Лучше всего работает не общий массив документов, а понятная хронология. Суду должно быть видно, что происходило по контракту по датам и кто на каждом этапе должен был совершить конкретное действие.
Так спор перестает выглядеть как обычное «подрядчик не успел» и превращается в реальный анализ поведения обеих сторон.
Что делать подрядчику сразу после расторжения госконтракта
На практике я бы действовал быстро: зафиксировал фактический объем, направил возражения на решение заказчика, собрал доказательства причин нарушения, подготовил позицию для ФАС и отдельно рассчитал стоимость выполненного.
Главное — не ждать, пока заказчик сам сформирует всю доказательственную базу.
После одностороннего расторжения спор обычно идет сразу по нескольким направлениям, и чем раньше подрядчик их разделит, тем выше шанс сохранить оплату, избежать РНП и отбиться от санкций.