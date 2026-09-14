Заказчик расторг госконтракт: что делать подрядчику и как защитить оплату, сроки и РНП

Односторонний отказ заказчика от контракта — это не конец спора и не автоматическое признание подрядчика виновным. Для бизнеса важно сразу разделить несколько вопросов: законно ли само расторжение, есть ли основания для РНП, что происходит с уже выполненными работами и можно ли взыскать оплату, если заказчик прекратил контракт.

Самая частая ошибка подрядчика — сосредоточиться только на отмене решения заказчика. На практике нужно одновременно защищать уже выполненный объем, фиксировать причины просрочки, собирать доказательства добросовестности и заранее готовиться к возможному рассмотрению вопроса в ФАС.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, РНП, подрядным и государственным контрактам.