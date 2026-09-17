Поставщик не поставил товар после предоплаты: как вернуть аванс, взыскать проценты и убытки

Компания перечислила поставщику аванс, срок поставки прошел, а товара нет. Поставщик обещает «отгрузить на следующей неделе», предлагает подождать еще месяц или вообще перестает отвечать. Для покупателя главный вопрос в такой ситуации — как быстро вернуть предоплату и можно ли взыскать с контрагента что-то сверх самой суммы аванса.
В большинстве случаев ждать бесконечно не нужно. Если срок поставки нарушен существенно, покупатель может потребовать возврата предоплаты, начислить предусмотренную договором неустойку, заявить проценты и, при наличии доказательств, взыскать убытки.
Главное — правильно выбрать требования и не смешивать их между собой.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по поставке, взысканию задолженности, возврату авансов и возмещению убытков.
Что делать, если поставщик получил предоплату и не поставил товар
Сначала нужно проверить договор: установлен ли конкретный срок поставки, предусмотрена ли возможность одностороннего отказа, есть ли договорная неустойка и определен ли порядок возврата аванса.
После этого покупателю стоит письменно зафиксировать нарушение. Если срок уже истек, поставщику направляют требование либо поставить товар в установленный дополнительный срок, либо вернуть предоплату.
Чем дольше покупатель продолжает принимать обещания «вот-вот отгрузим», тем сложнее потом объяснять, с какого момента он фактически отказался от дальнейшего исполнения.
Можно ли вернуть предоплату, если товар не поставлен
Да.
Если покупатель перечислил деньги авансом, а встречное исполнение не получил, у поставщика отсутствуют основания удерживать соответствующую сумму.
Особенно сильная позиция возникает, когда срок поставки четко определен и уже истек, а покупатель прямо заявил об отказе от ожидания товара и потребовал деньги обратно.
Для суда важно показать простую цепочку:
Обстоятельство
Чем подтверждать
Заключен договор
Договор, спецификация
Перечислена предоплата
Платежное поручение
Срок поставки наступил
Договор, заявка
Товар не передан
Отсутствие УПД, накладных
Покупатель потребовал возврат
Претензия, электронная переписка
Нужно ли расторгать договор, чтобы вернуть аванс
Не всегда.
Все зависит от конструкции договора и того, какое требование предъявляется. Иногда достаточно отказаться от дальнейшего исполнения в предусмотренном законом или договором порядке и потребовать возврат денег.
В других ситуациях сначала требуется прекратить договорные отношения, особенно если поставка должна происходить несколькими партиями и обязательство еще формально действует.
Поэтому перед претензией желательно определить: покупатель хочет получить товар или уже хочет только деньги.
Одновременно требовать «поставьте товар» и «верните весь аванс» обычно нелогично.
Можно ли взыскать проценты за пользование предоплатой
Да, вопрос процентов стоит проверять почти в каждом таком споре.
Если поставщик обязан вернуть деньги, но продолжает их удерживать, покупатель может заявить дополнительное денежное требование. Период начисления будет зависеть от основания возврата, условий договора и даты, когда у поставщика возникла обязанность вернуть аванс.
Поэтому в претензии лучше прямо установить срок возврата денег.
Например, если аванс составляет 5 млн руб., а поставщик продолжает удерживать его еще несколько месяцев после требования о возврате, дополнительная сумма может оказаться заметной.
Можно ли взыскать неустойку за просрочку поставки
Если она предусмотрена договором — да.
Но нужно внимательно посмотреть, за что именно начисляется санкция. Иногда договор устанавливает неустойку только за нарушение срока поставки, а иногда отдельно предусматривает ответственность за невозврат аванса.
Не стоит автоматически считать одну и ту же неустойку за весь период до фактического возврата денег. После прекращения обязательства по поставке правовая природа просрочки может измениться.
Удобно разделять требования так:
Период
Возможное требование
Срок поставки наступил, договор действует
Неустойка за просрочку поставки
Покупатель отказался от поставки
Возврат аванса
Деньги после требования не возвращены
Проценты / иная предусмотренная ответственность
Покупатель понес дополнительные расходы
Убытки
Что делать, если поставщик предлагает новый срок поставки
Не соглашаться автоматически.
Если покупатель готов подождать, новый срок лучше зафиксировать письменно. Иначе поставщик позже может утверждать, что стороны фактически перенесли исполнение и просрочки в спорный период не было.
Если ожидать товар уже невыгодно, лучше прямо указать, что покупатель не согласен на перенос срока и требует возврата предоплаты.
Переписка «ладно, подождем еще неделю» иногда потом становится доказательством согласования нового срока.
Можно ли взыскать убытки, если пришлось купить товар у другого поставщика дороже
Да, но здесь потребуется нормальный расчет.
Например, первая компания обязалась поставить товар за 10 млн руб., получила аванс, но поставку сорвала. Покупатель из-за срочности приобрел аналогичный товар у другого продавца за 12 млн руб.
Разницу в 2 млн руб. можно пытаться квалифицировать как убытки, если доказать, что новая закупка была разумной и необходимой именно из-за нарушения первоначального поставщика.
Для такого требования желательно сохранить коммерческие предложения, новый договор, платежные документы и доказательства срочности закупки.
Можно ли взыскать упущенную выгоду из-за сорванной поставки
Теоретически да, практически такое требование доказывать сложнее.
Допустим, покупатель приобрел оборудование для исполнения собственного контракта, но из-за отсутствия поставки не смог выполнить обязательства и потерял доход.
Одной ссылки на «мы могли заработать» недостаточно. Нужно показать реальность предполагаемого дохода, связь с нарушением поставщика и отсутствие иных причин, из-за которых прибыль не была получена.
Поэтому в коммерческом споре реальный дополнительный расход обычно доказать проще, чем упущенную выгоду.
Что делать, если поставщик утверждает, что товар уже закуплен специально для покупателя
Само по себе это не дает права бесконечно удерживать аванс.
Нужно смотреть, что именно предусмотрено договором и существует ли индивидуализированный товар вообще. Если поставщик действительно изготовил или закупил уникальную продукцию под конкретного клиента, спор может стать сложнее.
Но фраза «мы уже заказали товар у производителя» без документов не отменяет нарушение срока поставки.
Стоит запросить договор с производителем, инвойс, сведения о готовности и местонахождении товара.
Что делать, если поставщик ссылается на проблемы с логистикой
Проблемы с транспортом, поставщиком второго звена, курсом валют или ростом цены сами по себе не всегда освобождают от ответственности.
Поставщик отвечает перед покупателем за собственное обязательство. То, что его подвел производитель или перевозчик, не означает автоматического переноса риска на покупателя.
Другое дело, если возникли действительно чрезвычайные обстоятельства, непосредственно исключающие исполнение. Тогда ситуация требует отдельной правовой оценки.
Как написать претензию поставщику о возврате аванса
Претензия должна быть конкретной.
Нужно указать договор, сумму перечисленной предоплаты, установленный срок поставки, факт его нарушения и четкое требование: вернуть определенную сумму в установленный срок.
Если заявляются дополнительные суммы, лучше сразу приложить расчет.
Пример структуры:
Раздел претензии
Что указать
Договор
Номер, дата
Предоплата
Сумма и платеж
Нарушение
Когда должна была состояться поставка
Основное требование
Сколько вернуть
Дополнительные требования
Неустойка, проценты, убытки
Срок
До какой даты перечислить деньги
Что делать, если поставщик не отвечает на претензию
Следующий этап — иск в арбитражный суд.
До подачи нужно проверить договорную подсудность, соблюдение претензионного порядка и собрать документы по оплате и нарушению.
Если есть риск, что поставщик выводит активы или уже имеет множество судебных долгов, одновременно стоит оценить обеспечительные меры.
Особенно это актуально при крупных авансах: выиграть дело через год недостаточно, если к этому моменту взыскивать уже будет нечего.
Можно ли взыскать аванс, если поставщик частично поставил товар
Да, но расчет изменится.
Из общей суммы предоплаты нужно выделить стоимость реально поставленного и принятого товара.
Например:
Предоплата
Фактически поставлено
Возможное требование
10 млн ₽
0 ₽
10 млн ₽
10 млн ₽
3 млн ₽
7 млн ₽
10 млн ₽
8 млн ₽
2 млн ₽
Но сначала нужно проверить, соответствует ли поставленная часть договора и была ли она действительно принята покупателем.
Как покупателю защититься от непоставки товара в будущем
Самый простой способ — не перечислять 100% предоплату неизвестному контрагенту без дополнительных механизмов защиты.
Для крупных поставок можно использовать поэтапную оплату, банковскую гарантию возврата аванса, обеспечение исполнения или привязку платежей к конкретным стадиям производства и отгрузки.
Также полезно заранее прописывать последствия нарушения срока: право отказаться от поставки, срок возврата аванса и ответственность за задержку.
Такие условия значительно упрощают будущий суд.
Поставщик не поставил товар: что в итоге можно взыскать
В зависимости от ситуации требования могут выглядеть так:
Требование
Когда заявлять
Возврат аванса
Товар не поставлен
Неустойка
Есть договорная санкция
Проценты
Деньги не возвращены вовремя
Разница в цене новой закупки
Пришлось купить дороже
Иные убытки
Есть доказанная связь с нарушением
Главное — не складывать все суммы механически. Каждое требование должно иметь собственное основание и период расчета.
Что делать бизнесу, если предоплата зависла у поставщика
Чем раньше покупатель перестает вести бесконечные переговоры и фиксирует свою позицию письменно, тем лучше.
Если срок поставки давно прошел, обещания поставщика перестают иметь практическое значение. Нужно определить конечную цель: получить товар или вернуть деньги.
После этого уже формируется требование о возврате аванса, рассчитываются санкции и при необходимости готовится иск.
Для поискового запроса здесь правило простое: если поставщик получил предоплату и не поставил товар, деньги можно требовать обратно, а в ряде случаев — вместе с неустойкой, процентами и убытками.