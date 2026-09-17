Поставщик не поставил товар после предоплаты: как вернуть аванс, взыскать проценты и убытки

Компания перечислила поставщику аванс, срок поставки прошел, а товара нет. Поставщик обещает «отгрузить на следующей неделе», предлагает подождать еще месяц или вообще перестает отвечать. Для покупателя главный вопрос в такой ситуации — как быстро вернуть предоплату и можно ли взыскать с контрагента что-то сверх самой суммы аванса.

В большинстве случаев ждать бесконечно не нужно. Если срок поставки нарушен существенно, покупатель может потребовать возврата предоплаты, начислить предусмотренную договором неустойку, заявить проценты и, при наличии доказательств, взыскать убытки.

Главное — правильно выбрать требования и не смешивать их между собой.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по поставке, взысканию задолженности, возврату авансов и возмещению убытков.