Продали контрафактный товар через маркетплейс: что грозит продавцу и как снизить компенсацию

Контрафакт для селлера - это не только риск блокировки карточки или жалобы со стороны правообладателя. Основная проблема начинается тогда, когда правообладатель проводит контрольную закупку, фиксирует карточку товара и требует компенсацию за нарушение исключительных прав.
При этом далеко не каждый такой спор заканчивается взысканием той суммы, которая указана в претензии. Для продавца важно проверить происхождение товара, доказательства покупки, количество фактических продаж и то, как именно рассчитана компенсация.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, маркетплейсах и взыскании компенсации.
Что считается контрафактным товаром
Обычно речь идет о товаре, на котором без разрешения используется чужой товарный знак или сходное с ним обозначение.
Но в реальном споре сначала нужно понять, действительно ли товар поддельный. Иногда продукция оригинальная, а конфликт возникает из-за канала поставки, отсутствия документов, параллельного импорта или использования бренда в карточке товара.
Поэтому слово «контрафакт» в претензии еще не означает, что факт нарушения уже доказан.
Как правообладатель доказывает продажу контрафакта
Чаще всего через контрольную закупку.
Правообладатель приобретает товар, сохраняет чек, фиксирует карточку, получает сам экземпляр и затем предъявляет претензию продавцу.
Для селлера важно проверить всю цепочку.
Что проверить
Почему это важно
Кто указан продавцом
Карточкой могут пользоваться несколько продавцов
Есть ли чек
Нужно связать покупку с конкретным ИП или ООО
Совпадает ли артикул
Исключить ошибку в товаре
Когда сделана закупка
Проверить период продажи
Как зафиксирована карточка
Установить содержание на дату покупки
Что делать после получения претензии за контрафакт
Не стоит сразу признавать нарушение и соглашаться с суммой.
Сначала нужно проверить права заявителя, сам товар и доказательства контрольной закупки. Затем поднять все документы по закупке продукции и данные о фактических продажах.
Если риск нарушения серьезный, спорный товар лучше временно снять с продажи. Но перед этим желательно сохранить карточку, отчеты, остатки и статистику.
Если товар купили у поставщика, отвечает ли продавец
Да, такой риск есть.
Для правообладателя продавец остается самостоятельным участником оборота. Ссылка на то, что товар поступил от другого поставщика, сама по себе не освобождает от требований.
Но документы закупки крайне важны. Они позволяют показать происхождение товара и затем предъявить требования уже своему поставщику.
Поэтому договор, УПД, счета, платежки и переписку нужно сохранять.
Можно ли доказать, что продавец не знал о контрафакте
Можно показать, что товар закупался у обычного контрагента, документы выглядели надлежащим образом, а продавец не имел оснований подозревать подделку.
Это может иметь значение при оценке поведения и размера ответственности.
Но позиция «я не знал» без документов обычно слабая. Для бизнеса суд ожидает более высокий уровень осмотрительности.
Как снизить компенсацию за контрафакт
В таких спорах сумма часто важнее самого факта нарушения.
Правообладатель может заявить значительную компенсацию, но продавцу нужно проверять, насколько она соответствует реальному масштабу продаж.
Имеют значение количество реализованных товаров, длительность продаж, повторность нарушения, закупочная цена и поведение продавца после претензии.
Особенно важно получить точные данные по продажам, а не исходить из количества товара, которое когда-то было размещено в карточке.
Можно ли считать каждый товар отдельным нарушением
Правообладатели иногда используют такой подход для увеличения суммы требований.
Но механическое умножение компенсации на каждую единицу товара не всегда оправдано. Суд оценивает характер нарушения и конкретные обстоятельства дела.
Поэтому крупную сумму в претензии всегда нужно проверять отдельно.
Что делать, если товар оказался оригинальным
Тогда нужно доказывать его происхождение.
Самая сильная позиция - понятная цепочка поставки: договор, УПД, документы дистрибьютора, сведения о партии и платежные документы.
Если удается показать, что товар был правомерно введен в оборот, вопрос о контрафакте может отпасть полностью.
Можно ли взыскать деньги с поставщика контрафакта
Да, если продавец сможет подтвердить, что спорный товар поступил именно от него.
На практике полезно заранее прописывать в договоре поставки, что поставщик гарантирует отсутствие нарушений интеллектуальных прав и обязан возместить убытки при претензиях правообладателей.
Если такой пункт есть, последующее взыскание становится проще.
Какие документы нужны продавцу для защиты
Лучше собрать доказательства сразу после получения претензии.
Документ
Для чего нужен
Договор с поставщиком
Подтвердить происхождение товара
УПД и накладные
Связать товар с конкретной партией
Платежные документы
Подтвердить реальность закупки
Отчет о продажах
Установить фактический масштаб
Карточка товара
Проверить использование бренда
Чек контрольной закупки
Проверить связь с продавцом
Стоит ли договариваться с правообладателем
Иногда да.
Если нарушение очевидно, а объем продаж небольшой, досудебное соглашение может быть экономически выгоднее суда. Особенно если правообладатель готов существенно снизить требование.
Но в соглашении нужно четко прописать, что после оплаты у правообладателя отсутствуют дальнейшие требования по конкретному товару, периоду и товарному знаку.
Как продавцу защититься от новых претензий
Лучший способ - проверять происхождение товара еще до размещения.
Особенно осторожно стоит относиться к известным брендам, которые закупаются у неизвестных посредников по цене существенно ниже рынка.
Если поставщик не может объяснить происхождение продукции, экономия на закупке может закончиться значительно большей компенсацией.
Практический вывод
В споре о контрафакте продавцу нельзя ограничиваться вопросом, поддельный товар или нет.
Нужно проверить всю цепочку: кто является правообладателем, кто провел контрольную закупку, какой именно товар куплен, сколько реально было продаж и откуда продукция поступила.
Чем лучше собраны документы, тем больше шансов либо полностью отбить требование, либо существенно снизить компенсацию.