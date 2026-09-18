Продали контрафактный товар через маркетплейс: что грозит продавцу и как снизить компенсацию

Контрафакт для селлера - это не только риск блокировки карточки или жалобы со стороны правообладателя. Основная проблема начинается тогда, когда правообладатель проводит контрольную закупку, фиксирует карточку товара и требует компенсацию за нарушение исключительных прав.

При этом далеко не каждый такой спор заканчивается взысканием той суммы, которая указана в претензии. Для продавца важно проверить происхождение товара, доказательства покупки, количество фактических продаж и то, как именно рассчитана компенсация.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, маркетплейсах и взыскании компенсации.