Покупатель требует вернуть деньги за товар: когда продавец вправе отказать

Для бизнеса спор с покупателем часто начинается одинаково: товар поставлен, деньги получены, через некоторое время покупатель заявляет о недостатках и требует вернуть всю сумму. При этом сам товар продолжает использоваться, претензии появляются спустя месяцы, а доказательств существенного дефекта нет.
В такой ситуации продавцу не нужно автоматически соглашаться на возврат денег. Сначала нужно понять, действительно ли есть недостаток, когда он возник, насколько он существенный и дает ли он право отказаться от договора полностью.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по поставке, качеству товара, возврату денег и взысканию убытков.
Когда покупатель может вернуть товар поставщику
Самого недовольства товаром недостаточно.
Для отказа от договора обычно нужно установить существенный недостаток либо иное нарушение, которое действительно дает покупателю такое право.
Если дефект можно устранить, он не мешает использовать товар и не делает покупку бессмысленной, требование вернуть всю цену может оказаться несоразмерным.
Кто должен доказать недостатки товара
Все зависит от обстоятельств спора, условий договора и момента обнаружения дефекта.
Но покупателю недостаточно просто написать в претензии: «товар некачественный».
Нужны документы, фотографии, акты осмотра, заключение специалиста или экспертиза, из которых понятно, какой именно недостаток имеется и почему он связан с действиями поставщика.
Что делать продавцу после претензии о некачественном товаре
Не стоит сразу спорить о деньгах. Сначала нужно получить доступ к самому товару и предложить провести осмотр.
Если покупатель отказывается передавать вещь для проверки, продолжает ее использовать и одновременно требует полный возврат цены, это важно фиксировать.
Практически спор лучше разбирать так:
Вопрос
Что проверить
Есть ли недостаток
Фото, акт, осмотр
Когда он возник
Дата поставки и обнаружения
Кто отвечает
Поставщик, перевозчик, покупатель
Можно ли устранить
Ремонт, замена детали
Используется ли товар
Эксплуатация после претензии
Есть ли основание для отказа
Существенность нарушения
Можно ли отказать в возврате денег, если товар использовали
Сам факт использования не всегда лишает покупателя требований.
Но если после выявления предполагаемого дефекта товар продолжали активно эксплуатировать, это может иметь значение.
Возникает вопрос: действительно ли недостаток был настолько серьезным, что делал дальнейшее использование невозможным?
Если покупатель месяцами пользуется товаром, а потом заявляет, что он изначально был полностью непригоден, такая позиция требует объяснений.
Что считается существенным недостатком товара
Обычно речь идет не о любой неисправности, а о дефекте, который невозможно устранить, который появляется повторно либо требует несоразмерных расходов или времени на исправление.
Поэтому важно разделять существенный недостаток и обычный гарантийный ремонт.
Если проблема устраняется заменой недорогой детали, требование вернуть всю стоимость оборудования может быть чрезмерным.
Можно ли провести экспертизу качества товара
Да, и в технических спорах это часто основной способ разобраться в причинах неисправности.
Эксперту можно поставить вопросы о наличии дефекта, причинах его возникновения, возможности устранения и стоимости ремонта.
Особенно важно установить, возник недостаток до передачи товара или уже после - например, из-за неправильной эксплуатации, хранения или монтажа.
Что делать, если покупатель сам повредил товар
Нужно доказать причинную связь между эксплуатацией и повреждением.
Полезны инструкции, акты монтажа, сервисные документы, фотографии, данные диагностики.
Если оборудование использовали с нарушением требований производителя, продавцу стоит это подробно фиксировать.
Одной ссылки на «неправильную эксплуатацию» недостаточно.
Может ли покупатель потребовать и возврат денег, и убытки
Может заявить такие требования, но каждое из них придется доказывать отдельно.
Например, покупатель утверждает, что из-за неисправного оборудования остановилось производство и он потерял прибыль. В таком случае нужно доказать не только дефект, но и реальность убытков, их размер и прямую связь с поставленным товаром.
Поэтому крупные требования об убытках часто становятся отдельным спором.
Что делать, если покупатель не дал проверить товар
Это сильный аргумент для поставщика.
Если компания просила предоставить оборудование для диагностики, направить фотографии, провести совместный осмотр или допустить специалиста, а покупатель этого не сделал, ему сложнее доказать характер и причины дефекта.
Такие запросы лучше направлять письменно, чтобы потом представить их суду.
Можно ли заменить товар вместо возврата денег
Иногда это наиболее разумный вариант.
Если договор и характер недостатка позволяют устранить проблему заменой, поставщик может предложить этот способ вместо расторжения сделки.
Это особенно актуально для оборудования, техники и комплектующих, где возврат всей цены может быть явно несоразмерен конкретному дефекту.
Что делать продавцу перед судом
Нужно собрать хронологию: когда товар передан, когда покупатель впервые сообщил о проблеме, как товар использовался, предлагался ли осмотр, кто проводил ремонт и какие именно требования заявлены.
Затем уже можно оценивать, есть ли у покупателя право требовать полный возврат цены.
Чем точнее эта хронология, тем меньше спор превращается в обмен общими заявлениями о качестве.
Практический вывод
Если покупатель требует вернуть деньги за товар, продавцу не стоит сразу обсуждать размер возврата.
Сначала нужно установить сам недостаток, его причину и существенность.
Во многих спорах ключевой вопрос не в том, есть ли у товара какая-то неисправность, а в том, дает ли конкретный дефект право расторгнуть договор и потребовать назад всю цену.