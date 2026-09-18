Покупатель требует вернуть деньги за товар: когда продавец вправе отказать

Для бизнеса спор с покупателем часто начинается одинаково: товар поставлен, деньги получены, через некоторое время покупатель заявляет о недостатках и требует вернуть всю сумму. При этом сам товар продолжает использоваться, претензии появляются спустя месяцы, а доказательств существенного дефекта нет.

В такой ситуации продавцу не нужно автоматически соглашаться на возврат денег. Сначала нужно понять, действительно ли есть недостаток, когда он возник, насколько он существенный и дает ли он право отказаться от договора полностью.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по поставке, качеству товара, возврату денег и взысканию убытков.