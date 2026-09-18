AI и интеллектуальная собственность: кому принадлежат права на контент, созданный нейросетью

Компании уже используют нейросети для текстов, рекламных изображений, презентаций, музыки, дизайна и программного кода. Но с юридической точки зрения вопрос сложнее, чем кажется: если контент создал AI, еще не очевидно, кто считается его автором и можно ли вообще говорить об авторском праве на такой результат.

Для бизнеса здесь есть два разных риска. Первый - компания может считать, что владеет AI-контентом, хотя исключительного права на него фактически не возникло. Второй - нейросеть может создать результат, который затрагивает чужие товарные знаки, изображения, персонажей или иные объекты интеллектуальной собственности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры об интеллектуальной собственности, товарных знаках и защите результатов творческой деятельности.