AI и интеллектуальная собственность: кому принадлежат права на контент, созданный нейросетью

Компании уже используют нейросети для текстов, рекламных изображений, презентаций, музыки, дизайна и программного кода. Но с юридической точки зрения вопрос сложнее, чем кажется: если контент создал AI, еще не очевидно, кто считается его автором и можно ли вообще говорить об авторском праве на такой результат.
Для бизнеса здесь есть два разных риска. Первый - компания может считать, что владеет AI-контентом, хотя исключительного права на него фактически не возникло. Второй - нейросеть может создать результат, который затрагивает чужие товарные знаки, изображения, персонажей или иные объекты интеллектуальной собственности.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры об интеллектуальной собственности, товарных знаках и защите результатов творческой деятельности.
Может ли нейросеть быть автором произведения
По действующему российскому подходу автором признается гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности. Нейросеть гражданином и самостоятельным субъектом авторского права не является. Поэтому полностью автономно сгенерированный результат без творческого вклада человека может вообще не получить авторско-правовую охрану.
Это принципиально для бизнеса. Если сотрудник ввел один короткий запрос, получил первую картинку и сразу поставил ее в рекламу, нельзя автоматически исходить из того, что компания получила полноценное исключительное право на этот визуал.
Когда у человека могут возникнуть права на AI-контент
Ключевой вопрос - насколько существенным был творческий вклад человека.
Если нейросеть использовалась как инструмент, а пользователь сам формировал концепцию, многократно перерабатывал результат, отбирал варианты, менял композицию, редактировал текст или изображение, оснований для признания человеческого авторства больше. Российская правовая логика в этой сфере строится именно вокруг наличия творческого труда человека, а не самого факта применения AI.
Условно ситуации можно разделить так:
Как создавался контент
Риск с авторскими правами
Один короткий промпт, результат принят без изменений
Высокий
Несколько генераций и выбор варианта
Средний
Человек существенно переработал AI-результат
Ниже
AI использовался только как вспомогательный инструмент
Наиболее сильная позиция
Финальный результат собран человеком из нескольких элементов
Зависит от объема творческой переработки
Кому принадлежат права - пользователю или разработчику нейросети
Не всегда можно ответить одним словом.
Даже если национальное законодательство допускает охрану результата, нужно отдельно смотреть пользовательское соглашение конкретного AI-сервиса. Именно оно может определять, какие права получает пользователь, разрешено ли коммерческое использование и какие права сохраняет разработчик платформы.
Поэтому компаниям не стоит считать, что «мы оплатили подписку - значит, все права автоматически наши». У разных сервисов условия различаются и могут меняться.
Можно ли использовать изображения нейросети в рекламе
Можно, но перед коммерческим использованием желательно проверить три вещи.
Во-первых, допускают ли это правила самой платформы. Во-вторых, насколько значителен человеческий творческий вклад в результат. В-третьих, нет ли в изображении чужих охраняемых объектов.
Например, если нейросеть сгенерировала упаковку, очень похожую на известный бренд, проблемы могут возникнуть уже не вокруг авторства на AI-картинку, а вокруг нарушения прав на товарный знак или дизайн.
Может ли AI случайно нарушить чужие авторские права
Да, такой риск существует.
Генеративная модель может создать изображение, текст или дизайн, визуально близкий к уже существующему объекту. Для бизнеса принципиально не то, «знала» ли нейросеть о чужом произведении, а используется ли в коммерческой деятельности результат, который нарушает чужие исключительные права.
Поэтому использование AI не переносит автоматически ответственность на разработчика сервиса.
Кто отвечает за нарушение прав при использовании AI-контента
На практике претензия обычно приходит тому, кто использовал спорный контент в своей деятельности.
Если компания размещает AI-изображение на сайте, упаковке или в рекламе, именно ее могут попросить объяснить происхождение контента и основания его использования.
Дальше уже возможен отдельный вопрос к разработчику сервиса или подрядчику, который создавал материалы, но перед правообладателем бизнесу все равно придется защищаться.
Что прописать в договоре с дизайнером или агентством, использующим нейросети
Это сейчас особенно важно.
Если подрядчик делает рекламу через Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion или другой сервис, в договоре желательно прямо определить, можно ли использовать AI, кто проверяет права третьих лиц и кто отвечает за претензии.
Практически стоит урегулировать:
Условие договора
Зачем нужно
Разрешение или запрет на использование AI
Понимать способ создания результата
Гарантии об отсутствии нарушений
Переложить часть риска на подрядчика
Передачу исключительных прав на человеческую часть работы
Закрепить права компании
Обязанность хранить исходники и версии
Подтвердить творческий вклад
Ответственность за претензии третьих лиц
Снизить финансовый риск
Как доказать свой творческий вклад в контент нейросети
Это один из самых практических вопросов.
Если компания рассчитывает защищать AI-контент как собственное произведение, полезно сохранять не только финальный файл, но и процесс создания: промпты, промежуточные версии, историю редактирования, исходники, правки дизайнера и комментарии.
Чем больше видно самостоятельных творческих решений человека, тем сильнее аргумент, что нейросеть была инструментом, а не единственным создателем результата.
Можно ли зарегистрировать права на контент, созданный AI
Сам факт регистрации или депонирования еще не решает вопрос авторства.
Если спор дойдет до суда, будет оцениваться реальный творческий вклад человека. Поэтому формальная фиксация даты создания полезна, но она не превращает автоматически полностью машинный результат в охраняемое произведение.
В российской доктрине и практике обсуждается именно разграничение: автономная генерация без человека и результат, где AI выступал техническим инструментом творческой работы.
Может ли сотрудник создать AI-контент, а права получить работодатель
Если итоговый результат признается объектом авторского права и создан сотрудником в рамках трудовых обязанностей, далее уже нужно анализировать правила о служебных произведениях.
Но здесь сначала возникает предварительный вопрос: есть ли вообще охраняемое произведение. Если человеческий творческий вклад минимален, спор о передаче прав работодателю может оказаться вторичным.
Поэтому компаниям, которые массово используют AI, полезно прописать правила работы с такими материалами во внутренних документах.
Что делать бизнесу, который активно использует нейросети
Самая безопасная модель - не относиться к AI-контенту как к юридически «чистому» по умолчанию.
Для коммерчески значимых материалов лучше сохранять историю создания, проверять условия используемого сервиса и избегать запросов на прямое копирование конкретных авторов, брендов или известных произведений.
А если речь идет о логотипе, ключевой рекламной кампании, дизайне продукта или другом активе, который компания хочет долго защищать, разумнее обеспечить заметный творческий вклад человека и нормальную договорную цепочку прав.
Практический вывод
Сегодня вопрос звучит не столько «кому принадлежит все, что сделал AI», сколько «был ли создан охраняемый результат вообще и кто внес в него творческий вклад».
Если нейросеть полностью сформировала контент сама, исключительное право пользователя не возникает автоматически. Если же AI был инструментом в руках автора, а человек принимал существенные творческие решения, позиция значительно сильнее. При этом отдельно всегда нужно проверять пользовательское соглашение сервиса и права третьих лиц.