Заказчик расторг госконтракт: когда подрядчику придется вернуть аванс за незавершенные проектные работы

При досрочном прекращении строительного или проектного госконтракта подрядчик нередко исходит из простой логики: часть работы уже выполнена, специалисты и проектировщики получили деньги, документация подготовлена хотя бы частично, значит заказчик должен оплатить фактический объем.

Но само количество потраченных часов и понесенных расходов еще не означает, что заказчик получил встречное предоставление. В проектировании особенно важно другое: можно ли использовать созданную документацию самостоятельно и имеет ли она реальную ценность после прекращения контракта.

Если подрядчик этого не докажет, последствия могут быть серьезными: заказчик не оплачивает незавершенный объем, а ранее перечисленный аванс взыскивается обратно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе по оплате выполненных работ и возврату аванса.