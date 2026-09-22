Заказчик расторг госконтракт: когда подрядчику придется вернуть аванс за незавершенные проектные работы

При досрочном прекращении строительного или проектного госконтракта подрядчик нередко исходит из простой логики: часть работы уже выполнена, специалисты и проектировщики получили деньги, документация подготовлена хотя бы частично, значит заказчик должен оплатить фактический объем.
Но само количество потраченных часов и понесенных расходов еще не означает, что заказчик получил встречное предоставление. В проектировании особенно важно другое: можно ли использовать созданную документацию самостоятельно и имеет ли она реальную ценность после прекращения контракта.
Если подрядчик этого не докажет, последствия могут быть серьезными: заказчик не оплачивает незавершенный объем, а ранее перечисленный аванс взыскивается обратно.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе по оплате выполненных работ и возврату аванса.
Нужно ли оплачивать проектные работы после расторжения госконтракта
Не обязательно весь фактически выполненный объем.
В подобных спорах суд оценивает не только то, работал ли подрядчик, но и какой результат он успел создать к моменту прекращения контракта.
Это принципиальная разница. Подрядчик может разработать отдельные разделы проекта, провести расчеты, привлечь субподрядчиков и потратить значительную сумму. Но если все это представляло собой лишь промежуточную стадию и не могло использоваться заказчиком дальше, требование об оплате становится значительно слабее.
Особенно это актуально, когда контракт связывает завершение этапа с получением положительного заключения государственной экспертизы.
Что такое потребительская ценность проектных работ
На практике под ней имеет смысл понимать возможность заказчика реально воспользоваться результатом независимо от дальнейшего участия прежнего подрядчика.
Например, сможет ли заказчик передать документацию новому проектировщику и продолжить реализацию объекта? Можно ли использовать выполненные расчеты, изыскания или отдельный раздел проекта без полной переделки? Соответствуют ли эти материалы техническому заданию?
Именно эти вопросы важнее абстрактной готовности проекта «на 60%» или «на 80%».
Что утверждает подрядчик
Что дополнительно придется доказать
Проект выполнен на 70%
Из чего состоят эти 70%
Потрачено 15 млн ₽
Какой результат создан за эти деньги
Документация подготовлена
Соответствует ли она контракту
Часть проекта передана
Может ли заказчик ее использовать
Привлекались проектировщики
Как их работа воплотилась в результате
Можно ли взыскать оплату без положительного заключения госэкспертизы
Зависит от условий самого контракта.
Если стороны договорились, что оплачиваемым результатом этапа является проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, отсутствие такого заключения становится существенной проблемой.
Но спор не всегда должен заканчиваться на формальном тезисе «экспертизы нет - оплаты нет». Подрядчику имеет смысл доказывать самостоятельную ценность уже созданной части результата, если контракт допускает оплату фактически выполненного объема при досрочном прекращении.
И здесь уже недостаточно показать папку документов. Нужно объяснить, что именно заказчик получил и какую экономическую ценность это имеет.
Как доказать выполненные проектные работы после расторжения контракта
Лучше строить позицию не вокруг затрат, а вокруг результата.
Практически доказательства можно собрать следующим образом:
Что нужно установить
Что использовать
Состав выполненной документации
Реестр разделов, файлы, комплекты документации
Степень готовности
Поэтапный расчет, заключение специалиста
Соответствие техническому заданию
Сопоставление с ТЗ и контрактом
Передачу заказчику
Письма, реестры, электронный документооборот
Возможность дальнейшего использования
Экспертное или техническое заключение
Стоимость выполненной части
Смета, этапная цена, экспертный расчет
Это значительно сильнее позиции «мы понесли расходы, поэтому заказчик обязан их компенсировать».
Почему расходы подрядчика не равны стоимости выполненных работ
Расходы показывают, сколько подрядчик потратил. Но они не отвечают на вопрос, что получил заказчик.
Можно заплатить проектировщикам 10 млн руб., потратить еще 2 млн руб. на обследования и подготовить большой массив документов. Если результат нельзя использовать по назначению и его придется фактически делать заново, для заказчика экономического эквивалента этим расходам может не быть.
Поэтому оплата зарплаты, субподрядчиков, техники или иных внутренних расходов сама по себе не подтверждает отработку аванса.
Когда заказчик может потребовать вернуть весь аванс
Если после прекращения контракта подрядчик не способен подтвердить встречное исполнение на сумму полученных денег.
Например, подрядчику перечислили 23,84 млн руб. аванса. Если он не доказывает наличие результата, соответствующего контракту и имеющего самостоятельную ценность, заказчик может требовать возврата всей суммы.
Именно поэтому спор о возврате аванса нужно начинать не с банковских выписок подрядчика, а с инвентаризации результата.
Как уменьшить сумму возвращаемого аванса
Даже если весь этап не завершен, подрядчику имеет смысл отдельно оценить каждую часть выполненного.
Допустим:
Получено авансом
Результат, который удалось доказать
Потенциально неотработанная часть
20 млн ₽
0 ₽
20 млн ₽
20 млн ₽
6 млн ₽
14 млн ₽
20 млн ₽
14 млн ₽
6 млн ₽
Но цифра в среднем расчете сама по себе ничего не даст. По каждому оплачиваемому элементу нужно показать самостоятельный результат и его стоимость.
Если контракт вообще не предполагал самостоятельной ценности промежуточных стадий, сделать это будет значительно сложнее.
Можно ли взыскать расходы на банковскую гарантию после расторжения
Не автоматически.
Подрядчик может считать, что из-за действий заказчика понес лишние расходы на обеспечение исполнения контракта. Но для взыскания таких затрат как убытков нужно доказать нарушение со стороны заказчика, сами расходы и причинную связь между ними.
Факт оплаты комиссии банку еще не означает, что эту сумму должен вернуть заказчик.
Особенно если прекращение контракта само по себе не признано неправомерным.
Что делать подрядчику сразу после уведомления о расторжении
Самая большая ошибка - просто остановить работу и через несколько месяцев принести в суд расчет фактических затрат.
Нужно сразу зафиксировать состояние проекта на дату прекращения: какие разделы готовы, что передано заказчику, какие материалы можно использовать дальше, что осталось незавершенным.
По крупным проектам разумно составить отдельный реестр:
Раздел
Готовность
Передан заказчику
Можно использовать самостоятельно
Архитектурные решения
100%
Да
Да
Конструктивные решения
80%
Да
Требуется доработка
Инженерные сети
40%
Нет
Нет
Смета
0%
Нет
Нет
Такую картину гораздо проще защищать, чем общий процент выполнения проекта.
Когда подрядчику нужна экспертиза
Когда заказчик заявляет, что незавершенная документация вообще не имеет ценности.
Тогда спор становится техническим, а не только юридическим.
Эксперту можно поставить вопросы о составе выполненных работ, степени готовности документации, соответствии техническому заданию и возможности использования выполненных разделов при дальнейшем проектировании.
Для подрядчика это может оказаться главным способом доказать, что заказчик получил не набор черновиков, а полноценный самостоятельный результат.
Что предусмотреть в проектном контракте заранее
Для подрядчика опасны контракты, где существует один крупный этап: «разработать проектную документацию и получить положительное заключение экспертизы».
Работа может продолжаться год, подрядчик понесет огромные расходы, а самостоятельного оплачиваемого результата до финального заключения формально не возникнет.
Безопаснее, когда проект разбит на этапы с понятной стоимостью и самостоятельным результатом: обследования, изыскания, отдельные разделы документации, передача проекта на экспертизу.
Тогда при досрочном прекращении проще определить, какая часть действительно выполнена.
Что важно заказчику при требовании вернуть аванс
Заказчику тоже недостаточно написать: «экспертиза не получена, верните все деньги».
Если контракт прямо предусматривает оплату фактически выполненного объема после досрочного расторжения, нужно оценить, существует ли такой объем в действительности.
Поэтому спор часто сводится не к формальному наличию итогового акта, а к технической оценке результата.
Для заказчика сильнее позиция, когда он показывает, что документы не соответствуют ТЗ, не завершены и не могут использоваться новым подрядчиком без фактической переработки.
Практический вывод
При расторжении проектного госконтракта подрядчику недостаточно доказать, что сотрудники работали, документация создавалась, а деньги были потрачены.
Нужно показать законченный или хотя бы самостоятельно полезный результат, который заказчик реально получил и способен использовать дальше.
Если такого результата нет, возникает риск одновременно потерять оплату незавершенных работ и вернуть весь полученный аванс.
Поэтому при споре лучше считать не проценты готовности проекта, а конкретные результаты: что создано, что передано, сколько это стоит и зачем это может понадобиться заказчику после прекращения контракта.