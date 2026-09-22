Дополнительные работы по госконтракту: как подрядчику получить оплату сверх цены контракта

В строительных госконтрактах дополнительные работы возникают постоянно. После вскрытия конструкций обнаруживается новый объем, проект требует корректировки, предусмотренный материал приходится менять, а без части работ объект невозможно закончить.

Подрядчик согласовывает все с заказчиком, получает письма, уточненную смету, подписывает акты и уверен, что этого достаточно для оплаты. Но по 44-ФЗ такая уверенность опасна. Фактическое согласование работ и даже их приемка еще не означают, что заказчик обязан заплатить сверх твердой цены контракта.

В споре по капитальному ремонту фасада дополнительные работы стоили около 1,7 млн руб. при цене контракта 18,85 млн руб. Заказчик подписал документы по выполненному объему, но отдельного соглашения об изменении цены и сметы стороны не оформили. В итоге именно отсутствие надлежащего изменения контракта стало для подрядчика ключевой проблемой. Верховный Суд не нашел оснований пересматривать вывод о том, что увеличение цены в установленном порядке доказано не было.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе по оплате дополнительных работ по государственным контрактам.