Дополнительные работы по госконтракту: как подрядчику получить оплату сверх цены контракта

В строительных госконтрактах дополнительные работы возникают постоянно. После вскрытия конструкций обнаруживается новый объем, проект требует корректировки, предусмотренный материал приходится менять, а без части работ объект невозможно закончить.
Подрядчик согласовывает все с заказчиком, получает письма, уточненную смету, подписывает акты и уверен, что этого достаточно для оплаты. Но по 44-ФЗ такая уверенность опасна. Фактическое согласование работ и даже их приемка еще не означают, что заказчик обязан заплатить сверх твердой цены контракта.
В споре по капитальному ремонту фасада дополнительные работы стоили около 1,7 млн руб. при цене контракта 18,85 млн руб. Заказчик подписал документы по выполненному объему, но отдельного соглашения об изменении цены и сметы стороны не оформили. В итоге именно отсутствие надлежащего изменения контракта стало для подрядчика ключевой проблемой. Верховный Суд не нашел оснований пересматривать вывод о том, что увеличение цены в установленном порядке доказано не было.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе по оплате дополнительных работ по государственным контрактам.
Заказчик согласовал дополнительные работы: обязан ли он их оплатить
Не всегда.
В обычном строительном подряде согласование заказчиком необходимости дополнительных работ имеет большое значение. Но государственный контракт живет не только по правилам ГК РФ. Здесь дополнительно действует жесткий режим 44-ФЗ: цена контракта по общему правилу твердая, а существенные условия нельзя менять так, как стороны могли бы сделать в обычном коммерческом договоре.
Поэтому подрядчику недостаточно доказать:
«заказчик знал»;
«заказчик просил выполнить»;
«заказчик подписал акты»;
«без этих работ объект нельзя было закончить».
Нужно еще показать, что изменение объема и цены было оформлено в допустимом законом порядке. Именно этого элемента часто не хватает в споре.
Можно ли взыскать дополнительные работы без допсоглашения по 44-ФЗ
По общему правилу это крайне рискованно.
Если первоначальный контракт предусматривал одну цену и один объем, а подрядчик выполнил сверху еще на 1-2 млн руб., суд прежде всего проверит, каким юридическим документом цена контракта была увеличена.
Одних актов КС-2, уточненной сметы или контрольных замеров может оказаться недостаточно.
В деле № А21-560/2025 суды именно так и подошли к вопросу: подрядчик доказал фактическое выполнение дополнительного объема, но не доказал изменение цены и сметной стоимости в порядке, предусмотренном самим контрактом и законодательством.
Это важный практический вывод: документ о приемке работ и документ об изменении цены контракта - не одно и то же.
Если заказчик подписал КС-2 и КС-3, почему он может не платить
Потому что подпись под актом может подтверждать факт выполнения работ, но не обязательно означает законное увеличение максимальной суммы, которую заказчик вправе выплатить по госконтракту.
Для подрядчика это кажется формализмом: заказчик видел работы, принял их и пользовался результатом.
Но бюджетная закупка устроена иначе. Если стороны могли бы после исполнения свободно увеличивать цену только через подписание актов, ограничения 44-ФЗ на изменение существенных условий фактически потеряли бы смысл.
Поэтому в споре нужно разделять:
Что подтверждает документ
Чего он может не подтверждать
Акт выполненных работ
Правомерное увеличение цены контракта
Уточненная смета
Изменение существенных условий
Письмо заказчика
Соблюдение порядка по ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Контрольные замеры
Обязанность оплатить сверх твердой цены
Протокол совещания
Заключение дополнительного соглашения
Вот почему «заказчик все согласовал» не всегда является достаточным аргументом.
Что означает правило 10 процентов по госконтракту
Еще одна частая ошибка подрядчиков: если стоимость дополнительных работ меньше 10% цены контракта, значит их можно выполнить, а потом потребовать оплату.
Нет. Само попадание в десятипроцентный предел не заменяет оформление изменения контракта.
В актуальной практике прямо встречается подход, что дополнительные работы в пределах допустимого изменения объема оплачиваются тогда, когда их проведение и стоимость согласованы в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ и самим контрактом.
То есть 10% - это возможный предел изменения при наличии соответствующего основания, а не автоматическая надбавка к цене.
Что делать подрядчику, если дополнительные работы обнаружились уже на объекте
Самый безопасный вариант - не начинать спорный объем молча.
Нужно письменно уведомить заказчика, описать, какие работы выявлены, почему их не было в исходной документации, зачем они необходимы и сколько будут стоить.
После этого предложить оформить изменение контракта.
Такой подход соответствует и практической рекомендации: при возникновении необходимости в дополнительных работах подрядчику следует уведомить заказчика и предложить заключить дополнительное соглашение.
Пока вопрос с оформлением не решен, подрядчику нужно отдельно оценивать возможность приостановления соответствующих работ и риски продолжения исполнения за свой счет.
А если заказчик письменно сказал: «выполняйте, потом оформим»
Это одна из самых опасных формулировок.
С хозяйственной точки зрения подрядчик воспринимает ее как гарантию оплаты. С юридической точки зрения это может оказаться только подтверждением того, что заказчик знал о работах.
Если допсоглашение в итоге не подписано, бюджет не увеличен, смета не изменена, подрядчик остается с фактически выполненным объемом и спорным требованием.
Поэтому письмо «работы согласованы» лучше воспринимать не как финал, а как основание немедленно оформить изменение контракта.
Когда дополнительные работы все же могут оплатить без обычного оформления
В строительных спорах существует отдельная линия практики по действительно необходимым работам.
Речь идет не просто о полезных улучшениях, а о работах, которые объективно нельзя было предусмотреть заранее и без которых невозможно продолжить строительство, обеспечить годность и прочность результата либо ввести объект в эксплуатацию.
Это уже более сильная позиция подрядчика.
Но использовать ее как универсальный способ обхода 44-ФЗ нельзя. Суд будет подробно проверять:
Вопрос
Почему важен
Можно ли было предусмотреть работы при закупке
Если да, позиция подрядчика слабее
Были ли они действительно необходимы
Полезность и необходимость - не одно и то же
Можно ли было продолжить без них
Показывает технологическую связь
Уведомлялся ли заказчик
Подтверждает правильное поведение подрядчика
Согласовал ли заказчик необходимость
Важно для оценки добросовестности
Было ли оформление изменения контракта
Центральный вопрос для оплаты
Чем дальше ситуация от аварийной или технологически необходимой работы, тем рискованнее выполнять ее без допсоглашения.
Можно ли сначала выполнить работы, а потом изменить контракт
Это плохая модель.
На практике стороны часто действуют именно так: объект нельзя останавливать, подрядчик выполняет необходимое, а заказчик обещает «закрыть документы позже».
Но к моменту оформления может выясниться, что нет законного основания менять цену, истек срок контракта, не получено финансирование либо должностные лица заказчика уже не готовы подписывать документы.
В результате весь риск финансирования дополнительных работ оказывается на подрядчике.
Поэтому правильная последовательность обратная:
выявили дополнительный объем → обосновали необходимость → проверили основание по 44-ФЗ → оформили изменение → выполнили работы.
И только в действительно исключительных ситуациях приходится обсуждать отступление от этой схемы.
Что делать, если дополнительные работы уже выполнены, а заказчик не платит
Сначала не нужно начинать с общего тезиса о неосновательном обогащении заказчика.
Нужно восстановить всю историю изменения объема.
Я бы в таком споре проверял минимум следующее:
а) кто первым выявил дополнительный объем;
б) был ли он предусмотрим при составлении проекта и сметы;
в) без него можно было закончить объект или нет;
г) какие письма направлялись заказчику;
д) есть ли прямое поручение выполнить работы;
е) подписаны ли акты;
ж) как сформирована стоимость;
з) существовало ли правовое основание изменить цену контракта;
и) почему дополнительное соглашение так и не появилось.
И только после этого можно оценивать перспективу взыскания.
Замена материалов тоже может повлечь изменение сметной стоимости и фактического состава исполнения.
Например, заказчик сам предлагает использовать другой материал, технический надзор согласовывает замену, подрядчик закупает более дорогое решение и выполняет работы.
Но из этого еще не следует автоматическая обязанность бюджета компенсировать разницу сверх установленной цены.
Поэтому любое изменение, которое влияет на итоговую стоимость, подрядчику полезно рассматривать не как технический вопрос про стройку, а как потенциальное изменение существенных условий госконтракта.
Может ли заказчик принять дополнительные работы, но не оплатить их
Как показывает практика, да.
И это самый неприятный момент для подрядчика.
В деле о ремонте фасада дополнительный объем составлял всего около 9,2% цены контракта. То есть подрядчик даже не выходил за привычный ориентир в 10%. Заказчик подписывал документы, подтверждавшие выполненные работы. Тем не менее суды посчитали решающим отсутствие доказанного изменения цены контракта в установленном порядке.
Поэтому в государственных закупках фактическая приемка и юридическая обязанность заплатить сверх цены могут разойтись.
Как подрядчику оформить дополнительные работы по 44-ФЗ
Документы лучше готовить еще до начала дополнительного объема.
Практически пакет может выглядеть так:
Документ
Для чего нужен
Уведомление подрядчика
Зафиксировать выявление работ
Техническое обоснование
Объяснить необходимость
Расчет стоимости
Определить цену
Скорректированная смета
Показать изменение объема
Решение/согласование заказчика
Подтвердить волю на изменение
Дополнительное соглашение
Изменить контракт юридически
Последующие акты
Зафиксировать исполнение
Главный документ здесь не акт в конце, а основание, которое до выполнения делает изменение цены законным.
Что делать заказчику, если подрядчик просит оплатить дополнительные работы
Заказчику тоже опасно ограничиваться устным согласием.
Если работы действительно нужны, сначала необходимо проверить законное основание для изменения контракта. Иначе после выполнения появляется неудобная конструкция: работы полезны, объект их получил, но бюджетное обязательство на их оплату оформлено неправильно.
Для должностных лиц заказчика это уже не только гражданско-правовой спор с подрядчиком, но и риск претензий контрольных органов к самому изменению контракта.
Что важнее в споре: факт выполнения или порядок согласования
Нужны оба элемента.
Подрядчик может идеально доказать объем: фотографии, замеры, КС-2, сметы, подписи технического заказчика. Но если спор идет о деньгах сверх твердой цены, суд отдельно спросит, откуда вообще возникла обязанность заказчика заплатить больше первоначальной суммы.
И наоборот, одно допсоглашение без реально выполненного объема тоже не дает права на оплату.
Поэтому формула требования выглядит скорее так:
законное основание изменения + надлежащее оформление + фактическое выполнение + доказанный размер = сильная позиция по оплате.
Практический вывод для подрядчика по 44-ФЗ
Главная ошибка - сначала выполнить дополнительные работы, а потом заниматься юридическим оформлением.
В коммерческом подряде фактическое согласование заказчика иногда позволяет намного свободнее защищать оплату. В госконтракте публичные ограничения гораздо жестче.
Поэтому даже подпись заказчика под актом не должна создавать у подрядчика ложное чувство безопасности.
Если появились новые работы, нужно сразу задавать не один, а два вопроса:
первый - действительно ли их нужно выполнить;
второй - на каком основании государственный заказчик сможет за них законно заплатить.
В споре № А21-560/2025 именно второй вопрос оказался решающим. Верховный Суд в определении от 04.09.2026 № 307-ЭС26-9615 не стал пересматривать вывод о том, что подрядчик не доказал увеличение цены и изменение сметной стоимости в предусмотренном порядке.
Для подрядчиков вывод достаточно жесткий: работы, согласованные технически, еще должны быть согласованы юридически. Иначе можно построить больше, чем предусмотрено контрактом, но получить только первоначальную цену.