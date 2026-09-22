Как найти скрытые доходы должника: криптовалюта, казино, переводы и счета третьих лиц

После получения исполнительного листа кредитор часто сталкивается с парадоксальной ситуацией: долг есть, решение суда есть, исполнительное производство возбуждено, а официально взыскивать почти нечего. На счетах пусто, имущество отсутствует, зарплата минимальная или вообще не отражается.

Это еще не означает, что у должника действительно нет денег. На практике доходы могут уходить в криптовалюту, проходить через карты родственников и знакомых, электронные кошельки, букмекерские и игровые сервисы, зарубежные площадки либо через компании и ИП, которые формально должнику не принадлежат.

Поэтому задача кредитора - не просто искать имущество, зарегистрированное на самого должника, а восстановить реальное движение денег и фактические источники его расходов.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес и частных доверителей в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, исполнительное производство, банкротные споры и поиск активов должников.