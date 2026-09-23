Заказчик удержал оплату из-за отсутствия исполнительной документации: можно ли взыскать деньги за работы

В строительных спорах часто бывает так: сами работы выполнены, объект используется, объем никто серьезно не оспаривает, но заказчик отказывается платить, потому что подрядчик не передал исполнительную документацию, паспорта, сертификаты, схемы или журналы.
Для подрядчика это одна из самых неприятных ситуаций, потому что спор формально идет не о качестве самого результата, а о комплектности документов. И здесь решающим становится вопрос: мешало ли отсутствие документов использовать результат работ и было ли их предоставление условием оплаты по договору.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные и подрядные споры, взыскание оплаты и споры по исполнительной документации.
Может ли заказчик не платить из-за отсутствия исполнительной документации
Иногда может, но не автоматически.
Нужно смотреть, что именно не передано и насколько это связано с возможностью принять и использовать результат.
Одна ситуация - подрядчик не передал критически важные исполнительные схемы, без которых заказчик не может проверить скрытые коммуникации или безопасно эксплуатировать объект.
Другая - отсутствует часть сопроводительных документов, но работы фактически приняты, используются, а недостаток документации можно устранить отдельно.
Поэтому сам тезис «нет документов - нет оплаты» слишком упрощенный.
Какие документы чаще всего становятся причиной спора
Обычно речь идет о следующем:
Документ
Что пытается доказать заказчик
Исполнительные схемы
Невозможность проверить фактическое исполнение
Акты скрытых работ
Отсутствие подтверждения скрытого объема
Сертификаты
Неподтвержденное качество материалов
Паспорта
Нельзя идентифицировать оборудование
Журналы работ
Не подтвержден ход строительства
Инструкции
Затруднена эксплуатация
Чем теснее документ связан с безопасностью и возможностью использовать объект, тем сильнее позиция заказчика.
Что важнее: результат работ или комплект документов
Обычно нужно оценивать оба элемента.
Если подрядчик построил или отремонтировал объект, а заказчик им пользуется, отсутствие одной папки документов не всегда означает отсутствие встречного предоставления.
Но если по договору передача документации прямо включена в состав результата, ситуация становится сложнее.
Поэтому подрядчику нужно смотреть не только на фактическое выполнение, но и на формулировки договора.
Что делать, если заказчик уже пользуется результатом
Это сильное обстоятельство для подрядчика.
Если помещение эксплуатируется, инженерная система работает, оборудование используется, а заказчик утверждает, что ничего не должен из-за отсутствия документов, возникает вопрос о реальной существенности нарушения.
Тогда спор часто сводится к тому, дает ли недостаток документации право не платить вообще или только требовать ее передачи.
Можно ли взыскать оплату и одновременно обязаться передать документы
Такая конструкция возможна в зависимости от конкретных условий договора и характера спора.
Если основной результат достигнут, а документация является устранимым недостатком исполнения, суд может отдельно оценивать денежное требование и обязанность передать недостающие документы.
Для подрядчика важно не отрицать очевидное отсутствие документации, а объяснить, влияет ли это реально на ценность выполненных работ.
Когда позиция подрядчика особенно слабая
Если без документов невозможно определить, что именно выполнено.
Например, подрядчик требует оплату за скрытые работы, но:
актов скрытых работ нет;
исполнительных схем нет;
фотофиксации нет;
технадзор объем не подтверждает.
Тогда проблема уже не только в документации. Проблема в отсутствии доказательства самого результата.
Как подрядчику подготовиться к спору
Нужно разделить документы на две группы:
Группа
Что проверить
Документы, подтверждающие выполнение
Акты, фото, схемы, журналы
Документы для эксплуатации
Паспорта, инструкции, сертификаты
После этого становится понятно, чего действительно не хватает.
Если отсутствуют документы второй группы, но сам факт и объем выполнения подтверждаются, позиция обычно лучше, чем если нет доказательств самого исполнения.
Можно ли удержать всю оплату из-за части недостающих документов
Это один из ключевых вопросов.
Если подрядчик выполнил работ на 15 млн руб., а не передал несколько паспортов оборудования, полный отказ от оплаты может выглядеть чрезмерным.
И наоборот, если без документов нельзя эксплуатировать результат или определить безопасность объекта, позиция заказчика существенно сильнее.
Поэтому всегда нужно оценивать соразмерность.
Что лучше написать в договоре заранее
Самое безопасное - прямо определить:
какие документы входят в результат;
когда они передаются;
является ли их передача условием приемки;
можно ли удерживать оплату;
в каком размере;
какой срок дается на устранение недостатка.
Чем точнее договор, тем меньше пространства для спора.
Практический вывод
Отсутствие исполнительной документации не всегда означает, что подрядчик теряет право на оплату.
Ключевой вопрос звучит так:
получил ли заказчик пригодный результат и мешает ли отсутствие документов использовать его по назначению.
Если объект работает и используется, а недостаток документации можно устранить отдельно, полный отказ от оплаты требует серьезного обоснования.