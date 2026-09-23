Заказчик удержал оплату из-за отсутствия исполнительной документации: можно ли взыскать деньги за работы

В строительных спорах часто бывает так: сами работы выполнены, объект используется, объем никто серьезно не оспаривает, но заказчик отказывается платить, потому что подрядчик не передал исполнительную документацию, паспорта, сертификаты, схемы или журналы.

Для подрядчика это одна из самых неприятных ситуаций, потому что спор формально идет не о качестве самого результата, а о комплектности документов. И здесь решающим становится вопрос: мешало ли отсутствие документов использовать результат работ и было ли их предоставление условием оплаты по договору.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные и подрядные споры, взыскание оплаты и споры по исполнительной документации.