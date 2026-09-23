Заказчик требует переделать уже выполненные работы: когда подрядчик обязан исправлять за свой счет

В строительном подряде одна из самых конфликтных ситуаций возникает уже после выполнения значительной части работ. Заказчик заявляет, что результат его не устраивает, требует демонтировать выполненное и сделать заново, а подрядчик считает, что все выполнено по проекту и дополнительная переделка должна оплачиваться отдельно.

В таких спорах важно сначала понять, о чем вообще идет речь: об устранении недостатков или о фактическом изменении задания заказчика. Это принципиально разные ситуации.

Если подрядчик действительно отступил от проекта или допустил дефект, переделка может лежать на нем. Но если заказчик просто изменил техническое решение, дизайн, материал или способ исполнения уже после выполнения работ, требование бесплатно все переделать далеко не всегда обоснованно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные и подрядные споры, взыскание оплаты, устранение недостатков и споры по дополнительным работам.