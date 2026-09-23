Заказчик требует переделать уже выполненные работы: когда подрядчик обязан исправлять за свой счет

В строительном подряде одна из самых конфликтных ситуаций возникает уже после выполнения значительной части работ. Заказчик заявляет, что результат его не устраивает, требует демонтировать выполненное и сделать заново, а подрядчик считает, что все выполнено по проекту и дополнительная переделка должна оплачиваться отдельно.
В таких спорах важно сначала понять, о чем вообще идет речь: об устранении недостатков или о фактическом изменении задания заказчика. Это принципиально разные ситуации.
Если подрядчик действительно отступил от проекта или допустил дефект, переделка может лежать на нем. Но если заказчик просто изменил техническое решение, дизайн, материал или способ исполнения уже после выполнения работ, требование бесплатно все переделать далеко не всегда обоснованно.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные и подрядные споры, взыскание оплаты, устранение недостатков и споры по дополнительным работам.
Когда подрядчик обязан переделать работы бесплатно
Когда есть доказанный недостаток исполнения.
Например, работа выполнена с отклонением от проекта, нарушена технология, использован ненадлежащий материал или результат не соответствует условиям договора.
В такой ситуации заказчик вправе ставить вопрос об устранении недостатков.
Но важно именно доказать недостаток, а не просто заявить, что результат «не нравится».
Что не считается недостатком работ
Не каждое изменение позиции заказчика превращает уже выполненную работу в дефектную.
Например:
Ситуация
Что это может означать
Заказчик захотел другой материал
Изменение задания
Изменилась планировка
Новый объем
Поменялось проектное решение
Дополнительные работы
Заказчик решил изменить цвет
Не обязательно недостаток
Работа выполнена не по проекту
Возможный дефект
Поэтому первый вопрос подрядчика должен быть очень конкретным: какой именно пункт проекта или договора нарушен?
Может ли заказчик заставить демонтировать результат
Иногда да, но только если для этого есть нормальное основание.
Если результат выполнен с существенным нарушением и его невозможно привести в соответствие без демонтажа, такой вариант возможен.
Но если заказчик просто хочет заменить уже согласованный вариант на другой, демонтаж фактически становится новой работой.
Тогда подрядчику нужно оценивать ее отдельно.
Что делать, если заказчик ссылается на «ненадлежащее качество»
Просить конкретику.
Вместо общей формулировки «работы выполнены плохо» должны быть понятны:
место дефекта;
характер нарушения;
ссылка на проект или техническое требование;
способ проверки;
требуемый способ устранения.
Чем конкретнее претензия, тем проще понять, действительно ли подрядчик нарушил обязательство.
Нет.
Особенно если речь идет о дорогом демонтаже или полной переделке.
Сначала лучше зафиксировать состояние результата, провести совместный осмотр, составить акт разногласий и при необходимости привлечь специалиста.
После демонтажа доказать, что первоначальная работа была выполнена правильно, становится намного сложнее.
Что делать, если заказчик не допускает подрядчика к осмотру
Фиксировать это письменно.
Если заказчик одновременно предъявляет претенззию и не дает подрядчику осмотреть результат, это обстоятельство нужно сразу отражать в переписке.
Полезно предложить конкретную дату совместного осмотра и потребовать обеспечить доступ.
Кто должен доказывать наличие строительных недостатков
В конкретном споре распределение бремени доказывания зависит от характера требований и обстоятельств.
Но заказчику недостаточно просто заявить о дефекте.
Сильнее всего работают технические документы: акты обследования, фото, лабораторные исследования, заключения специалистов, результаты экспертизы.
Подрядчику, в свою очередь, нужны исполнительная документация и доказательства соблюдения технологии.
Когда нужна строительная экспертиза
Когда стороны спорят уже не о документах, а о технической природе результата.
Например:
есть ли дефект;
почему он возник;
соответствует ли работа проекту;
можно ли устранить недостаток локально;
требуется ли полный демонтаж;
сколько стоит исправление.
В таких спорах экспертиза часто определяет исход дела сильнее, чем переписка сторон.
Можно ли взыскать стоимость переделки с подрядчика
Да, если заказчик докажет, что расходы возникли именно из-за недостатков подрядчика.
Но размер тоже нужно подтверждать.
Если заказчик самостоятельно выбрал самый дорогой способ исправления, подрядчик может спорить с разумностью таких расходов.
Особенно если тот же дефект можно было устранить дешевле.
Может ли заказчик нанять другого подрядчика и выставить счет первому
Иногда да.
Но подрядчику важно проверить:
Вопрос
Почему важен
Был ли реальный дефект
Основание требований
Давали ли срок на исправление
Поведение заказчика
Был ли доступ к объекту
Возможность устранить
Соразмерна ли стоимость ремонта
Размер убытков
Не изменен ли сам проект
Граница между ремонтом и новой работой
Если заказчик фактически заказал улучшение, а не исправление дефекта, переложить всю стоимость на первоначального подрядчика может быть сложно.
Что делать, если проект изменился уже после выполнения работ
Это нужно отделять от гарантийных требований.
Если подрядчик выполнил работу правильно по действующему на тот момент проекту, а затем заказчик изменил решение, новый объем не должен автоматически считаться исправлением недостатков.
В такой ситуации логично обсуждать дополнительную стоимость и сроки.
Особенно если переделка требует демонтажа уже принятого результата.
Почему важно фиксировать версии проекта
На стройке проектные решения постоянно меняются.
Если подрядчик не хранит версии документации, через год может быть сложно доказать, по какой именно редакции он работал.
Поэтому полезно сохранять:
дату получения проекта;
номер версии;
письма о согласовании изменений;
чертежи;
технические задания;
протоколы совещаний.
Это позволяет потом ответить на главный вопрос: работа была неправильной или проект изменили уже после ее выполнения?
Что делать с устными указаниями заказчика
Подтверждать письменно.
Если на совещании представитель заказчика сказал выполнить определенным способом, после встречи лучше направить письмо:
«Подтверждаем согласованное решение...»
Такая привычка часто спасает подрядчика от ситуации, когда через полгода заказчик заявляет, что никаких указаний не давал.
Можно ли отказаться от бесплатной переделки
Если подрядчик уверен, что недостатка нет, а заказчик требует фактически новый объем, можно обосновывать отказ от бесплатного выполнения.
Но делать это нужно не эмоционально, а через техническое сравнение:
что было предусмотрено → что выполнено → что теперь хочет заказчик → чем новое требование отличается от первоначального задания.
Так становится видно, идет ли речь об исправлении или об изменении проекта.
Главная ошибка подрядчика
Сразу соглашаться на переделку «чтобы не портить отношения».
Иногда после этого заказчик начинает воспринимать факт исправления как признание первоначального дефекта.
Поэтому перед существенным демонтажом лучше письменно указать основание работ.
Если подрядчик выполняет их исключительно по новому заданию заказчика, это нужно прямо зафиксировать.
Практический вывод
В споре о переделке строительных работ главный вопрос не в том, требует ли заказчик изменить результат.
Главное - почему именно требуется изменение.
Если причина в нарушении подрядчика, переделка может выполняться за его счет.
Если же подрядчик выполнил первоначальное задание правильно, а заказчик после этого поменял решение, появляется уже другой вопрос - о дополнительных работах, новой цене и новых сроках.
Поэтому перед любым серьезным демонтажом нужно сначала зафиксировать состояние объекта и ответить на один вопрос:
мы устраняем дефект или выполняем новое пожелание заказчика?