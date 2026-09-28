Единственный поставщик по 44-ФЗ: когда нельзя привлекать субподрядчиков и соисполнителей

Если контракт заключается с единственным поставщиком, это еще не означает, что он свободно может передать исполнение другим компаниям. В отдельных закупках правовой акт прямо определяет, должен ли поставщик выполнить контракт лично или вправе привлечь субподрядчиков и соисполнителей.
Если в таком акте установлено личное исполнение, передавать работы или услуги третьим лицам нельзя. Для заказчика и поставщика это не технический вопрос, а условие самой закупочной модели.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю закупочные споры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, исполнение контрактов и споры с ФАС.
Можно ли единственному поставщику привлекать субподрядчиков
Зависит от того, что написано в правовом акте о закупке.
По закупкам у единственного поставщика по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и с учетом Постановления Правительства РФ № 339 в правовом акте может быть прямо установлено:
либо обязательное личное исполнение контракта;
либо возможность привлечения субподрядчиков и соисполнителей;
а если привлечение допускается — объем, который поставщик обязан выполнить сам.
То есть свобода подрядчика здесь изначально может быть ограничена самим решением о закупке.
Что означает личное исполнение контракта
Это значит, что обязательства должны исполняться силами той организации, которая определена единственным поставщиком, и от ее имени.
Нельзя формально остаться стороной контракта, а фактически передать весь объем другому исполнителю.
Если в правовом акте указано личное исполнение, привлечение третьих лиц противоречит установленной модели закупки.
Можно ли передать субподрядчику только часть работ
Если акт прямо требует личного исполнения — нет.
Если же субподряд допускается, нужно смотреть, какой объем должен остаться за самим поставщиком.
Например, правовой акт может разрешать привлекать третьих лиц, но одновременно установить, что определенная часть работ должна выполняться самостоятельно.
Тогда важно контролировать именно этот предел.
Почему нельзя просто сослаться на ГК РФ
В обычном гражданском договоре привлечение третьего лица часто допустимо.
Но в закупке по 44-ФЗ действует специальное регулирование. Если правовой акт прямо определил способ исполнения, общие нормы ГК РФ не отменяют это условие.
Минфин отдельно обращает внимание на необходимость учитывать ст. 307, п. 2 ст. 313 и ст. 510 ГК РФ, но применять их нужно вместе со специальными условиями закупки, а не вместо них.
Какие риски возникают у поставщика
Основной риск — признание того, что контракт исполнялся не тем способом, который был установлен при закупке.
Практически проблемы могут возникнуть, если:
Ситуация
Риск
Весь объем передан субподрядчику
Высокий
Формально работы выполняет поставщик, фактически — другая компания
Высокий
Привлечены соисполнители без разрешения в акте
Высокий
Нарушен установленный объем личного исполнения
Высокий
Привлечение третьих лиц прямо разрешено
Риск существенно ниже
Поэтому до заключения субподряда нужно читать не только контракт, но и сам правовой акт о закупке.
Что проверить единственному поставщику до привлечения третьих лиц
Минимум три документа:
а) правовой акт о закупке;
б) сам контракт;
в) условия о допустимом объеме самостоятельного исполнения.
Если хотя бы в одном из них есть требование личного исполнения, передача работ третьим лицам может создать спор уже на стадии исполнения.
Что делать заказчику
Заказчику тоже нельзя формально закрывать глаза на фактическую передачу работ.
Если закупка строилась на том, что именно выбранная организация должна выполнить контракт самостоятельно, привлечение другого исполнителя меняет смысл закупочного решения.
Поэтому контролировать нужно не только конечный результат, но и то, кто его фактически создал.
Практический вывод
Для единственного поставщика по 44-ФЗ вопрос субподряда нужно решать до начала исполнения.
Если правовой акт требует личного исполнения, схема:
«контракт заключен с нами, а работы фактически выполнит партнер»
может быть недопустимой.
И наоборот, если акт прямо разрешает привлекать субподрядчиков, нужно внимательно соблюдать установленный объем самостоятельного исполнения.