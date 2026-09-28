Единственный поставщик по 44-ФЗ: когда нельзя привлекать субподрядчиков и соисполнителей

Если контракт заключается с единственным поставщиком, это еще не означает, что он свободно может передать исполнение другим компаниям. В отдельных закупках правовой акт прямо определяет, должен ли поставщик выполнить контракт лично или вправе привлечь субподрядчиков и соисполнителей.

Если в таком акте установлено личное исполнение, передавать работы или услуги третьим лицам нельзя. Для заказчика и поставщика это не технический вопрос, а условие самой закупочной модели.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю закупочные споры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, исполнение контрактов и споры с ФАС.