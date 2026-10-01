Лизинговая компания забрала машину, но продолжает начислять долг: законно ли это

Изъятие автомобиля не всегда означает, что обязательства по договору лизинга закончились. Лизингодатель может продолжить требовать просроченные платежи, неустойку, убытки и иные суммы, которые возникли до расторжения или непосредственно связаны с прекращением договора.
Но есть важное ограничение: после возврата автомобиля нельзя просто продолжать считать долг так, будто предмет лизинга все еще находится у клиента. Если имущество вернулось лизингодателю, его стоимость должна учитываться при определении итоговых расчетов между сторонами.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями, расторжение договоров и расчет итогового сальдо.
Может ли лизинговая компания требовать деньги после изъятия автомобиля
Да, сама по себе передача автомобиля долг не обнуляет.
На момент расторжения у лизингополучателя уже могли быть просроченные платежи, начисленная неустойка, расходы на возврат имущества и другие обязательства.
Но после прекращения договора должен определяться окончательный экономический результат отношений.
Поэтому вопрос нужно ставить не так: «может ли лизингодатель что-то требовать после возврата машины», а так: правильно ли он рассчитал итоговую сумму с учетом того, что автомобиль уже получил обратно.
Можно ли продолжать начислять лизинговые платежи после возврата машины
Здесь расчет нужно проверять особенно внимательно.
Лизинговый платеж включает не только плату за пользование автомобилем, но и возврат финансирования, доход лизингодателя и другие элементы.
После расторжения договора и возврата предмета лизинга первоначальная экономическая модель меняется. Лизингодатель снова получает актив, которым может распоряжаться.
Поэтому механически начислять все платежи по старому графику до конца срока договора и одновременно оставить себе автомобиль нельзя без учета стоимости возвращенного имущества.
Что лизинговая компания вправе включить в расчет
Обычно спор идет по нескольким блокам:
Требование
Что нужно проверить
Просроченные платежи
Период и правильность расчета
Неустойка
Ставку, период и соразмерность
Расходы на изъятие
Реальность и размер
Хранение
Срок и документы
Ремонт
Связь повреждений с лизингополучателем
Убытки
Причинную связь и подтверждение
Итоговое сальдо
Учет стоимости автомобиля
Часто основная сумма долга возникает не из старой просрочки, а уже из расчета после расторжения.
Почему автомобиль должен учитываться в итоговом расчете
Потому что после возврата имущество снова становится экономическим активом лизинговой компании.
Если автомобиль продан, значение имеет цена реализации.
Если он еще не продан, может возникнуть вопрос о его рыночной стоимости и о том, насколько разумно лизингодатель распоряжается имуществом.
Ситуация, при которой компания получает назад автомобиль, а затем требует с клиента практически всю оставшуюся стоимость договора без какого-либо учета возвращенного актива, должна проверяться особенно тщательно.
Что если машину продали сильно дешевле рынка
Это один из основных способов увеличить отрицательное сальдо.
Например, автомобиль реально мог стоить 6 млн руб., но лизингодатель продал его за 4 млн руб. В результате разница фактически ложится на бывшего лизингополучателя.
Такую цену можно оспаривать, если есть доказательства, что имущество стоило существенно дороже.
Для этого обычно используются независимая оценка, данные о сопоставимых автомобилях, состояние машины, пробег, комплектация и дата реализации.
Законно ли начислять неустойку после изъятия
Зависит от того, за какое нарушение она начисляется.
Если речь идет о просрочке, которая возникла до расторжения, требование само по себе возможно.
Если же санкция продолжает начисляться после того, как соответствующее обязательство уже прекратилось, нужно проверять правовое основание такого расчета.
Отдельно можно ставить вопрос о снижении неустойки по статье 333 ГК РФ, если ее размер явно несоразмерен последствиям нарушения.
Что делать, если лизинговая компания продолжает выставлять счета
Не стоит ограничиваться письмом: «машина уже у вас, платить не будем».
Лучше запросить полный расчет.
В нем должны быть понятны:
дата расторжения;
дата фактического возврата машины;
какие суммы начислены до этой даты;
какие после;
стоимость автомобиля;
расходы лизингодателя;
неустойка;
итоговое сальдо.
Если этих данных нет, невозможно проверить реальный размер долга.
Можно ли уменьшить долг после изъятия автомобиля
Да, если в расчете есть завышенные или неподтвержденные элементы.
На практике чаще всего спорят с:
ценой реализации автомобиля;
лишними платежами после прекращения договора;
неустойкой;
расходами на хранение и ремонт;
убытками, которые документально не подтверждены.
Иногда после пересчета первоначальное требование уменьшается весьма существенно.
Практический вывод
То, что лизинговая компания забрала автомобиль, не означает автоматического прекращения всех долгов.
Но и обратная ситуация неверна: возврат машины нельзя игнорировать и продолжать рассчитывать обязательства так, будто договор исполняется в прежнем режиме.
После расторжения нужно определить реальный финансовый результат:
что должен был получить лизингодатель → сколько он уже получил → какой актив вернул → за сколько его реализовал → какие расходы действительно понес.
Именно этот расчет, а не сумма в претензии лизинговой компании, должен быть отправной точкой для спора.