Лизинговая компания забрала машину, но продолжает начислять долг: законно ли это

Изъятие автомобиля не всегда означает, что обязательства по договору лизинга закончились. Лизингодатель может продолжить требовать просроченные платежи, неустойку, убытки и иные суммы, которые возникли до расторжения или непосредственно связаны с прекращением договора.

Но есть важное ограничение: после возврата автомобиля нельзя просто продолжать считать долг так, будто предмет лизинга все еще находится у клиента. Если имущество вернулось лизингодателю, его стоимость должна учитываться при определении итоговых расчетов между сторонами.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями, расторжение договоров и расчет итогового сальдо.