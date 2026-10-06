Ответчик скрывает документы: как истребовать доказательства через арбитражный суд

В арбитражных спорах сторона нередко понимает, что нужный документ существует, но получить его самостоятельно не может. Он находится у ответчика, бывшего контрагента, банка, перевозчика, оператора ЭДО, государственного органа или иной организации. Иногда оппонент прямо отказывается его предоставлять, иногда делает вид, что документа нет, а иногда просто игнорирует запросы.

Как адвоката меня в такой ситуации интересует не только сам отсутствующий документ. Гораздо важнее понять, что именно он должен доказать, почему получить его без суда невозможно и как превратить отказ другой стороны в процессуальный аргумент.

Истребование доказательств работает лучше всего тогда, когда оно является частью общей стратегии, а не формальным ходатайством «просим запросить все документы по делу».

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности, корпоративные конфликты и дела, где ключевые доказательства находятся у другой стороны.