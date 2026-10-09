Дробление бизнеса: когда две компании на УСН признают одним бизнесом

Где проходит граница между группой компаний и дроблением бизнеса

Владеть несколькими организациями, привлекать родственников к управлению и пользоваться общей инфраструктурой не запрещено. Претензии возникают, когда разделение деятельности носит формальный характер и используется для необоснованного снижения налогов.

Статья 54.1 НК РФ запрещает уменьшать налоговые обязательства за счет искажения сведений о хозяйственной деятельности. Инспекция должна установить, в чем выразилось искажение, как оно связано с действиями налогоплательщика и какие потери понес бюджет. Одного указания на взаимозависимость для этого недостаточно.

Поэтому в споре о дроблении проверяется не только состав собственников. Существенно, кто находит покупателей, распоряжается деньгами, управляет сотрудниками и отвечает за исполнение договоров. Если эти функции сосредоточены в одной компании, самостоятельность остальных участников требует убедительного объяснения.