Дробление бизнеса: когда две компании на УСН признают одним бизнесом

Несколько компаний у одного собственника могут законно работать на УСН. Но если за отдельными юридическими лицами фактически стоит одна деятельность, налоговая может объединить ее результаты и пересчитать обязательства. В таком споре значение имеют реальные функции каждой организации, порядок принятия решений и причины распределения доходов. Регистрационных документов для защиты недостаточно.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский.
Где проходит граница между группой компаний и дроблением бизнеса
Владеть несколькими организациями, привлекать родственников к управлению и пользоваться общей инфраструктурой не запрещено. Претензии возникают, когда разделение деятельности носит формальный характер и используется для необоснованного снижения налогов.
Статья 54.1 НК РФ запрещает уменьшать налоговые обязательства за счет искажения сведений о хозяйственной деятельности. Инспекция должна установить, в чем выразилось искажение, как оно связано с действиями налогоплательщика и какие потери понес бюджет. Одного указания на взаимозависимость для этого недостаточно.
Поэтому в споре о дроблении проверяется не только состав собственников. Существенно, кто находит покупателей, распоряжается деньгами, управляет сотрудниками и отвечает за исполнение договоров. Если эти функции сосредоточены в одной компании, самостоятельность остальных участников требует убедительного объяснения.
Почему отдельные юридические лица не защитили от доначислений
В деле № А19-16386/2025 налоговая проверяла деятельность двух организаций, занимавшихся оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Инспекция пришла к выводу, что они составляли единый бизнес, доходы которого распределялись для сохранения УСН.
Одной из компаний доначислили 48 868 144 рубля налогов и 827 205,50 рубля штрафов. Проверка охватывала 2020–2021 годы. Суды трех инстанций признали решение инспекции законным.
В основе вывода лежала совокупность обстоятельств: связанные руководители, общие сотрудники и инфраструктура, финансирование одной организации другой, совпадение заказчика и модели договорных отношений.
Налогоплательщик возражал, что эти обстоятельства подтверждают лишь взаимозависимость. Однако суды оценили их совместно с характером деятельности и налоговыми последствиями разделения выручки.
8 сентября 2026 года судья Верховного суда отказал в передаче жалобы для рассмотрения экономической коллегией. Это отказ в пересмотре конкретного дела, а не новый общий запрет на работу нескольких взаимозависимых компаний на УСН.
Какие обстоятельства стоит проверить собственнику бизнеса
Общий адрес или один бухгалтер могут иметь понятное хозяйственное объяснение. Но объяснять нужно фактическую организацию работы, а не только наличие договоров между участниками группы.
Обстоятельство
Что требует объяснения
Какие документы могут помочь
Общие сотрудники
Для какой организации выполняются обязанности и кто оплачивает работу
Трудовые договоры, задания, документы о фактически оказанных услугах
Единый офис, склад или оборудование
Как распределены использование имущества и расходы
Договоры аренды, расчеты распределения затрат, платежные документы
Финансирование внутри группы
Для чего предоставлены деньги и каковы условия их возврата
Договоры займа, переписка, расчеты потребности в финансировании, платежи
Совпадающие покупатели
Почему заказы получает та или иная компания
Коммерческие предложения, переговоры, спецификации, сведения о ресурсах
Общая бухгалтерия и техническая инфраструктура
Кто принимает решения и распоряжается счетами каждой организации
Договоры обслуживания, полномочия работников, согласования операций
Доходы около налогового лимита
Не определяется ли выбор исполнителя оставшимся запасом до лимита
История заказов, правила их распределения, производственные и финансовые расчеты
Это направления проверки, а не перечень документов, автоматически исключающих претензии. ФНС также рекомендует оценивать структуру бизнеса и обеспечивать реальную самостоятельность участников группы. Формальное оформление отношений не заменяет фактического исполнения.
Почему ссылка на деловую цель может не сработать
В рассмотренном деле создание второй организации объясняли корпоративным конфликтом и необходимостью снизить риск утраты лицензии. Суды не сочли эти объяснения подтвержденными.
Довод о конфликте не согласовывался с собранными показаниями. Реальную угрозу прекращения лицензии основной компании в соответствующий период также не доказали. Суд учел и то, что последующая потеря лицензии второй организацией не помешала первой продолжать деятельность.
Для собственника здесь важен практический вопрос: что изменилось в хозяйственной деятельности после создания новой компании?
Если выделялось отдельное направление, должны прослеживаться его задачи, ресурсы и результаты. Если привлекался партнер, нужно показать его вклад, полномочия и участие в рисках. Если разделение было связано с конфликтом, значение имеют переписка, корпоративные документы и реальные изменения в управлении.
Разумное объяснение, впервые сформулированное после проверки, может оказаться слабее документов, отражающих решения и действия в момент создания структуры.
Как строить защиту от обвинения в дроблении
Возражения стоит начинать с проверки того, какую именно схему описала инспекция. Какие организации она считает участниками единой деятельности? Кто ими фактически управлял? Каким образом разделение повлияло на налоги?
Затем необходимо сопоставить выводы проверяющих с реальными операциями. Например, общий заказчик еще не объясняет, почему две организации нельзя считать самостоятельными поставщиками. Но для защиты потребуется показать различия в их возможностях, функциях и исполнении обязательств.
Не менее важно проверить расчет доначислений: периоды, момент предполагаемой утраты права на специальный режим, состав доходов, расходы и учет ранее уплаченных налогов. Оспаривание квалификации деятельности и проверка суммы требований являются разными задачами.
При этом не стоит рассчитывать, что длительное существование структуры само по себе подтвердит ее законность. В деле № А19-16386/2025 суд прямо отклонил довод об отсутствии претензий в предыдущие годы: это не препятствовало оценке деятельности в проверяемом периоде.
Что учитывать в 2026 году
Упоминаемый в споре лимит доходов 150 млн рублей относится к прежнему регулированию. В 2026 году предельный доход для применения УСН составляет 490,5 млн рублей. Повышение лимита не делает допустимым искусственное распределение единой деятельности между формальными участниками.
Отдельно необходимо проверять условия налоговой амнистии за дробление. Она касается определенных доначислений за 2022–2024 годы и связана с добровольным отказом от дробления в 2025–2026 годах. На обязательства за 2020–2021 годы, которые рассматривались в этом деле, указанная амнистия не распространяется.
Перед созданием новой организации полезно ответить на три вопроса: какую хозяйственную задачу она решает, за счет каких ресурсов работает и какие решения принимает самостоятельно. Ответы должны подтверждаться последующей деятельностью. Если же смысл структуры сводится к распределению доходов ради налоговых преимуществ, отдельные счета, директора и договоры не устранят риск доначислений.