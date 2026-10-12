Как сделать оферту на сайт для ИП и ООО: что обязательно указать и как избежать претензий клиентов

Оферта на сайте нужна не ради отдельной страницы в футере. Для предпринимателя это фактически договор с клиентом, который определяет порядок оплаты, оказания услуг или поставки товара, возвратов, ответственности сторон и разрешения споров.

Проблемы начинаются, когда предприниматель скачивает чужой шаблон и меняет только название компании. В результате в документе остаются неподходящие условия, ссылки на несуществующие тарифы, неправильный порядок возврата или положения, которые вообще нельзя применять к потребителю.

Как адвоката меня при проверке оферты прежде всего интересует, совпадает ли написанное на сайте с тем, как бизнес реально принимает заказ, деньги и исполняет обязательства.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорную работу, интернет-проекты и споры предпринимателей с клиентами и контрагентами.