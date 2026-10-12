Налоговая заблокировала счет ИП или ООО: что делать и как быстро снять ограничения

Блокировка расчетного счета почти всегда воспринимается бизнесом как чрезвычайная ситуация. Нельзя нормально платить контрагентам, возникают проблемы с зарплатой, налогами и текущими обязательствами, а банк отвечает, что действует на основании решения налоговой.

Главная ошибка в такой ситуации — начинать хаотично звонить в банк и одновременно отправлять в инспекцию все подряд документы. Как адвоката меня здесь прежде всего интересует конкретное основание приостановления операций и что именно нужно устранить, чтобы снять ограничение.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и обжалование решений налоговых органов.