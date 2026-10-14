Налоговая заблокировала расчетный счет: как быстро добиться разблокировки

Блокировка расчетного счета почти всегда становится для бизнеса срочной проблемой. Компания не может нормально рассчитываться с поставщиками, исполнять обязательства, оплачивать часть текущих расходов, а иногда фактически останавливает деятельность.

Первая ошибка в такой ситуации — начинать спорить с банком. Если операции приостановлены по решению ФНС, банк обычно лишь исполняет решение налогового органа. Поэтому начинать нужно с причины блокировки и документов самой инспекции.

Как адвоката меня здесь интересуют три вопроса: на каком основании заблокирован счет, устранено ли это основание и соблюдает ли ФНС сроки разблокировки.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, обжалование решений ФНС и снятие ограничений с расчетных счетов.