Налоговая заблокировала расчетный счет: как быстро добиться разблокировки

Блокировка расчетного счета почти всегда становится для бизнеса срочной проблемой. Компания не может нормально рассчитываться с поставщиками, исполнять обязательства, оплачивать часть текущих расходов, а иногда фактически останавливает деятельность.
Первая ошибка в такой ситуации — начинать спорить с банком. Если операции приостановлены по решению ФНС, банк обычно лишь исполняет решение налогового органа. Поэтому начинать нужно с причины блокировки и документов самой инспекции.
Как адвоката меня здесь интересуют три вопроса: на каком основании заблокирован счет, устранено ли это основание и соблюдает ли ФНС сроки разблокировки.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, обжалование решений ФНС и снятие ограничений с расчетных счетов.
Почему налоговая может заблокировать расчетный счет
Основные основания приостановления операций предусмотрены статьей 76 НК РФ. На практике чаще всего проблема связана с налоговой задолженностью либо непредставленной отчетностью. ФНС также указывает на иные предусмотренные законом случаи применения такой меры.
Поэтому первое, что нужно установить, — какое конкретно решение действует в отношении компании.
Без этого бессмысленно просто направлять в инспекцию просьбу «разблокировать счет».
Как узнать причину блокировки счета
Причину можно проверить через сервис ФНС «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов». Для проверки действующего приостановления потребуются ИНН налогоплательщика и БИК банка. Сервис показывает наличие решения, инспекцию, которая его приняла, и основание ограничения.
Я бы дополнительно проверил:
Что проверить
Зачем
Номер и дату решения ФНС
Понять основание блокировки
Состояние ЕНС
Проверить реальную задолженность
Сданную отчетность
Исключить техническую ошибку
Требования инспекции
Установить, что именно не исполнено
Банковские сведения
Понять объем ограничений
Иногда проблема решается на этом этапе: декларация действительно не прошла, платеж не был правильно учтен или на ЕНС образовалось отрицательное сальдо.
Если счет заблокировали из-за налоговой задолженности
Нужно проверить не только сам факт долга, но и его размер.
Если задолженность существует и не оспаривается, самый быстрый путь обычно — погасить ее и сразу передать инспекции подтверждающие документы.
ФНС прямо указывает, что при блокировке из-за неисполнения обязанности по уплате задолженности снятие ограничения возможно после ее погашения. Через личный кабинет организации или ИП можно направить обращение об отмене приостановления и приложить подтверждение оплаты.
Но если сумма появилась ошибочно, платить только ради разблокировки не всегда разумно. Сначала нужно понять происхождение отрицательного сальдо ЕНС.
Если налоговая считает, что не сдана декларация
Здесь прежде всего нужно проверить, действительно ли отчетность отсутствует.
Если декларацию не представили, ее нужно подать.
Если она была направлена вовремя, я бы собирал подтверждения:
квитанцию оператора ЭДО;
подтверждение даты отправки;
извещение о вводе;
документы о приеме отчетности;
переписку с инспекцией.
Самая неприятная ситуация — когда налогоплательщик уверен, что отчетность сдана, а налоговая информационная система считает иначе. Тогда задача уже не просто «сдать еще раз», а быстро показать инспекции техническую ошибку.
Через сколько налоговая должна разблокировать счет
При устранении нарушения сроки у инспекции короткие.
Например, при представлении соответствующей отчетности решение о приостановлении отменяется не позднее дня, следующего за днем ее представления. Решение об отмене ограничения направляется в банк в электронной форме не позднее следующего дня после его принятия.
ФНС в своих разъяснениях также указывает, что после погашения задолженности либо представления ранее не сданной декларации решение о снятии приостановления принимается не позднее следующего рабочего дня.
Поэтому ситуация «все исправили неделю назад, а счет до сих пор не работает» уже требует отдельного разбирательства.
Как ускорить разблокировку
Я бы не рассчитывал только на автоматический обмен между системами.
После устранения причины блокировки стоит сразу:
Проверить состояние ЕНС или прием отчетности.
Направить обращение в свою инспекцию.
Приложить платежные документы или подтверждение сдачи отчетности.
Проверить статус решения.
При необходимости использовать сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».
ФНС указывает, что через этот сервис можно получить информацию о текущем статусе блокировки и возможном способе ее устранения; обращение рассматривается оперативно.
Что делать, если деньги уже уплачены, а блокировка осталась
Здесь нужно выяснить, почему ФНС не видит исполнение.
Причины могут быть разные:
платеж еще не отражен;
ошибка в реквизитах;
задолженность погашена не полностью;
существует другое основание блокировки;
инспекция не приняла решение об отмене;
решение принято, но банк его еще не получил.
Как адвоката меня здесь интересует точная стадия, на которой остановился процесс.
Это позволяет адресовать требование тому, кто действительно должен совершить действие.
Можно ли пользоваться деньгами при заблокированном счете
Приостановление операций не всегда означает, что абсолютно любое движение по счету становится невозможным.
Налоговый кодекс предусматривает исключения, в частности для отдельных платежей, очередность которых по гражданскому законодательству предшествует исполнению обязанности по уплате налогов.
Поэтому перед тем как говорить, что счет «полностью заморожен», нужно посмотреть вид ограничения и конкретный платеж.
Если ФНС заблокировала счет незаконно
Тогда вопрос уже не сводится к технической разблокировке.
Нужно получить решение инспекции и проверить:
существовало ли законное основание;
соблюден ли порядок;
действительно ли была задолженность или нарушение;
устранено ли оно к моменту блокировки;
не нарушены ли сроки отмены решения.
Незаконное решение можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган, а при необходимости — в арбитражный суд.
Но для бизнеса обычно важны две параллельные задачи: сначала восстановить возможность работать со счетом, затем разбираться с законностью действий инспекции и последствиями.
Можно ли взыскать с налоговой проценты за задержку разблокировки
Да, такая возможность прямо предусмотрена НК РФ.
Если инспекция нарушила срок отмены решения о приостановлении либо срок направления решения об отмене в банк, на сумму денежных средств, в отношении которой действовало ограничение, начисляются проценты за каждый календарный день нарушения.
Поэтому даты здесь имеют практическое значение.
Нужно сохранить:
Дата
Чем подтвердить
Устранения нарушения
платеж, декларация
Обращения в ФНС
квитанция, ЛК
Решения об отмене
документ инспекции
Получения решения банком
сведения банка
Фактической разблокировки
банковская информация
Если задержка существенная, этот блок уже можно рассматривать отдельно.
Если ФНС говорит, что блокировки нет
Такое тоже бывает.
Если налоговый сервис не показывает действующего решения ФНС, а банк по-прежнему не дает проводить операции, нужно выяснить, кем введено ограничение.
ФНС сама рекомендует в такой ситуации проверить, не связано ли ограничение с действиями судебных приставов.
То есть термин «счет заблокирован» еще не означает, что причиной обязательно является налоговая.
Что делать бизнесу: короткий алгоритм
Сначала я бы установил причину блокировки и получил реквизиты решения. Затем проверил ЕНС, отчетность и исполнение требований. Если нарушение действительно есть — устранил его и в тот же день направил в инспекцию подтверждающие документы.
Если основание уже устранено, а ограничение не снимается, нужно фиксировать даты и требовать отмены решения. Если сама блокировка незаконна — отдельно готовить жалобу.
Главное — не терять несколько дней на разговоры с банком, когда решение находится на стороне ФНС. Чем быстрее установлено конкретное основание приостановления, тем быстрее можно вернуть компании нормальную работу со счетом.