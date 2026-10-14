Заказчик не подписывает акт выполненных работ: как доказать исполнение договора и взыскать оплату

Одна из самых распространенных проблем в подрядных спорах выглядит одинаково: подрядчик закончил работу, передал результат, направил акт, но заказчик его не подписывает и оплату не производит. Иногда замечаний по качеству вообще нет. Заказчик просто перестает отвечать или затягивает приемку.
Для подрядчика здесь важно не зацикливаться на отсутствии подписи. Неподписанный акт сам по себе еще не означает, что работы нельзя доказать и взыскать их стоимость.
Как адвоката меня в таком споре интересует вся история исполнения: что именно должен был сделать подрядчик, когда результат был передан заказчику, какие возражения поступили и пользовался ли заказчик выполненными работами.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам подряда, взыскание задолженности за выполненные работы и конфликты при приемке результата.
Может ли заказчик не платить, если акт не подписан
Само отсутствие подписи заказчика не освобождает его от обязанности оплатить фактически выполненные и принятые работы.
Но подрядчику придется доказать:
что работы действительно выполнены;
что они соответствуют договору;
что результат был передан заказчику;
что заказчик получил возможность его проверить;
что мотивированный отказ от приемки не поступил либо его доводы необоснованны.
Чем лучше подрядчик оформлял документы во время исполнения договора, тем проще будет спор.
Что делать, если заказчик просто игнорирует акт
Первое, что я бы проверил, — порядок приемки в договоре.
Там могут быть предусмотрены:
срок на подписание акта;
срок на направление замечаний;
способ передачи документов;
последствия молчания заказчика;
право подрядчика оформить односторонний акт.
Если договор устанавливает, например, пять рабочих дней на приемку, а заказчик ничего не отвечает месяц, это уже важное обстоятельство.
Главное — доказать, что акт действительно был ему направлен.
Как правильно направить акт выполненных работ
Для суда важно не только наличие акта, но и подтверждение его доставки.
Лучше использовать способ, предусмотренный договором:
Способ
Что сохранить
ЭДО
подтверждение отправки и получения
Заказное письмо
квитанцию, опись, трек
Курьер
акт вручения
Электронная почта
письмо и вложение
Личная передача
отметку о получении
Если спор уже назревает, я бы не ограничивался одним неформальным сообщением в мессенджере.
Можно ли составить односторонний акт
В подрядных спорах это один из ключевых инструментов.
Если подрядчик выполнил работы и надлежащим образом вызвал заказчика на приемку, а тот уклоняется от подписания документов без обоснованных причин, односторонний акт может использоваться как доказательство исполнения.
Но сам по себе односторонний акт не превращает спор автоматически в выигранный.
Суд будет проверять:
действительно ли работы выполнены, уведомлялся ли заказчик, имел ли возможность проверить результат и были ли у него реальные замечания.
Какие доказательства заменяют подпись заказчика
Я бы собирал доказательства не одним документом, а блоками.
Документы о выполнении работ
Это могут быть акты, журналы работ, исполнительная документация, отчеты, накладные на материалы, задания, промежуточные документы.
Переписка с заказчиком
Особенно полезны сообщения:
«работы завершены»;
«приедем принимать завтра»;
«устраните два замечания»;
«после этого оплатим».
Такая переписка фактически подтверждает, что заказчик знал о выполнении.
Фото и видео
Для строительных, монтажных, ремонтных и иных материальных работ фотографии могут серьезно усилить позицию.
Использование результата
Если заказчик начал эксплуатировать объект, заселился в помещение, запустил оборудование или передал результат третьему лицу, это важно фиксировать.
Если заказчик прислал замечания
Тогда спор меняется.
Нужно проверить, относятся ли замечания к качеству выполненных работ и препятствуют ли они использованию результата.
Не каждый недостаток дает право полностью отказаться от оплаты.
Если речь идет о небольших устранимых дефектах, заказчик не всегда вправе удерживать всю стоимость работ.
Как адвоката меня здесь интересует соотношение: какова стоимость недостатков и сколько денег заказчик удерживает из-за них.
Что если замечания появились только после претензии об оплате
Это встречается постоянно.
До требования об оплате заказчик молчит, пользуется результатом, а после претензии внезапно составляет длинный перечень дефектов.
В такой ситуации полезно показать хронологию:
работы завершены → результат передан → заказчик длительное время не возражал → после требования денег появились претензии.
Такая последовательность сама по себе не лишает заказчика права ссылаться на недостатки, но позволяет критически оценивать момент их появления.
Что если заказчик вообще отрицает выполнение работ
Тогда особенно важна совокупность косвенных доказательств.
Например:
Доказательство
Что подтверждает
Закупка материалов
Подготовку к выполнению
Пропуска на объект
Присутствие сотрудников
Переписка
Ход выполнения
Фото
Фактический результат
Документы технадзора
Выполнение этапов
Последующее использование
Получение результата
Если все документы складываются в одну картину, отсутствие подписи на одном акте перестает быть критичным.
Можно ли взыскать оплату без акта вообще
Да, если выполнение и приемка подтверждаются другими доказательствами.
Но это всегда сложнее.
Акт — удобный документ именно потому, что фиксирует объем, качество и приемку. Если его нет, подрядчику приходится восстанавливать эти обстоятельства через переписку, техническую документацию, платежи и поведение сторон.
Поэтому лучше не ждать суда и документировать каждый этап исполнения.
Что делать с частично подписанными актами
Если заказчик подписал часть актов, а другую часть игнорирует, это может помочь подтвердить общую модель отношений.
Например, стороны регулярно оформляли работы одинаковым способом, заказчик принимал промежуточные этапы, а в конце просто перестал подписывать документы.
Тогда важно показать, что спорные работы выполнялись в рамках той же хозяйственной схемы.
Как рассчитать долг
Перед подачей иска нужно отдельно проверить:
Общую стоимость выполненных работ.
Какие акты уже оплачены.
Какие платежи относятся к спорному периоду.
Есть ли удержания.
Есть ли встречные требования заказчика.
Можно ли начислить неустойку или проценты.
Иск лучше строить на прозрачном расчете, а не просто указывать итоговую сумму.
Нужно ли проводить экспертизу
Не всегда.
Если спор только о факте подписания акта, а само выполнение очевидно, экспертиза может быть не нужна.
Но если заказчик утверждает, что работы:
не выполнены;
выполнены частично;
имеют существенные недостатки;
не соответствуют проекту;
строительно-техническая или иная экспертиза может стать главным доказательством.
Что делать подрядчику до подачи иска
Я бы действовал последовательно:
направить акт → зафиксировать его получение → дождаться предусмотренного договором срока → запросить мотивированные замечания → оформить односторонние документы → направить претензию → собрать доказательства фактического исполнения.
Если заказчик продолжает молчать, спор уже можно переводить в арбитражный суд.
Где подрядчики чаще всего теряют деньги
Самая плохая ситуация — работы выполнены, но вся коммуникация шла устно.
Нет актов, нет переписки, нет фото, не зафиксирована передача результата, а заказчик начинает отрицать сам объем работ.
Поэтому задача подрядчика — еще во время исполнения создавать доказательства на случай конфликта.
Если заказчик действительно получил результат, пользуется им и не может показать своевременные обоснованные замечания, отсутствие его подписи на акте еще не означает, что подрядчик останется без оплаты.