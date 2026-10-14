Заказчик не подписывает акт выполненных работ: как доказать исполнение договора и взыскать оплату

Одна из самых распространенных проблем в подрядных спорах выглядит одинаково: подрядчик закончил работу, передал результат, направил акт, но заказчик его не подписывает и оплату не производит. Иногда замечаний по качеству вообще нет. Заказчик просто перестает отвечать или затягивает приемку.

Для подрядчика здесь важно не зацикливаться на отсутствии подписи. Неподписанный акт сам по себе еще не означает, что работы нельзя доказать и взыскать их стоимость.

Как адвоката меня в таком споре интересует вся история исполнения: что именно должен был сделать подрядчик, когда результат был передан заказчику, какие возражения поступили и пользовался ли заказчик выполненными работами.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам подряда, взыскание задолженности за выполненные работы и конфликты при приемке результата.