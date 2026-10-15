Маркетплейс заблокировал карточки товаров и удерживает деньги: как продавцу вернуть продажи и выплаты

Для продавца блокировка карточек на маркетплейсе означает не просто спор с площадкой. Фактически останавливаются продажи, зависают выплаты, растут складские расходы, а товар может неделями оставаться без оборота.
Как адвоката меня в такой ситуации интересуют три вопроса: на каком основании введено ограничение, предусмотрено ли оно офертой маркетплейса и может ли площадка доказать конкретное нарушение продавца.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры продавцов с маркетплейсами, взыскание удержанных выплат и убытков.
Почему маркетплейс может заблокировать карточки товаров
Причины бывают разными:
жалоба правообладателя;
подозрение на контрафакт;
нарушение правил карточки товара;
претензии к сертификатам и декларациям;
несоответствие товара описанию;
нарушение условий оферты;
подозрительные операции;
споры по возвратам;
нарушение правил продвижения.
Первая ошибка продавца — сразу доказывать, что товар хороший. Сначала нужно понять, что именно маркетплейс считает нарушением.
Если площадка ограничилась формальной фразой «нарушены правила», я бы запросил конкретный пункт оферты, конкретную карточку и конкретное основание блокировки.
Что делать сразу после блокировки карточек
Нужно зафиксировать ситуацию до того, как данные в кабинете изменятся.
Я бы сохранил:
Что сохранить
Зачем
Уведомление о блокировке
Основание ограничения
Скриншоты кабинета
Подтверждение состояния карточек
Переписку с поддержкой
Позиция маркетплейса
Оферту и правила
Проверка правомерности блокировки
Документы на товар
Подтверждение легальности продажи
Отчет о продажах и выплатах
Расчет удержанных денег
Особенно важно сохранить редакцию оферты, действовавшую на дату блокировки.
Маркетплейс удерживает деньги: законно ли это
Сам факт блокировки карточек не означает автоматически, что площадка может бессрочно удерживать все деньги продавца.
Нужно смотреть основание удержания.
Это может быть:
штраф;
компенсация;
резерв под возвраты;
зачет встречных требований;
удержание до завершения проверки.
Каждая такая мера должна иметь основание в договоре или законе и быть правильно рассчитана.
Если маркетплейс удерживает, например, 2 млн рублей, я бы потребовал не общую формулировку, а подробный расчет:
какая сумма удержана → за что → по какой операции → на основании какого пункта оферты.
Если карточки заблокировали из-за жалобы на товарный знак
Это одна из самых частых причин.
В таком случае продавцу нужно показать законность происхождения товара:
договор с поставщиком;
накладные;
УПД;
счета;
документы импортера;
разрешение правообладателя, если оно требуется;
документы, подтверждающие введение товара в оборот.
Если спор касается бренда, одной фразы «товар оригинальный» недостаточно.
Нужно восстановить цепочку происхождения товара.
Если маркетплейс требует сертификаты
Здесь нужно проверить, действительно ли конкретный товар подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Если документы есть, их необходимо передать площадке в нормальном виде и зафиксировать отправку.
Если маркетплейс продолжает блокировку после предоставления всех документов, у продавца появляется более сильная позиция для претензии.
Можно ли оспорить штраф маркетплейса
Да.
Условия оферты маркетплейса не означают, что любой начисленный штраф автоматически законен.
В споре нужно проверить:
Было ли нарушение.
Подтверждено ли оно доказательствами.
Предусмотрен ли такой штраф договором.
Правильно ли рассчитана сумма.
Не является ли неустойка явно несоразмерной.
Если штраф фактически списан из выплат продавца, спор уже касается не только блокировки, но и возврата денежных средств.
Что писать в претензии маркетплейсу
Претензия должна быть максимально конкретной.
Я бы указал:
какие карточки заблокированы;
когда произошло ограничение;
какое основание указала площадка;
почему продавец с ним не согласен;
какие документы подтверждают его позицию;
какая сумма удерживается;
что именно продавец требует.
Требования могут включать:
разблокировать карточки, восстановить доступ к продажам, предоставить расчет удержаний, перечислить выплаты, отменить штрафы.
Можно ли взыскать убытки из-за блокировки карточек
Теоретически да, но это значительно сложнее, чем взыскать уже удержанные деньги.
Нужно доказать:
незаконность действий маркетплейса;
размер убытков;
причинную связь;
что потери возникли именно из-за блокировки.
Например, могут обсуждаться расходы на хранение, логистику или иные дополнительные затраты.
А вот взыскание всей «потерянной выручки» обычно требует гораздо более серьезного расчета.
Когда стоит идти в суд
Если поддержка месяцами отвечает шаблонами, карточки не восстанавливают, а деньги продолжают удерживать, переписка сама по себе уже редко решает проблему.
Перед иском я бы сформировал простой пакет:
оферта → уведомление о блокировке → документы на товар → переписка → финансовый отчет → расчет удержанных сумм → претензия.
Так суду проще увидеть не общий конфликт продавца с площадкой, а конкретное нарушение договорных обязательств.
Что продавцу проверить в первую очередь
Если маркетплейс заблокировал продажи, не нужно начинать со спора «кто прав в целом».
Сначала нужно ответить на четыре вопроса:
что заблокировали → почему → что позволяет оферта → сколько денег удержано.
После этого уже понятно, что требовать: восстановление карточек, отмену штрафа, выплату денег или сразу все вместе.
Для продавца главное — не оставлять спор внутри чата поддержки. Если ограничение влияет на выручку и выплаты, его нужно быстро переводить из переписки с оператором в формальную претензионную и, при необходимости, судебную плоскость.