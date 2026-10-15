Маркетплейс заблокировал карточки товаров и удерживает деньги: как продавцу вернуть продажи и выплаты

Для продавца блокировка карточек на маркетплейсе означает не просто спор с площадкой. Фактически останавливаются продажи, зависают выплаты, растут складские расходы, а товар может неделями оставаться без оборота.

Как адвоката меня в такой ситуации интересуют три вопроса: на каком основании введено ограничение, предусмотрено ли оно офертой маркетплейса и может ли площадка доказать конкретное нарушение продавца.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры продавцов с маркетплейсами, взыскание удержанных выплат и убытков.