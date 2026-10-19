Франчайзер обещал прибыльный бизнес, но франшиза оказалась убыточной: когда можно вернуть паушальный взнос

Покупатель франшизы обычно принимает решение не только по договору. До сделки ему показывают презентацию, финансовую модель, срок окупаемости, среднюю выручку действующих точек и обещают поддержку после запуска.
Если бизнес оказался убыточным, одного этого недостаточно, чтобы потребовать деньги обратно. Предпринимательский риск лежит и на самом франчайзи. Но ситуация меняется, если франчайзер продал модель на основании недостоверных сведений либо не передал то, за что получил паушальный взнос.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по франшизам, расторжение договоров и взыскание убытков.
Можно ли вернуть паушальный взнос за франшизу
Да, но само отсутствие прибыли не является достаточным основанием.
Если франчайзер выполнил договор, передал бренд, инструкции, технологии, обучение и сопровождение, а точка не вышла на прибыль из-за слабых продаж, плохой локации или ошибок управления, вернуть паушальный взнос будет сложно.
Гораздо сильнее позиция, когда франчайзи может показать конкретное нарушение со стороны франчайзера.
Например:
обещанная бизнес-модель фактически не передана;
обучение и сопровождение отсутствовали;
право использовать бренд не предоставлено;
заявленные показатели выручки оказались недостоверными;
реальные расходы на запуск существенно отличались от обещанных;
франчайзер скрыл массовое закрытие других точек.
Что делать, если франчайзер завысил прибыль и окупаемость
Нужно сохранить все материалы, которые предприниматель получил до подписания договора.
Особенно важны:
Документ
Что может подтвердить
Презентация франшизы
Обещанные показатели
Финансовая модель
Выручку, расходы и окупаемость
Переписка
Конкретные обещания менеджера
Рекламные материалы
Как продавалась франшиза
Записи переговоров
Что сообщалось до сделки
Фраза «наш бизнес очень прибыльный» сама по себе мало что дает.
Совсем иначе выглядит сообщение: «средняя выручка точки — 2,5 млн рублей, окупаемость — шесть месяцев», если франчайзер уже знал, что реальные показатели значительно хуже.
Поможет ли условие «прибыль не гарантируется»
Такие формулировки часто включают в договор.
Они действительно защищают франчайзера от претензий только потому, что конкретная точка оказалась убыточной.
Но оговорка об отсутствии гарантии прибыли не дает права использовать ложные показатели при продаже франшизы.
Поэтому нужно разделять обычный коммерческий прогноз и недостоверную информацию, которая могла повлиять на решение предпринимателя заключить договор.
Если франчайзер не передал обещанную бизнес-модель
Здесь спор становится проще.
Если за паушальный взнос предпринимателю обещали передать технологии, инструкции, стандарты, обучение, доступ к программам и сопровождение, нужно проверить фактическое исполнение каждого пункта.
Удобно составить таблицу:
обязательство по договору → что должен был передать франчайзер → что получено фактически → доказательство нарушения.
Если существенная часть оплаченного комплекса вообще не предоставлена, появляется основание ставить вопрос о расторжении договора и возврате денег.
Можно ли взыскать расходы на запуск франшизы
Иногда предприниматель может требовать не только паушальный взнос.
К моменту закрытия точки он уже мог потратить деньги на аренду, ремонт, оборудование, рекламу, персонал и обязательные закупки.
Но такие расходы не возвращаются автоматически.
Для взыскания убытков нужно доказать, что они возникли именно из-за нарушения франчайзера, а не являются обычными затратами неудачного бизнеса.
Например, если помещение было отремонтировано исключительно по обязательному проекту франчайзера, а затем выяснилось, что сам франчайзер не вправе был предоставить обещанный бренд, связь между нарушением и расходами значительно очевиднее.
Что если франчайзер обвиняет самого франчайзи
В ответ на претензию обычно появляются ссылки на неправильную локацию, недостаточную рекламу, плохую работу персонала или нарушение стандартов сети.
Поэтому до суда нужно проверить собственное исполнение договора.
Если франчайзи действительно не соблюдал обязательные требования, франчайзер будет использовать это как объяснение убыточности точки.
Задача предпринимателя — отделить последствия собственных решений от тех потерь, которые возникли именно из-за недостоверных обещаний или неисполнения франчайзера.
Как вернуть паушальный взнос через суд
До подачи иска стоит собрать единый комплект:
договор → материалы продажи франшизы → переписка до сделки → доказательства оплаты → перечень неисполненных обязательств → реальные финансовые показатели → претензия.
В суде лучше не строить требования вокруг общей фразы «франшиза оказалась плохой».
Нужно показать конкретно, за что был заплачен паушальный взнос и чего предприниматель фактически не получил.
Если же спор основан на недостоверной финансовой модели, следует отдельно показать, какие сведения были сообщены до заключения договора, почему они оказались существенными и насколько реальная картина отличалась от обещанной.
Именно это обычно определяет, можно ли требовать возврата паушального взноса и дополнительных убытков.