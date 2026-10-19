Франчайзер обещал прибыльный бизнес, но франшиза оказалась убыточной: когда можно вернуть паушальный взнос

Покупатель франшизы обычно принимает решение не только по договору. До сделки ему показывают презентацию, финансовую модель, срок окупаемости, среднюю выручку действующих точек и обещают поддержку после запуска.

Если бизнес оказался убыточным, одного этого недостаточно, чтобы потребовать деньги обратно. Предпринимательский риск лежит и на самом франчайзи. Но ситуация меняется, если франчайзер продал модель на основании недостоверных сведений либо не передал то, за что получил паушальный взнос.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по франшизам, расторжение договоров и взыскание убытков.