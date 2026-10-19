Компания поручилась за чужой кредит: когда банк может взыскать долг с поручителя

Поручительство часто воспринимают как формальность: банк просит еще одну подпись для выдачи кредита группе компаний, собственник соглашается, а реальный риск кажется небольшим. Проблема возникает позже, когда основной заемщик перестает платить, и банк предъявляет требования уже к поручителю.

Для бизнеса здесь важно понимать: поручительство — не «резервное обещание помочь должнику», а полноценное обязательство перед кредитором. Если условия наступили, банк действительно может потребовать деньги с компании-поручителя.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю кредитные споры, взыскание задолженности и споры по договорам поручительства.