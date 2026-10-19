Компания поручилась за чужой кредит: когда банк может взыскать долг с поручителя

Поручительство часто воспринимают как формальность: банк просит еще одну подпись для выдачи кредита группе компаний, собственник соглашается, а реальный риск кажется небольшим. Проблема возникает позже, когда основной заемщик перестает платить, и банк предъявляет требования уже к поручителю.
Для бизнеса здесь важно понимать: поручительство — не «резервное обещание помочь должнику», а полноценное обязательство перед кредитором. Если условия наступили, банк действительно может потребовать деньги с компании-поручителя.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю кредитные споры, взыскание задолженности и споры по договорам поручительства.
Когда банк может взыскать долг с поручителя
По общему правилу поручитель отвечает перед кредитором за исполнение обязательства должником.
Если заемщик нарушил кредитный договор, например перестал вносить платежи, банк вправе предъявить требования не только к самому заемщику, но и к поручителю.
Обычно поручитель и должник отвечают перед банком солидарно, если договором или законом не предусмотрена субсидиарная ответственность.
Это означает, что банк не обязан сначала безрезультатно взыскивать долг с заемщика, а только потом обращаться к поручителю. Требование может быть предъявлено сразу к обоим.
Что именно могут взыскать с компании-поручителя
Объем ответственности зависит прежде всего от текста договора поручительства.
Он может охватывать:
основной долг по кредиту;
проценты;
неустойку;
иные предусмотренные кредитным договором платежи;
судебные расходы кредитора.
Поэтому первое, что нужно делать после получения претензии банка, — не соглашаться с итоговой суммой, а разложить ее по составляющим.
Что требует банк
Что проверить
Основной долг
Остаток кредита
Проценты
Период и ставка
Неустойку
Правильность расчета
Комиссии
Предусмотрены ли договором
Расходы
Есть ли основание для взыскания
Иногда спор идет не о самом поручительстве, а о завышенном размере требований.
Может ли банк взыскать долг только с поручителя
Да, если ответственность солидарная.
Для поручителя это один из самых неприятных моментов. Даже если заемщик продолжает существовать, владеет имуществом и формально способен платить, банк может выбрать того ответчика, с которого проще получить деньги.
После исполнения обязательства за должника у поручителя появляется право требовать соответствующие суммы уже с самого заемщика.
Но на практике к этому моменту заемщик нередко находится в тяжелом финансовом состоянии или приближается к банкротству.
Когда поручительство прекращается
Поручителю обязательно нужно проверить, действует ли обязательство вообще.
Значение могут иметь:
срок поручительства;
изменение основного обязательства;
прекращение обеспеченного долга;
обстоятельства, предусмотренные самим договором;
специальные правила ГК РФ о прекращении поручительства.
Отдельно нужно смотреть, как в договоре сформулирован срок. Если написано просто «до полного исполнения заемщиком обязательств», этого нельзя автоматически приравнивать к любому бессрочному периоду без анализа закона и договора.
Что если банк изменил кредитный договор без согласия поручителя
Такой довод встречается часто, но работает не автоматически.
Нужно установить, какие изменения внесены и увеличили ли они ответственность поручителя. Также важно проверить, давал ли поручитель заранее согласие отвечать при изменении процентной ставки, срока кредита, лимита или иных условий.
Современные договоры поручительства часто содержат очень широкое предварительное согласие на изменения основного обязательства.
Поэтому аргумент «кредитный договор изменили без нас» нужно начинать с текста самого поручительства.
Можно ли снизить неустойку
Да, если банк взыскивает чрезмерную договорную неустойку, поручитель может поставить вопрос о ее уменьшении по статье 333 ГК РФ.
Это не уменьшает основной долг, но иногда существенно влияет на итоговую сумму иска.
Нужно отдельно проверить:
какая ставка применена → за какой период → к какой сумме → нет ли двойного начисления ответственности.
Что если директор не имел права выдавать поручительство
Иногда компания пытается защищаться тем, что руководитель подписал договор без необходимого корпоративного одобрения.
Такая позиция требует отдельного анализа.
Например, поручительство могло являться крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, для которой требовалось корпоративное решение. Но отсутствие одобрения само по себе не всегда автоматически делает договор недействительным.
Нужно проверять размер обязательства, структуру компании, устав, обстоятельства заключения сделки и осведомленность банка.
Поручительство выдано за компанию из одной группы
Это очень распространенная ситуация.
Сам факт того, что поручитель не получил деньги по кредиту лично, еще не означает, что договор недействителен. Внутри группы компаний экономический интерес может выражаться иначе: финансирование общего проекта, поддержка дочерней компании, сохранение оборота группы.
Поэтому спорить только аргументом «нам от кредита ничего не досталось» обычно недостаточно.
Гораздо важнее проверить, не было ли поручительство заведомо убыточным, нарушающим интересы компании и корпоративные процедуры.
Что делать после получения требования банка
Не стоит сразу подписывать предложенный график или письмо о признании всей задолженности.
Сначала нужно проверить:
Сам договор поручительства.
Кредитный договор и все дополнительные соглашения.
Срок поручительства.
Размер остатка долга.
Проценты и неустойку.
Корпоративные решения по поручительству.
Финансовое состояние основного заемщика.
Если есть основания спорить хотя бы с частью суммы, это нужно делать до признания долга.
Когда позиция поручителя сильнее
Защита может быть перспективной, если банк пропустил предусмотренные законом сроки, поручительство прекратилось, требования выходят за пределы его условий, сумма рассчитана неправильно либо есть серьезные вопросы к действительности самой сделки.
Но если договор действует, заемщик допустил просрочку, а поручительство прямо покрывает спорный долг, избежать ответственности только потому, что кредит получала другая компания, не получится.
Для бизнеса поэтому опасность поручительства возникает не в момент судебного иска, а гораздо раньше — в момент, когда директор подписывает документ, считая его обычной банковской формальностью.