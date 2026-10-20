Клиент оплатил услугу и передумал: какую часть денег вправе удержать исполнитель

Для бизнеса это частая ситуация: клиент бронирует услугу, вносит аванс, исполнитель начинает подготовку, закупает материалы, привлекает сотрудников или отказывает другим заказчикам. Через несколько дней клиент сообщает, что передумал, и требует вернуть 100% оплаты.
Если заказчик является потребителем, просто сослаться на «невозвратный тариф» обычно недостаточно. По статье 32 Закона о защите прав потребителей клиент вправе отказаться от договора оказания услуг в любое время, но должен компенсировать исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением конкретного договора.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю споры с потребителями, возврат предоплаты и договорные конфликты в сфере услуг.
Может ли клиент отказаться от услуги после оплаты
Да. Если речь идет об отношениях с потребителем, право отказаться от услуги существует даже после внесения предоплаты.
Но возврат денег не всегда означает возврат всей суммы.
Исполнитель вправе учитывать то, что уже фактически исполнил, а также подтвержденные расходы, которые понес именно ради этого заказа.
Например, если клиент оплатил мероприятие, а исполнитель уже арендовал оборудование специально под него и оплату нельзя вернуть, такие расходы могут иметь значение при расчете суммы возврата.
Какие расходы можно удержать с клиента
Главное слово здесь — фактические.
Исполнителю желательно подтвердить каждый удержанный рубль документами.
Расход
Когда его проще обосновать
Материалы
Куплены специально для заказа
Работа подрядчика
Уже оплачена по этому проекту
Аренда оборудования
Бронирование связано с клиентом
Доставка
Фактически произведена
Уже оказанная часть услуги
Можно определить ее объем и стоимость
Чем очевиднее связь расхода с конкретным клиентом, тем сильнее позиция бизнеса.
Можно ли удержать всю предоплату
Иногда да, но для этого фактические расходы и стоимость уже выполненной части услуги должны действительно соответствовать внесенной сумме.
Формула:
«При отказе клиента предоплата не возвращается»
сама по себе не дает исполнителю права оставить деньги независимо от реальных расходов.
Если клиент внес 100 000 руб., а исполнитель успел потратить только 15 000 руб., удержание всей суммы создает высокий риск спора.
Можно ли удержать стоимость уже выполненной работы
Да.
Предположим, заказчик оплатил разработку сайта за 300 000 руб., а после завершения первого этапа решил отказаться от проекта.
Если исполнитель может доказать, что часть результата уже создана и имеет самостоятельную стоимость, спор идет уже не только о расходах, но и об оплате фактически выполненного объема.
Поэтому в договорах на длительные услуги выгодно разбивать работу на этапы и отдельно определять стоимость каждого этапа.
Что не считается расходами исполнителя
Хуже всего обосновываются общие расходы бизнеса, которые существовали бы и без конкретного клиента.
Например:
обычная аренда офиса;
зарплата штатного администратора;
коммунальные платежи;
общая реклама компании;
абстрактные «организационные расходы».
Чтобы удержать расходы из предоплаты, желательно показать их непосредственную связь с исполнением именно этого заказа.
Можно ли удержать деньги за потерянного клиента
Аргумент «мы отказали другому заказчику и поэтому потеряли прибыль» гораздо сложнее.
Упущенная выгода и фактически понесенные расходы — разные категории.
Поэтому включать в расчет возврата произвольную сумму за «потерю времени» или «упущенное бронирование» рискованно, если она не подтверждена договором и конкретными обстоятельствами.
Как оформить возврат денег клиенту
Лучше не переводить произвольную сумму без объяснения.
После отказа клиента стоит подготовить расчет:
получено от клиента — стоимость фактически оказанного — подтвержденные расходы = сумма возврата.
Например:
Предоплата — 120 000 руб.
Выполненный этап — 30 000 руб.
Невозвратная оплата подрядчику — 20 000 руб.
К возврату — 70 000 руб.
К ответу на претензию полезно приложить подтверждающие документы.
Тогда именно исполнителю придется доказывать их наличие и размер.
Фразы «мы уже начали подготовку» недостаточно.
Нужны договоры, счета, чеки, платежные поручения, акты, переписка с подрядчиками и документы, позволяющие связать расход с конкретным заказом.
Если доказательств нет, суд может обязать вернуть значительно большую часть предоплаты.
Как прописать отказ клиента в договоре
Вместо жесткой фразы «деньги не возвращаются» лучше установить понятный порядок прекращения договора.
Например, предусмотреть этапы оказания услуги, стоимость каждого этапа, порядок уведомления об отказе и обязанность клиента компенсировать фактически понесенные расходы.
Такой договор гораздо полезнее в споре, чем формальный запрет на возврат.
Если услуга заказана компанией или ИП
Когда заказчиком выступает бизнес и услуга приобретается для предпринимательской деятельности, Закон о защите прав потребителей обычно не применяется.
Тогда последствия отказа определяются ГК РФ и самим договором. В отношениях между предпринимателями возможности договорного регулирования шире, поэтому условия о порядке досрочного отказа и компенсации потерь особенно важны.
Как исполнителю не потерять деньги при отказе клиента
Лучший способ — заранее документировать расходы и делить длительные услуги на оплачиваемые этапы.
После отказа клиента не стоит автоматически возвращать всю сумму или, наоборот, удерживать ее полностью.
Нужно посчитать, что уже выполнено, какие расходы реально понесены и чем это подтверждается. Именно эта сумма обычно определяет, сколько денег исполнитель вправе оставить себе, а сколько должен вернуть клиенту.