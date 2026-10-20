Клиент оплатил услугу и передумал: какую часть денег вправе удержать исполнитель

Для бизнеса это частая ситуация: клиент бронирует услугу, вносит аванс, исполнитель начинает подготовку, закупает материалы, привлекает сотрудников или отказывает другим заказчикам. Через несколько дней клиент сообщает, что передумал, и требует вернуть 100% оплаты.

Если заказчик является потребителем, просто сослаться на «невозвратный тариф» обычно недостаточно. По статье 32 Закона о защите прав потребителей клиент вправе отказаться от договора оказания услуг в любое время, но должен компенсировать исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением конкретного договора.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю споры с потребителями, возврат предоплаты и договорные конфликты в сфере услуг.