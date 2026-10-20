Контрагент предложил погасить задолженность зачетом: когда такая схема опасна для бизнеса

Зачет кажется удобным способом расчетов: одна компания должна другой 2 млн рублей, но одновременно сама имеет встречное требование на 1,5 млн рублей. Вместо двух платежей стороны просто уменьшают взаимную задолженность.

Проблемы начинаются, когда одно из требований спорное, срок еще не наступил или должник пытается зачетом закрыть долг, который иначе пришлось бы реально оплатить.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные споры и оспаривание зачетов между компаниями.