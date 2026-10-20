Контрагент предложил погасить задолженность зачетом: когда такая схема опасна для бизнеса

Зачет кажется удобным способом расчетов: одна компания должна другой 2 млн рублей, но одновременно сама имеет встречное требование на 1,5 млн рублей. Вместо двух платежей стороны просто уменьшают взаимную задолженность.
Проблемы начинаются, когда одно из требований спорное, срок еще не наступил или должник пытается зачетом закрыть долг, который иначе пришлось бы реально оплатить.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные споры и оспаривание зачетов между компаниями.
Когда можно провести зачет встречных требований
По общему правилу зачет возможен, если стороны имеют встречные однородные требования и наступил срок их исполнения.
Простой пример:
ООО «А» должно ООО «Б» 1 млн рублей за поставку. Одновременно ООО «Б» должно ООО «А» 600 тыс. рублей по другому договору.
После зачета долг ООО «А» составит 400 тыс. рублей.
Во многих случаях достаточно заявления одной стороны о зачете. Но это не означает, что любое письмо с фразой «считаем обязательства прекращенными зачетом» действительно прекращает долг.
Какие условия нужно проверить перед зачетом
Перед тем как соглашаться на такую схему, стоит проверить четыре вещи:
Что проверить
В чем риск
Существует ли встречный долг
Требование может быть фиктивным или спорным
Наступил ли срок оплаты
Зачет может быть преждевременным
Однородны ли требования
Не все обязательства можно зачесть
Нет ли запрета на зачет
Ограничение может следовать из закона или конкретной ситуации
Особенно осторожно нужно относиться к зачету, который предлагается уже после возникновения серьезного спора.
Контрагент предъявил штрафы и хочет зачесть их в счет оплаты
Это одна из самых конфликтных ситуаций.
Например, покупатель должен поставщику 5 млн рублей за товар, но заявляет штрафы на 3 млн рублей и сообщает, что проводит зачет. В итоге перечисляет только 2 млн.
Поставщику не следует автоматически считать, что задолженность уменьшилась.
Сначала нужно проверить:
действительно ли было нарушение;
предусмотрен ли штраф договором;
правильно ли он рассчитан;
наступил ли срок соответствующего требования;
не оспаривается ли сама обязанность платить штраф.
Если основание встречного требования отсутствует, можно спорить и с самим зачетом.
Можно ли зачесть спорное требование
Сам факт того, что одна сторона не согласна с долгом, еще не всегда блокирует зачет автоматически. Но при судебном споре придется доказывать существование и размер встречного требования.
Поэтому схема опасна, когда контрагент пытается превратить сомнительную претензию в уже состоявшийся расчет.
Например:
долг за поставку подтвержден накладными, а встречное требование состоит из неподтвержденных убытков.
В такой ситуации поставщику выгоднее не признавать зачет и требовать оплату первоначального долга.
Чем соглашение о зачете отличается от одностороннего заявления
Если стороны подписывают соглашение, риск для кредитора выше.
Подпись под документом может означать, что компания признала и размер встречного требования, и прекращение части собственного долга.
Поэтому перед подписанием нужно проверить не только арифметику, но и юридическое основание каждой суммы.
Односторонний зачет можно оспаривать, если его условия не соблюдены. С подписанным двусторонним соглашением спорить обычно сложнее.
Почему зачет особенно опасен перед банкротством
Если контрагент находится в тяжелом финансовом положении, зачет требует отдельного анализа.
В дальнейшем такая операция может быть оспорена в деле о банкротстве, если она привела к тому, что один кредитор получил преимущество перед другими.
Например, вместо того чтобы заплатить деньги всем кредиторам пропорционально, должник прекращает обязательство перед связанным лицом через зачет.
Поэтому зачет непосредственно перед банкротством нельзя оценивать как обычную бухгалтерскую операцию.
Что если встречное требование принадлежит другой компании
Зачет предполагает встречность обязательств.
Если долг существует перед ООО «А», а требование предъявляет связанное ООО «Б», обычного зачета между ними может не получиться без дополнительных юридических конструкций.
Наличие общего собственника или принадлежность компаний к одной группе само по себе не делает долги взаимными.
Этот момент часто упускают при расчетах внутри холдингов.
Как оформить зачет правильно
Если основания действительно есть, в документе стоит четко указать:
стороны;
договоры;
размер каждого требования;
дату возникновения;
срок исполнения;
сумму зачета;
остаток задолженности после зачета.
Фраза «проводим взаимозачет на 1 млн рублей» без расшифровки может создать спор уже через несколько месяцев.
Что делать, если контрагент уже заявил о зачете
Сначала нужно письменно обозначить позицию.
Если компания не согласна, стоит указать, почему зачет не прекращает обязательство: отсутствует встречное требование, неверно рассчитана сумма, не наступил срок либо имеется иной юридический дефект.
После этого задолженность можно взыскивать в обычном порядке, а вопрос о действительности зачета станет частью судебного спора.
Когда лучше отказаться от зачета
Зачет удобен, когда оба долга прозрачны и подтверждены.
Он становится рискованным, если:
одна из сумм спорная;
встречное требование состоит из штрафов или убытков;
контрагент близок к банкротству;
предлагается подписать документ о признании чужого долга;
расчеты между сторонами сложные и плохо подтверждены.
Перед подписанием соглашения лучше считать не только, сколько денег компания «сэкономит на переводах», но и какие требования она фактически признает и от каких прав отказывается.