Компания подала иск к организации, которую исключили из ЕГРЮЛ: как защитить имущественные интересы

Если организация исключена из ЕГРЮЛ, продолжать спор с ней как с обычным действующим ответчиком уже нельзя. Исключение влечет последствия, аналогичные ликвидации юридического лица. Но это не означает, что кредитор автоматически теряет возможность вернуть деньги.

После исключения должника стратегия меняется: нужно проверить, остались ли у него активы, можно ли восстановить запись в ЕГРЮЛ и есть ли основания предъявлять требования к лицам, которые фактически контролировали компанию.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, споры с контролирующими лицами и дела об исключенных из ЕГРЮЛ компаниях.