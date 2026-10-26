Компания подала иск к организации, которую исключили из ЕГРЮЛ: как защитить имущественные интересы

Если организация исключена из ЕГРЮЛ, продолжать спор с ней как с обычным действующим ответчиком уже нельзя. Исключение влечет последствия, аналогичные ликвидации юридического лица. Но это не означает, что кредитор автоматически теряет возможность вернуть деньги.
После исключения должника стратегия меняется: нужно проверить, остались ли у него активы, можно ли восстановить запись в ЕГРЮЛ и есть ли основания предъявлять требования к лицам, которые фактически контролировали компанию.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, споры с контролирующими лицами и дела об исключенных из ЕГРЮЛ компаниях.
Что происходит с иском, если ответчика исключили из ЕГРЮЛ
Если юридическое лицо прекратило существование, суд уже не может взыскать деньги непосредственно с него как с действующего субъекта.
Поэтому прежде всего нужно установить дату исключения и основание, по которому запись внесена в ЕГРЮЛ.
Особенно важно различать ситуацию, когда компанию исключили еще до подачи иска, и ситуацию, когда это произошло уже в ходе процесса.
Сам долг при этом не превращается автоматически в долг директора или участника ООО.
Можно ли отменить исключение компании из ЕГРЮЛ
Да, в определенных случаях кредитор вправе оспорить исключение.
Закон позволяет лицу, чьи права нарушены исключением юридического лица, обжаловать соответствующую запись в течение года со дня, когда оно узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Но наличие непогашенного долга само по себе еще не гарантирует восстановление компании в реестре. Верховный Суд указывает, что при соблюдении налоговым органом процедуры исключения один лишь факт существования кредитора не делает регистрационное действие незаконным.
Поэтому сначала нужно проверить, были ли нарушения процедуры исключения и мог ли кредитор своевременно заявить возражения.
Что делать, если у исключенной компании осталось имущество
Это важный вариант, о котором часто забывают.
Если после исключения обнаружились деньги, недвижимость, дебиторская задолженность или другое имущество, кредитор может рассматривать процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.
Такой механизм прямо допускается гражданским законодательством и также отмечен Верховным Судом в практике по исключенным компаниям.
Для кредитора это может оказаться выгоднее, чем сразу пытаться взыскать всю сумму с бывшего директора.
Можно ли взыскать долг с директора или собственника ООО
Да, но не просто потому, что компанию исключили.
Пункт 3 статьи 64.2 ГК РФ прямо предусматривает, что исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к ответственности лиц, которые управляли компанией или фактически определяли ее действия.
При этом Верховный Суд в обзоре от 19 ноября 2025 года отдельно подчеркнул: само исключение общества из реестра не является достаточным основанием для ответственности собственника или директора. Нужно установить связь между их недобросовестным или неразумным поведением и невозможностью компании исполнить долг.
Какие обстоятельства усиливают иск к контролирующим лицам
Обычно стоит искать не формальный статус, а конкретные действия.
Обстоятельство
Почему важно
Активы выведены перед исключением
Может объяснять невозможность взыскания
Бизнес переведен на новое ООО
Возможен фактический вывод деятельности
Директор прекратил сдавать отчетность
Может иметь значение в общей картине
Деньги перечислялись связанным лицам
Нужно проверять экономическое основание
Документы компании исчезли
Может затруднять взыскание и подтверждать нарушения
Собственник продолжал контролировать бизнес
Важен фактический, а не только формальный контроль
Суд будет оценивать всю совокупность обстоятельств, а не только запись о бывшем директоре в ЕГРЮЛ.
Нужно ли сначала получить решение о взыскании долга
Не всегда.
Верховный Суд в обзоре 2025 года указал, что возможность привлечения контролирующих лиц не ставится в обязательную зависимость от наличия ранее вынесенного судебного акта о взыскании долга с самой исключенной компании.
Это особенно важно, если организацию исключили как раз во время первоначального спора.
Кредитору все равно придется доказать сам долг, но не обязательно сначала иметь отдельное вступившее в силу решение против уже несуществующего должника.
Что если компанию еще не исключили, но она фактически брошена
И здесь появились важные разъяснения.
Верховный Суд допустил предъявление требований к контролирующим лицам еще до формального исключения из ЕГРЮЛ, если юридическое лицо фактически прекратило деятельность, имущества для удовлетворения требований нет, а невозможность взыскания связана с поведением контролирующих лиц.
То есть кредитору не всегда нужно ждать, когда налоговая завершит процедуру исключения.
Что делать кредитору после исключения ответчика
Я бы разделил работу на четыре направления:
Проверить законность и дату исключения.
Установить, осталось ли имущество у самой компании.
Восстановить движение активов перед прекращением деятельности.
Определить директора, участника и иных лиц, которые реально контролировали компанию.
После этого уже выбирается способ защиты: оспаривание исключения, распределение обнаруженного имущества либо иск к контролирующим лицам.
Когда шансы на взыскание выше
Сильнее выглядит ситуация, когда кредитор может показать не просто неоплаченный счет, а последовательность:
долг возник → компания перестала платить → активы были выведены или деятельность прекращена → должника исключили из ЕГРЮЛ → контролирующие лица своими действиями фактически лишили кредитора возможности получить исполнение.
В 2025–2026 годах Верховный Суд заметно конкретизировал подход к таким спорам: исключение компании из ЕГРЮЛ не должно использоваться как способ просто оставить кредиторов без защиты, но и автоматической ответственности бывшего директора или участника не возникает.