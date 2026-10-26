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Андрей Мильский
Банкротство
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Компания подала иск к организации, которую исключили из ЕГРЮЛ: как защитить имущественные интересы

Ответчика исключили из ЕГРЮЛ до или во время судебного спора? Разбираем, что происходит с иском, можно ли взыскать долг с бывшего директора или собственника и когда стоит оспаривать исключение компании из реестра.

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Если организация исключена из ЕГРЮЛ, продолжать спор с ней как с обычным действующим ответчиком уже нельзя. Исключение влечет последствия, аналогичные ликвидации юридического лица. Но это не означает, что кредитор автоматически теряет возможность вернуть деньги.

После исключения должника стратегия меняется: нужно проверить, остались ли у него активы, можно ли восстановить запись в ЕГРЮЛ и есть ли основания предъявлять требования к лицам, которые фактически контролировали компанию.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, споры с контролирующими лицами и дела об исключенных из ЕГРЮЛ компаниях.

Что происходит с иском, если ответчика исключили из ЕГРЮЛ

Если юридическое лицо прекратило существование, суд уже не может взыскать деньги непосредственно с него как с действующего субъекта.

Поэтому прежде всего нужно установить дату исключения и основание, по которому запись внесена в ЕГРЮЛ.

Особенно важно различать ситуацию, когда компанию исключили еще до подачи иска, и ситуацию, когда это произошло уже в ходе процесса.

Сам долг при этом не превращается автоматически в долг директора или участника ООО.

Можно ли отменить исключение компании из ЕГРЮЛ

Да, в определенных случаях кредитор вправе оспорить исключение.

Закон позволяет лицу, чьи права нарушены исключением юридического лица, обжаловать соответствующую запись в течение года со дня, когда оно узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Но наличие непогашенного долга само по себе еще не гарантирует восстановление компании в реестре. Верховный Суд указывает, что при соблюдении налоговым органом процедуры исключения один лишь факт существования кредитора не делает регистрационное действие незаконным.

Поэтому сначала нужно проверить, были ли нарушения процедуры исключения и мог ли кредитор своевременно заявить возражения.

Что делать, если у исключенной компании осталось имущество

Это важный вариант, о котором часто забывают.

Если после исключения обнаружились деньги, недвижимость, дебиторская задолженность или другое имущество, кредитор может рассматривать процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Такой механизм прямо допускается гражданским законодательством и также отмечен Верховным Судом в практике по исключенным компаниям.

Для кредитора это может оказаться выгоднее, чем сразу пытаться взыскать всю сумму с бывшего директора.

Можно ли взыскать долг с директора или собственника ООО

Да, но не просто потому, что компанию исключили.

Пункт 3 статьи 64.2 ГК РФ прямо предусматривает, что исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к ответственности лиц, которые управляли компанией или фактически определяли ее действия.

При этом Верховный Суд в обзоре от 19 ноября 2025 года отдельно подчеркнул: само исключение общества из реестра не является достаточным основанием для ответственности собственника или директора. Нужно установить связь между их недобросовестным или неразумным поведением и невозможностью компании исполнить долг.

Какие обстоятельства усиливают иск к контролирующим лицам

Обычно стоит искать не формальный статус, а конкретные действия.

Обстоятельство

Почему важно

Активы выведены перед исключением

Может объяснять невозможность взыскания

Бизнес переведен на новое ООО

Возможен фактический вывод деятельности

Директор прекратил сдавать отчетность

Может иметь значение в общей картине

Деньги перечислялись связанным лицам

Нужно проверять экономическое основание

Документы компании исчезли

Может затруднять взыскание и подтверждать нарушения

Собственник продолжал контролировать бизнес

Важен фактический, а не только формальный контроль

Суд будет оценивать всю совокупность обстоятельств, а не только запись о бывшем директоре в ЕГРЮЛ.

Нужно ли сначала получить решение о взыскании долга

Не всегда.

Верховный Суд в обзоре 2025 года указал, что возможность привлечения контролирующих лиц не ставится в обязательную зависимость от наличия ранее вынесенного судебного акта о взыскании долга с самой исключенной компании.

Это особенно важно, если организацию исключили как раз во время первоначального спора.

Кредитору все равно придется доказать сам долг, но не обязательно сначала иметь отдельное вступившее в силу решение против уже несуществующего должника.

Что если компанию еще не исключили, но она фактически брошена

И здесь появились важные разъяснения.

Верховный Суд допустил предъявление требований к контролирующим лицам еще до формального исключения из ЕГРЮЛ, если юридическое лицо фактически прекратило деятельность, имущества для удовлетворения требований нет, а невозможность взыскания связана с поведением контролирующих лиц.

То есть кредитору не всегда нужно ждать, когда налоговая завершит процедуру исключения.

Что делать кредитору после исключения ответчика

Я бы разделил работу на четыре направления:

  1. Проверить законность и дату исключения.

  2. Установить, осталось ли имущество у самой компании.

  3. Восстановить движение активов перед прекращением деятельности.

  4. Определить директора, участника и иных лиц, которые реально контролировали компанию.

После этого уже выбирается способ защиты: оспаривание исключения, распределение обнаруженного имущества либо иск к контролирующим лицам.

Когда шансы на взыскание выше

Сильнее выглядит ситуация, когда кредитор может показать не просто неоплаченный счет, а последовательность:

долг возник → компания перестала платить → активы были выведены или деятельность прекращена → должника исключили из ЕГРЮЛ → контролирующие лица своими действиями фактически лишили кредитора возможности получить исполнение.

В 2025–2026 годах Верховный Суд заметно конкретизировал подход к таким спорам: исключение компании из ЕГРЮЛ не должно использоваться как способ просто оставить кредиторов без защиты, но и автоматической ответственности бывшего директора или участника не возникает.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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