Два штрафа за одно исполнение госконтракта: когда заказчик вправе начислить санкции одновременно

В спорах по государственным контрактам исполнители часто исходят из простой логики: если нарушение связано, например, с маркировкой, хранением, оформлением документов или порядком оказания услуг, заказчик может начислить только фиксированный штраф за обязательство без стоимостного выражения.

Свежая судебная практика показывает, что этот подход работает не всегда. Если выявленные нарушения одновременно затрагивают отдельные организационные обязанности исполнителя и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении контракта в целом, заказчик может попытаться применить два разных вида штрафа.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным контрактам, взыскание неустойки и защиту поставщиков и исполнителей по 44-ФЗ.