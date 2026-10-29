Два штрафа за одно исполнение госконтракта: когда заказчик вправе начислить санкции одновременно

В спорах по государственным контрактам исполнители часто исходят из простой логики: если нарушение связано, например, с маркировкой, хранением, оформлением документов или порядком оказания услуг, заказчик может начислить только фиксированный штраф за обязательство без стоимостного выражения.
Свежая судебная практика показывает, что этот подход работает не всегда. Если выявленные нарушения одновременно затрагивают отдельные организационные обязанности исполнителя и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении контракта в целом, заказчик может попытаться применить два разных вида штрафа.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным контрактам, взыскание неустойки и защиту поставщиков и исполнителей по 44-ФЗ.
Какие штрафы предусмотрены по госконтракту
Статья 34 Закона № 44-ФЗ предусматривает ответственность поставщика, подрядчика или исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Конкретный размер штрафов определяется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1042.
По этим Правилам существуют разные механизмы расчета.
За ненадлежащее исполнение обязательства в общем случае штраф определяется как процент от цены контракта или этапа. Отдельно предусмотрен фиксированный штраф за нарушение обязательства, которое не имеет стоимостного выражения.
Например, при цене контракта от 3 до 50 млн рублей штраф за обязательство без стоимостного выражения составляет 5 тыс. рублей.
Можно ли начислить оба штрафа одновременно
Именно этот вопрос оказался ключевым в деле № А33-17092/2025.
Заказчик выявил при оказании услуг по организации питания нарушения требований к маркировке блюд, их доставке, хранению и другие недостатки.
Из оплаты он удержал два штрафа:
5 тыс. рублей за нарушение обязательства без стоимостного выражения;
около 771 тыс. рублей, то есть 5% цены контракта, за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
Первая инстанция и апелляция оставили только фиксированный штраф. Они посчитали, что нарушения касались порядка оказания услуг и сами по себе не имели стоимостного выражения.
Кассация подошла к спору иначе.
Почему кассационный суд разрешил два вида ответственности
Суд обратил внимание не только на характер каждого отдельного нарушения, но и на их совокупность.
Нарушения были неоднократными и касались существенных условий оказания услуг. Более того, заказчик в итоге в одностороннем порядке отказался от контракта, а законность этого отказа уже была подтверждена в другом судебном споре.
В результате кассация пришла к выводу, что обстоятельства могут одновременно свидетельствовать:
о нарушении конкретных обязанностей без стоимостного выражения
и
о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту в целом.
То есть применение одного вида штрафа само по себе не исключает второго, если фактические и правовые основания ответственности различаются.
Значит ли это, что за любое нарушение можно начислять два штрафа
Нет.
Из этой практики нельзя делать вывод, что заказчик теперь вправе автоматически удваивать ответственность за один и тот же дефект.
Нужно проверить, действительно ли имеются два самостоятельных нарушения или два самостоятельных основания ответственности.
Например:
Ситуация
Что нужно проверить
Не соблюдена маркировка
Это только организационное нарушение или оно повлияло на исполнение контракта
Нарушены условия хранения
Создало ли это нарушение качества или безопасности услуги
Нарушения повторяются
Свидетельствуют ли они о ненадлежащем исполнении контракта в целом
Начислено два штрафа
Не наказывают ли фактически дважды за один и тот же факт
Если оба штрафа основаны на одном идентичном нарушении без дополнительных обстоятельств, у исполнителя остается аргумент против двойной ответственности.
Почему односторонний отказ заказчика оказался важным
В рассматриваемом деле нарушения не были единичными.
Заказчик ссылался на их систематический характер и в результате прекратил контракт в одностороннем порядке. Законность такого решения была подтверждена отдельно.
Для суда это стало дополнительным подтверждением того, что спор идет не только о формальной маркировке или отдельном нарушении порядка оказания услуг, но и о качестве исполнения контракта в целом.
Для исполнителя отсюда важный вывод: чем больше зафиксированных нарушений накапливается в ходе исполнения, тем сложнее впоследствии представить их как несколько незначительных технических недостатков.
Что проверять исполнителю при получении требования о двух штрафах
Не стоит спорить только с размером.
Сначала нужно разложить претензию заказчика по каждому факту:
Какое конкретно обязательство нарушено.
Имеет ли оно стоимостное выражение.
Какой пункт контракта предусматривает ответственность.
Какие факты положены в основу второго штрафа.
Не совпадают ли основания обоих начислений.
Подтверждены ли нарушения актами и другими доказательствами.
Если заказчик просто описал один эпизод двумя разными формулировками и на этом основании начислил две санкции, это одно.
Если же установлена целая совокупность нарушений, повлиявшая на исполнение контракта в целом, ситуация уже другая.
Можно ли снизить штраф по статье 333 ГК РФ
Да, этот вопрос нужно ставить отдельно.
В деле № А33-17092/2025 кассация не определила окончательную сумму взыскания и направила спор на новое рассмотрение в том числе для разрешения заявления исполнителя о снижении санкций по статье 333 ГК РФ.
Для снижения недостаточно просто назвать штраф большим.
Нужно показать явную несоразмерность последствиям нарушения: фактический объем исполненного контракта, характер недостатков, отсутствие либо небольшой размер реальных негативных последствий, устранение нарушений и другие обстоятельства.
Верховный суд вмешиваться не стал
Исполнитель попытался добиться пересмотра постановления кассации, однако судья Верховного суда РФ отказал в передаче жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Речь идет об Определении ВС РФ от 1 октября 2026 года № 302-ЭС26-8913 по делу № А33-17092/2025.
Таким образом, подход кассационной инстанции в этом конкретном споре сохранился.
Что эта практика меняет для исполнителей по 44-ФЗ
После получения претензии заказчика уже недостаточно определить, относится ли конкретный дефект к обязательству без стоимостного выражения.
Нужно оценивать ситуацию шире.
Если отдельные нарушения повторяются, затрагивают качество исполнения, создают существенные последствия и в конечном итоге приводят к расторжению контракта, заказчик может попытаться обосновать одновременно фиксированный штраф и штраф, рассчитанный от цены контракта.
Поэтому защита должна строиться по каждому основанию ответственности отдельно:
какой факт нарушен → какое обязательство ему соответствует → какой штраф предусмотрен → не происходит ли двойное наказание за одно и то же нарушение → можно ли снизить итоговую санкцию по статье 333 ГК РФ.
Для исполнителей по государственным контрактам эта практика важна еще и потому, что спор теперь может идти не только о том, какой из двух штрафов применить, но и о том, могут ли они существовать одновременно.