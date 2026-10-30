Решение суда еще не деньги: как должники уходят от взыскания и что делать кредитору

Компания выиграла арбитражный суд, получила исполнительный лист и рассчитывает вернуть деньги. Но проходит месяц, затем второй, а задолженность остается непогашенной. На счетах должника пусто, имущество исчезло, директор не выходит на связь.

Для бизнеса это неприятная ситуация: судебное решение подтверждает право на взыскание, но само по себе не гарантирует получения денег.

Поэтому возвращать задолженность нужно начинать не после завершения суда, а значительно раньше. Если должник готовится вывести активы, даже выигранный иск может оказаться бесполезным.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, исполнительное производство, оспаривание сделок должников и привлечение контролирующих лиц к ответственности.