Решение суда еще не деньги: как должники уходят от взыскания и что делать кредитору

Компания выиграла арбитражный суд, получила исполнительный лист и рассчитывает вернуть деньги. Но проходит месяц, затем второй, а задолженность остается непогашенной. На счетах должника пусто, имущество исчезло, директор не выходит на связь.
Для бизнеса это неприятная ситуация: судебное решение подтверждает право на взыскание, но само по себе не гарантирует получения денег.
Поэтому возвращать задолженность нужно начинать не после завершения суда, а значительно раньше. Если должник готовится вывести активы, даже выигранный иск может оказаться бесполезным.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, исполнительное производство, оспаривание сделок должников и привлечение контролирующих лиц к ответственности.
Почему должники не исполняют решения арбитражного суда
Причины бывают разными. Иногда компания действительно испытывает финансовые трудности. Но встречаются ситуации, когда должник располагает активами, однако заранее готовится сделать их недоступными для взыскания.
Наиболее распространенные признаки:
перевод денежных поступлений на другое юридическое лицо;
продажа автомобилей, оборудования и недвижимости;
прекращение операций по основным счетам;
создание новой компании с теми же клиентами;
оформление сомнительных долгов перед связанными лицами;
передача имущества по заниженной стоимости;
формальная смена директора или участников.
Сам по себе каждый признак еще не доказывает незаконный вывод активов. Однако их совокупность требует проверки.
Как должник выводит активы перед взысканием
Предположим, подрядчик взыскал с заказчика 12 млн рублей. Пока дело рассматривалось, ответчик продал оборудование связанной компании, перевел действующие договоры на новое ООО и прекратил получать выручку на прежний счет.
В результате исполнительный лист предъявлен к организации, у которой практически ничего не осталось.
В такой ситуации необходимо изучать не только имущество должника на дату взыскания, но и сделки, совершенные до вынесения судебного решения.
Особое значение имеют покупатели имущества, стоимость сделок и фактическое продолжение бизнеса через другие организации.
Как сохранить имущество должника до решения суда
Один из наиболее действенных инструментов предусмотрен статьями 90 и 91 АПК РФ.
Кредитор вправе обратиться с заявлением о принятии обеспечительных мер, например о наложении ареста на денежные средства или имущество ответчика.
Но суд не удовлетворяет такие заявления автоматически.
Необходимо показать, что непринятие мер может затруднить исполнение решения либо причинить заявителю значительный ущерб.
Подтверждением могут стать сведения о продаже активов, попытках прекратить деятельность или других обстоятельствах, указывающих на риск неисполнения.
Чем раньше кредитор обнаружит признаки вывода имущества, тем больше возможностей сохранить его для будущего взыскания.
Что делать после получения исполнительного листа
После вступления решения суда в законную силу взыскатель может получить исполнительный лист и начать принудительное исполнение.
Обычно используются два основных способа:
Предъявление исполнительного листа непосредственно в банк, где открыт счет должника.
Обращение в ФССП с заявлением о возбуждении исполнительного производства.
Если известен действующий расчетный счет, предъявление документа в банк иногда позволяет получить деньги быстрее.
Если необходимо искать имущество, устанавливать другие счета и применять меры принудительного исполнения, потребуется работа с судебными приставами.
Как заставить приставов искать имущество должника
Самого заявления о возбуждении исполнительного производства часто недостаточно.
Взыскателю полезно направить конкретные ходатайства о совершении исполнительных действий.
Например:
Что просить у пристава
Для чего
Запросить сведения о счетах
Найти денежные средства
Проверить недвижимость
Установить имущество должника
Проверить транспорт
Выявить автомобили и спецтехнику
Наложить арест
Сохранить обнаруженные активы
Проверить имущественные права
Найти дополнительные источники взыскания
Статьи 64, 69 и 80 Федерального закона № 229-ФЗ предусматривают инструменты поиска имущества и обращения на него взыскания.
Важен не объем переписки с приставом, а конкретные действия, направленные на обнаружение активов.
Можно ли арестовать имущество должника
Да. Судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника для обеспечения исполнения исполнительного документа.
Причем статья 80 Закона № 229-ФЗ допускает арест в том числе в период, предоставленный должнику для добровольного исполнения.
Однако имущество должно принадлежать должнику, а применяемые меры должны соответствовать установленным законом ограничениям.
Поэтому сведения о конкретных автомобилях, оборудовании или недвижимости значительно полезнее общего требования «арестовать все имущество».
Что делать, если пристав бездействует
Если исполнительное производство возбуждено, но необходимые действия не совершаются, взыскатель вправе обжаловать бездействие пристава.
В зависимости от обстоятельств можно обратиться к старшему судебному приставу либо оспорить бездействие в суде.
Но жалоба должна содержать конкретные нарушения.
Например, взыскатель сообщил об автомобиле должника, подал заявление об аресте, а пристав длительное время не разрешает ходатайство или не совершает необходимых действий.
Такая аргументация сильнее общей жалобы на то, что задолженность до сих пор не взыскана.
Если должник перевел бизнес на новую компанию
Это одна из наиболее сложных ситуаций.
Старая организация формально продолжает существовать, но сотрудники, оборудование, клиенты и выручка уже находятся в новой компании.
Необходимо установить, как происходила передача бизнеса.
Если активы были отчуждены с нарушением закона или в целях причинения вреда кредиторам, могут возникнуть основания для оспаривания соответствующих сделок.
Однако само совпадение директора, адреса или клиентов не делает новую компанию автоматически обязанной погасить долги старой.
Можно ли взыскать долг с директора и учредителя ООО
Не автоматически.
По общему правилу участники общества не отвечают по его обязательствам только в силу владения долей.
Но если директор или фактический собственник совершал недобросовестные действия, приведшие к имущественным потерям компании либо невозможности рассчитаться с кредиторами, могут возникнуть основания для взыскания убытков или привлечения к субсидиарной ответственности.
В таких спорах важны доказательства конкретных действий контролирующих лиц и их последствий, а не только наличие неоплаченного судебного решения.
Когда стоит рассмотреть банкротство должника
Если у организации отсутствуют деньги, но имеются признаки вывода имущества, банкротство может открыть дополнительные механизмы защиты кредитора.
В рамках процедуры можно исследовать подозрительные сделки, движение активов и основания ответственности контролирующих лиц.
Однако заявление о банкротстве не гарантирует возврата денег. Необходимо заранее оценить наличие имущества, размер требований и расходы на процедуру.
Иногда целесообразнее продолжать исполнительное производство, а иногда именно банкротные инструменты позволяют обнаружить активы, недоступные при обычном взыскании.
Как повысить шансы на реальное взыскание задолженности
Кредитору важно действовать последовательно:
проверить активы должника → зафиксировать признаки их вывода → при наличии оснований заявить обеспечительные меры → получить исполнительный лист → оперативно предъявить его к исполнению → контролировать действия приставов → при необходимости оспаривать сделки и исследовать ответственность контролирующих лиц.
Не стоит забывать и о сроках. По общему правилу статьи 21 Закона № 229-ФЗ исполнительный лист на основании судебного акта может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления решения в законную силу, с учетом предусмотренных законом особенностей.
При этом установленный законом двухмесячный срок совершения исполнительных действий не означает, что пристав обязан гарантированно взыскать задолженность за два месяца.
Выиграть дело и получить деньги по решению суда — две разные юридические задачи.
Первая требует доказать наличие долга. Вторая — найти имущество, сохранить его и добиться обращения взыскания.
Для бизнеса эффективная стратегия начинается еще до вынесения решения: если ждать, пока судебный акт вступит в силу, должник может успеть вывести активы, которые впоследствии придется разыскивать и возвращать через новые судебные споры.