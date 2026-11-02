Реестр перевозчиков «ГосЛог» с 1 марта 2027 года: какие условия изменить в договоре перевозки грузов

С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые требования к допуску автомобильных перевозчиков к коммерческим грузоперевозкам. Компаниям и индивидуальным предпринимателям, на которых распространяется Федеральный закон от 29.12.2025 № 520-ФЗ, потребуется соответствующий допуск, подтверждаемый сведениями в установленном реестре.

Реестр перевозчиков будет работать на национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».

Для заказчика это новый договорный риск: транспортная компания может продолжать числиться действующим контрагентом, но после введения требований утратить возможность законно выполнять определенные перевозки.

Поэтому долгосрочные договоры автомобильной перевозки стоит проверить уже сейчас.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, транспортную экспедицию, автомобильные грузоперевозки и взыскание убытков.