Реестр перевозчиков «ГосЛог» с 1 марта 2027 года: какие условия изменить в договоре перевозки грузов

С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые требования к допуску автомобильных перевозчиков к коммерческим грузоперевозкам. Компаниям и индивидуальным предпринимателям, на которых распространяется Федеральный закон от 29.12.2025 № 520-ФЗ, потребуется соответствующий допуск, подтверждаемый сведениями в установленном реестре.
Реестр перевозчиков будет работать на национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».
Для заказчика это новый договорный риск: транспортная компания может продолжать числиться действующим контрагентом, но после введения требований утратить возможность законно выполнять определенные перевозки.
Поэтому долгосрочные договоры автомобильной перевозки стоит проверить уже сейчас.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, транспортную экспедицию, автомобильные грузоперевозки и взыскание убытков.
Кому потребуется регистрация в реестре перевозчиков с 1 марта 2027 года
Федеральный закон № 520-ФЗ вводит требования к допуску компаний и ИП, оказывающих услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом по территории России.
По общему правилу для получения допуска потребуется включение сведений о перевозчике и используемых транспортных средствах в соответствующий реестр.
При этом новые требования распространяются не на любые перевозки.
Закон предусматривает исключения, в частности для перевозок транспортными средствами с технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны, а также для отдельных иных видов перевозок.
Поэтому сначала нужно определить, подпадает ли конкретная деятельность под новые правила.
Что изменится для заказчиков транспортных услуг
Главное изменение заключается в необходимости проверять не только наличие договора, автопарка и обычных регистрационных документов перевозчика.
С 1 марта 2027 года, когда на перевозку распространяется новый закон, значение будет иметь также наличие соответствующего допуска.
Для долгосрочных договоров это особенно существенно.
Например, компания заключила договор на регулярную доставку товаров на два года. Перевозчик не оформил предусмотренный законом допуск, а заказчик продолжает направлять заявки.
Возникает риск срыва перевозок, необходимости срочно искать другого исполнителя и возникновения дополнительных расходов.
Какие условия договора перевозки нужно изменить
Рекомендуется предусмотреть отдельный блок о соблюдении требований законодательства и поддержании необходимого статуса перевозчика.
Условие договора
Что защищает
Обязанность оформить допуск
Законность будущих перевозок
Подтверждение регистрации
Возможность проверки контрагента
Актуальность данных об автомобилях
Снижение риска недопуска транспорта
Уведомление об исключении из реестра
Возможность оперативной замены
Право отказаться от заявки
Предотвращение срыва доставки
Возмещение убытков
Компенсация дополнительных расходов
Право на односторонний отказ
Возможность прекратить отношения при существенном нарушении
Особенно важно предусмотреть последствия ситуации, когда перевозчик теряет необходимый допуск уже во время исполнения договора.
Готовая формулировка об обязательной регистрации в «ГосЛог»
Для долгосрочного договора можно использовать следующую оговорку:
«Перевозчик обязуется обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ с даты их обязательного применения к соответствующим перевозкам.
С момента возникновения предусмотренной законом обязанности Перевозчик обеспечивает наличие необходимого допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом, поддерживает актуальность сведений о себе и используемых транспортных средствах в соответствующем реестре и по запросу Заказчика предоставляет подтверждение своего статуса».
Такая формулировка учитывает переход к новому регулированию и не создает ложного впечатления, что перевозчик уже зарегистрирован в реестре, который должен начать работу с марта 2027 года.
Как защититься, если перевозчик не зарегистрируется
Одной обязанности пройти регистрацию недостаточно.
В договоре нужно предусмотреть конкретные последствия нарушения.
Например:
«При отсутствии у Перевозчика необходимого допуска Заказчик вправе отказаться от направления новых заявок, отменить неисполненные заявки, исполнение которых без допуска запрещено законом, и воспользоваться услугами другого перевозчика. При наличии предусмотренных законом оснований Перевозчик возмещает Заказчику документально подтвержденные убытки, возникшие вследствие нарушения соответствующей обязанности».
Такое положение помогает заказчику не зависеть от контрагента, который не подготовился к новым требованиям.
Нужно ли проверять регистрацию каждого автомобиля
По новому регулированию значение имеют не только сведения о перевозчике, но и информация о транспортных средствах, используемых для соответствующих перевозок.
Поэтому договор желательно дополнить обязанностью перевозчика обеспечивать соответствие используемого транспорта обязательным требованиям.
При направлении заявки заказчик может запросить подтверждение допуска перевозчика и наличия необходимых сведений о конкретном автомобиле.
Это особенно важно, если перевозчик регулярно меняет транспорт, использует арендованные машины или привлекает сторонних исполнителей.
Что предусмотреть при привлечении субподрядчиков
Если договор допускает привлечение третьих лиц к исполнению перевозок, необходимо отдельно урегулировать соблюдение новых требований фактическими перевозчиками.
Например, закрепить обязанность исполнителя проверять необходимые допуски привлекаемых организаций и ИП.
Иначе заказчик может столкнуться с ситуацией, когда основной контрагент соответствует требованиям, но фактический исполнитель перевозки не имеет права ее осуществлять.
При этом правовую модель необходимо выбирать с учетом того, заключен ли договор непосредственно с перевозчиком или с транспортным экспедитором.
Можно ли взыскать убытки из-за отсутствия регистрации
В определенных обстоятельствах да.
Если перевозчик обязан был обеспечить наличие допуска, не исполнил эту обязанность и сорвал перевозку, заказчик может рассматривать требование о возмещении убытков.
Например:
первоначальная стоимость перевозки составляла 150 тыс. рублей;
перевозчик не смог принять груз из-за отсутствия необходимого допуска;
заказчик срочно заключил договор с другой компанией за 230 тыс. рублей;
дополнительные расходы составили 80 тыс. рублей.
При подтверждении нарушения, разумности замещающей сделки и причинной связи разница в стоимости потенциально может быть взыскана как убытки.
Но автоматического взыскания не возникает: обстоятельства придется доказывать.
Когда нужно заключать дополнительные соглашения
Если договор автомобильной перевозки будет действовать после 1 марта 2027 года, новые требования стоит учесть заранее.
Особенно это касается:
регулярной доставки товаров;
перевозок для производственных предприятий;
долгосрочных логистических контрактов;
договоров с несколькими перевозчиками;
перевозок, связанных с непрерывными поставками.
Проверку удобно совместить с ежегодным пересмотром договоров и условий ответственности сторон.
Чем отличается реестр перевозчиков от реестра экспедиторов
Это разные правовые механизмы.
Реестр транспортных экспедиторов на платформе «ГосЛог» начал действовать с 1 марта 2026 года.
Для автомобильных грузоперевозчиков новые требования вводятся с 1 марта 2027 года.
Если компания оказывает одновременно транспортно-экспедиционные услуги и непосредственно выполняет автомобильные перевозки, необходимо отдельно проверить применимость каждого режима.
Наличие статуса экспедитора само по себе не следует считать достаточным подтверждением допуска к перевозкам, для которых законом предусмотрены специальные требования.
Как подготовить договор перевозки к изменениям 2027 года
Перед вступлением новых правил в силу заказчику полезно проверить:
Распространяется ли закон № 520-ФЗ на деятельность перевозчика.
Какие транспортные средства используются.
Кто фактически выполняет перевозки.
Действует ли договор после 1 марта 2027 года.
Есть ли обязанность подтвердить допуск.
Предусмотрено ли уведомление об утрате необходимого статуса.
Можно ли отказаться от заявки и привлечь другого исполнителя.
Какие убытки возмещаются при срыве перевозки.
Не стоит откладывать изменение договора до первой неисполненной заявки.
Какие договорные оговорки действительно защищают заказчика
Основная задача состоит не просто в том, чтобы написать в договоре слово «ГосЛог».
Необходимо распределить обязанности сторон и последствия нарушения.
Перевозчик обязан получить необходимый допуск → подтвердить сведения по запросу → поддерживать актуальность регистрации → уведомлять об ограничениях → отвечать за нарушение договорных обязательств.
Такая конструкция позволяет заказчику заранее проверить готовность контрагента и снизить риск остановки перевозок.
С 1 марта 2027 года правовой статус автомобильного перевозчика станет дополнительным фактором договорной безопасности. Поэтому условия о регистрации, проверке допуска и последствиях его отсутствия целесообразно включать в новые договоры уже сейчас.
Правовая основа: Федеральный закон от 29.12.2025 № 520-ФЗ, Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», положения ГК РФ о перевозке и возмещении убытков.
Применение требований необходимо оценивать с учетом действующих переходных положений, исключений из закона и актуальных подзаконных актов.