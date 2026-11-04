Услуги считаются принятыми, если заказчик не направил мотивированный отказ: как оспорить акт и избежать взыскания долга

Компания получила акт оказанных услуг, но не подписала его. Через несколько месяцев исполнитель обратился в арбитражный суд с требованием взыскать задолженность, неустойку и проценты.

Заказчик возражает: услуги фактически не оказывались, исполнитель не выполнил договорные обязательства, а акт содержит недостоверные сведения.

Однако в договоре обнаруживается условие: «Если в течение пяти рабочих дней заказчик не направил мотивированный отказ, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми без замечаний».

Означает ли это, что заказчик обязан заплатить даже за неоказанные услуги? Нет. Но такое условие существенно осложняет защиту в суде.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности, оспаривание актов оказанных услуг и защиту компаний от необоснованных денежных требований.