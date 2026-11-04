Услуги считаются принятыми, если заказчик не направил мотивированный отказ: как оспорить акт и избежать взыскания долга

Компания получила акт оказанных услуг, но не подписала его. Через несколько месяцев исполнитель обратился в арбитражный суд с требованием взыскать задолженность, неустойку и проценты.
Заказчик возражает: услуги фактически не оказывались, исполнитель не выполнил договорные обязательства, а акт содержит недостоверные сведения.
Однако в договоре обнаруживается условие: «Если в течение пяти рабочих дней заказчик не направил мотивированный отказ, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми без замечаний».
Означает ли это, что заказчик обязан заплатить даже за неоказанные услуги? Нет. Но такое условие существенно осложняет защиту в суде.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности, оспаривание актов оказанных услуг и защиту компаний от необоснованных денежных требований.
Законно ли условие об автоматической приемке услуг
Да. В предпринимательских отношениях стороны вправе согласовать порядок приемки оказанных услуг, в том числе последствия непредставления мотивированных возражений.
Такое условие соответствует принципу свободы договора, предусмотренному статьей 421 ГК РФ.
Например, исполнитель ежемесячно направляет заказчику акт. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней подписать документ или представить мотивированный отказ.
Если возражения не поступили, услуги считаются принятыми.
Суды применяют такие положения, но при разрешении спора также учитывают фактическое исполнение договора, направление документов и поведение сторон.
Поэтому договорная презумпция приемки не должна восприниматься как безусловное доказательство исполнения любых обязательств.
Что происходит, если заказчик пропустил срок для возражений
Пропуск срока создает для заказчика серьезный доказательственный риск.
Если исполнитель подтвердит, что направил акт в предусмотренном договором порядке, а заказчик не представил возражения, суд может признать услуги принятыми и взыскать их стоимость.
Это особенно вероятно, когда исполнитель располагает дополнительными доказательствами оказания услуг.
Однако заказчик сохраняет возможность оспаривать объем, содержание и фактическое исполнение обязательств.
Ситуация
Возможная позиция заказчика
Акт вообще не направляли
Срок для возражений не начал течь
Акт направили на неправильный адрес
Нарушен порядок приемки
Услуги фактически не оказывались
Оспаривать исполнение договора
Оказана только часть услуг
Требовать проверки действительного объема
Услуги оказаны с недостатками
Представить доказательства нарушений
Возражения направлены с опозданием
Обосновать причины и подтвердить недостатки
Акт подписан неуполномоченным лицом
Проверить полномочия и последующее одобрение
Само по себе несогласие с актом не освобождает заказчика от оплаты. Необходимо подтвердить конкретные обстоятельства нарушения договора.
Верховный суд: отсутствие возражений может означать приемку услуг
Показательный спор рассмотрен в деле, по которому Верховный суд вынес определение от 02.08.2023 № 307-ЭС23-14465.
Договор предусматривал направление актов оказанных услуг по электронной почте.
Заказчик получал документы, но не направлял мотивированный отказ в установленный срок.
Суды признали услуги принятыми и подлежащими оплате. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией.
Таким образом, значение имели не только условия договора, но и доказанное получение актов заказчиком.
Практический вывод: если договор допускает направление документов по электронной почте, игнорирование полученного акта может привести к взысканию задолженности.
Как оспорить акт, если исполнитель не доказал направление документов
Первое, что необходимо проверить заказчику, это соблюдение процедуры приемки.
Например, договор предусматривает направление акта через электронный документооборот, а исполнитель отправил его обычным письмом на электронный адрес сотрудника.
В таком случае необходимо выяснить, признается ли соответствующий способ передачи юридически значимым по условиям договора и сложившимся отношениям сторон.
Если исполнитель не подтвердил надлежащее направление акта, возникают основания возражать против начала течения срока для отказа от приемки.
Однако следует учитывать статью 165.1 ГК РФ: юридически значимое сообщение может считаться доставленным и тогда, когда оно поступило адресату, но не было им прочитано по зависящим от него причинам.
Поэтому довод «мы не открывали письмо» обычно значительно слабее довода «акт не был надлежащим образом доставлен».
Может ли исполнитель взыскать оплату только на основании одностороннего акта
Не во всех случаях.
По статьям 779 и 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить услуги на условиях договора.
При возникновении судебного спора необходимо определить, какое именно обязательство принял на себя исполнитель и что было фактически предоставлено заказчику.
Односторонний акт может являться доказательством исполнения, но его значение оценивается с учетом остальных материалов дела.
Например, исполнитель требует оплатить консультационные услуги, однако не предоставляет переписку, отчеты, заключения, документы о проведенных консультациях и другие подтверждения работы.
В такой ситуации заказчик вправе настаивать на исследовании фактического исполнения.
При этом для абонентских договоров действует особый подход: если согласована плата за готовность предоставить исполнение, отсутствие конкретных обращений заказчика само по себе не означает, что услуги не подлежат оплате.
Судебная практика: когда отсутствие отказа привело к взысканию оплаты
В деле № А41-48622/2020 между сторонами возник спор об оплате охранных услуг.
Договор предусматривал направление актов и обязанность заказчика в установленный срок представить мотивированный отказ.
Исполнитель ссылался на то, что акты были переданы, а возражения не поступили.
Десятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 14.04.2021 исследовал предусмотренный договором порядок приемки и документы, подтверждающие исполнение.
Аналогичный подход встречается в деле № А81-13597/2024.
В постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2025 отмечено, что при отсутствии обоснованных возражений односторонние акты могут подтверждать приемку услуг.
Для заказчика это означает необходимость своевременно фиксировать нарушения и сохранять доказательства направления возражений.
Что делать, если услуги фактически не оказаны
В этом случае нельзя ограничиваться формальным отказом от подписания акта.
Необходимо установить, какие именно договорные обязательства исполнитель не выполнил.
Например, компания заключила договор на техническое обслуживание оборудования.
Исполнитель ежемесячно выставляет акты, но не проводит предусмотренные договором осмотры, диагностику и регламентные работы.
Для защиты заказчику следует собрать:
журналы обслуживания оборудования;
документы о допуске специалистов;
переписку о согласовании работ;
внутренние технические отчеты;
сведения о фактических посещениях объекта;
документы о выявленных неисправностях;
акты осмотра и заключения специалистов.
Если договор предусматривает конкретные результаты или действия исполнителя, отсутствие подтверждений их выполнения может иметь существенное значение.
Но если предметом договора является постоянная готовность оказать услуги, потребуется отдельно анализировать содержание обязательств.
Как доказать, что исполнитель оказал услуги не в полном объеме
Частичное исполнение требует отдельной оценки.
Например, по договору исполнитель обязан ежемесячно проводить четыре технических обследования объекта, а фактически провел только одно.
Если договорная цена привязана к количеству обследований, заказчик может оспаривать стоимость невыполненной части.
Но если стороны согласовали единую абонентскую плату, расчет будет зависеть от содержания договора.
Доказательство
Что позволяет установить
Техническое задание
Согласованный объем обязательств
Календарный план
Сроки исполнения
Отчеты исполнителя
Фактически выполненные действия
Переписка
Согласование и замечания
Журналы посещений
Факт присутствия специалистов
Экспертное заключение
Наличие и характер недостатков
Расчет стоимости
Сумму спорной части оплаты
Чем подробнее в договоре определены объем услуг и порядок отчетности, тем легче впоследствии установить, что именно было исполнено.
Можно ли направить мотивированный отказ после истечения срока
Да, направить возражения можно и позднее.
Однако пропуск согласованного срока не исчезает, а исполнитель вправе ссылаться на предусмотренные договором последствия молчания заказчика.
Поэтому поздний отказ должен содержать не общие претензии, а конкретные обстоятельства и доказательства.
Например:
«Заказчик возражает против приемки услуг, отраженных в акте № 15, поскольку предусмотренные пунктом 3.2 договора обследования оборудования в отчетном периоде не проводились. Документы, подтверждающие проведение обследований, исполнителем не представлены. В связи с этим факт оказания услуг в заявленном объеме не подтверждается».
При необходимости можно дополнительно указать, почему возражения не были представлены в первоначальный срок.
Но само объяснение пропуска срока не заменяет доказательств нарушения договора.
Когда мотивированный отказ действительно помогает заказчику
Отказ должен позволять исполнителю понять, какие именно нарушения ему вменяются.
Формулировка «акт не подписываем, поскольку услуги оказаны ненадлежащим образом» обычно недостаточно убедительна.
Лучше указать конкретные обязательства, факты нарушения и подтверждающие документы.
Например, если исполнитель должен был предоставить пять отчетов, а представил только два, необходимо перечислить отсутствующие документы.
Если заявлены недостатки качества, следует описать их содержание и влияние на исполнение договора.
При наличии технического спора может потребоваться заключение специалиста или судебная экспертиза.
Может ли заказчик требовать возврата предоплаты
Да, при наличии соответствующих оснований.
Если компания перечислила аванс, а исполнитель не оказал предусмотренные договором услуги, заказчик может требовать возврата неотработанной суммы.
Однако при наличии условия об автоматической приемке исполнитель, вероятнее всего, будет ссылаться на отсутствие своевременных возражений.
Показателен спор № А40-75112/2024.
Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 21.03.2025 отказал заказчику во взыскании неосновательного обогащения, учитывая условия договора о приемке и отсутствие своевременного мотивированного отказа.
Таким образом, возвращение аванса требует не только ссылок на прекращение договора, но и доказательств отсутствия оснований для удержания соответствующей суммы.
Как изменить опасное условие о приемке услуг в договоре
Для заказчика наиболее рискованны формулировки, при которых любой направленный исполнителем акт автоматически становится бесспорным.
Например:
«При отсутствии возражений в течение трех дней услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества, а заказчик утрачивает право предъявлять любые претензии».
Такое условие следует пересмотреть еще на этапе заключения договора.
Более сбалансированная формулировка может выглядеть следующим образом:
«Заказчик рассматривает акт оказанных услуг в течение десяти рабочих дней с даты его получения и направляет подписанный акт либо мотивированные возражения. Отсутствие возражений в указанный срок является основанием для применения согласованного сторонами порядка приемки, но не освобождает Исполнителя от обязанности подтвердить фактическое оказание услуг и не исключает предъявления обоснованных требований, связанных с неоказанными услугами или недостатками, которые не могли быть выявлены при обычной приемке».
Дополнительно полезно предусмотреть обязанность исполнителя прикладывать к акту конкретный перечень выполненных действий, отчеты и другие документы, подтверждающие исполнение.
Какие условия особенно опасны для заказчика
Условие договора
Риск для заказчика
Что изменить
Приемка через три дня после отправки акта
Недостаточно времени на проверку
Установить разумный срок после получения
Акт без подтверждающих документов
Трудно проверить объем
Предусмотреть обязательные отчеты
Молчание означает отсутствие любых претензий
Спор о возможности последующих требований
Разграничить приемку и скрытые недостатки
Любое письмо считается доставленным
Риск пропуска срока
Согласовать конкретные адреса и ЭДО
Исполнитель сам определяет объем услуг
Неопределенность обязательств
Утвердить техническое задание
Любой односторонний акт считается окончательным
Усиление позиции исполнителя в суде
Предусмотреть процедуру проверки и возражений
Что делать, если исполнитель уже обратился в арбитражный суд
Если предъявлен иск о взыскании стоимости услуг, заказчику необходимо исследовать несколько обстоятельств.
Первое. Действительно ли исполнитель направил акт предусмотренным договором способом.
Второе. Когда документ был получен и с какого момента начал течь срок для возражений.
Третье. Какие конкретные услуги предусмотрены договором.
Четвертое. Имеются ли доказательства их фактического исполнения.
Пятое. Подтверждены ли заявленные объем и стоимость.
Шестое. Существовали ли возражения, претензии или переписка, свидетельствующие о несогласии заказчика.
Седьмое. Относится ли договор к абонентской модели, при которой оплачивается готовность исполнителя предоставить услуги.
В отзыве на иск следует оспаривать не только юридические последствия одностороннего акта, но и сами основания взыскания.
Судебная практика по автоматической приемке услуг
Судебный акт
Значение для спора
ВС РФ от 02.08.2023 № 307-ЭС23-14465
Условие о приемке при отсутствии возражений может применяться к актам, направленным по электронной почте
Десятый ААС от 14.04.2021, дело № А41-48622/2020
Значение имеют условия договора и доказательства направления актов
Девятый ААС от 21.03.2025, дело № А40-75112/2024
Отсутствие отказа может препятствовать возврату оплаты
Восьмой ААС от 30.09.2025, дело № А81-13597/2024
При отсутствии обоснованных возражений односторонний акт может подтверждать приемку
Восьмой ААС от 04.08.2025, дело № А70-20645/2024
Суд оценивает мотивированность отказа и фактическое исполнение
Девятый ААС от 22.03.2026, спор между ООО «КСОР» и ООО «ЯРБУС»
При абонентской модели значение имеет согласованная обязанность оплаты готовности к оказанию услуг
Эти решения показывают, что договорная приемка через молчание действительно работает в судебной практике. Однако результат зависит от условий договора, доказательств направления актов и содержания обязательств.
Как заказчику защититься от оплаты неоказанных услуг
Главное правило заключается в том, что игнорировать акт исполнителя нельзя.
Если документы получены, необходимо своевременно направить мотивированные возражения.
Если срок пропущен, защита должна строиться на конкретных доказательствах неоказания услуг, нарушения договорных обязанностей или неправильного расчета стоимости.
Если договор еще не подписан, следует заранее согласовать разумный срок приемки, обязанность представлять подтверждающие документы и порядок рассмотрения недостатков.
Условие «услуги считаются принятыми при отсутствии мотивированного отказа» законно и способно привести к взысканию задолженности. Но оно не превращает любой акт исполнителя в неопровержимое доказательство исполнения договора.
Именно поэтому в судебном споре необходимо исследовать не только отсутствие возражений, но и то, что исполнитель обязан был сделать и что действительно выполнил.
Правовая основа: статьи 165.1, 309, 421, 779, 781 и 783 ГК РФ, статьи 65 и 71 АПК РФ.
Судебная практика продолжает развиваться. При разрешении спора необходимо учитывать вид услуг, конкретные договорные условия и имеющиеся доказательства исполнения.