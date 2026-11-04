Наследование доли в ООО: как не допустить наследников в общество и защитить интересы участников

Смерть участника ООО может неожиданно изменить распределение корпоративного контроля. Наследники получают право претендовать на принадлежавшую умершему долю, даже если остальные собственники бизнеса не заинтересованы в появлении новых участников.

Особенно сложная ситуация возникает, когда доля переходит нескольким наследникам. Один из них первым регистрирует свои права в ЕГРЮЛ и начинает считать себя единственным лицом, способным решать судьбу остальных.

Однако очередность регистрации наследников не означает, что первый из них получает право самостоятельно определять состав участников общества.

Суды оценивают условия устава, момент открытия наследства и соблюдение процедуры получения согласия.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, конфликты между участниками ООО, оспаривание сделок и защиту имущественных интересов собственников бизнеса.