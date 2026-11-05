Как выиграть налоговый спор с ФНС: 7 способов оспорить доначисления и защитить бизнес в суде

Налоговый спор с государством редко начинается в суде. Обычно к моменту подачи заявления инспекция уже собрала документы, допросила сотрудников и контрагентов, изучила банковские операции и сформировала позицию о нарушении налогового законодательства.
Для предпринимателя ситуация выглядит неравной. На одной стороне государственный орган с широкими полномочиями, на другой компания, которой грозят многомиллионные доначисления, блокировка счетов и взыскание задолженности.
Однако решение налоговой инспекции не является окончательным подтверждением налогового правонарушения. Его можно оспорить, а размер доначислений уменьшить, если доказательства ФНС не подтверждают заявленные нарушения либо сумма налоговых обязательств рассчитана неправильно.
Успех зависит прежде всего от качества доказательств и правильно выбранной стратегии защиты.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, оспаривание решений ФНС и споры о доначислении НДС и налога на прибыль. В моей практике удавалось добиваться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей в рамках одной проверки.
1. Не спорьте со всеми выводами ФНС одновременно
Одна из распространенных ошибок налогоплательщика заключается в попытке опровергнуть весь акт проверки общими доводами.
Например, инспекция утверждает, что компания использовала технических контрагентов, неправомерно заявила вычеты НДС и завысила расходы.
Вместо последовательного анализа каждого эпизода налогоплательщик заявляет, что все договоры реальные, документы оформлены правильно, а претензии инспекции необоснованны.
Такая позиция редко бывает убедительной.
Эффективнее разделить доначисления на самостоятельные эпизоды и определить, какие обстоятельства налоговый орган действительно доказал.
Претензия ФНС
Что проверять при подготовке защиты
Фиктивные поставки
Движение товара, перевозку, складской учет
Технический контрагент
Фактического исполнителя и экономическое содержание сделки
Дробление бизнеса
Самостоятельность компаний и деловые цели
Необоснованные расходы
Связь расходов с предпринимательской деятельностью
Неправомерные вычеты НДС
Реальность операций, документы, применимость статьи 54.1 НК РФ
Занижение выручки
Источники поступлений и основания расчетов
Ошибки в расчете налогов
Налоговую базу, ставки, периоды и уже уплаченные суммы
Иногда полностью отменить решение невозможно, но есть основания существенно уменьшить сумму доначислений.
Для бизнеса именно этот результат может стать определяющим.
2. Доказывайте реальность сделки, а не только наличие документов
В налоговых спорах по статье 54.1 НК РФ наличие договора, счета-фактуры и универсального передаточного документа само по себе не гарантирует сохранения вычета НДС.
Инспекция может утверждать, что контрагент не имел сотрудников, транспорта, оборудования или иных ресурсов для исполнения договора.
Ответить на это исключительно ссылкой на подписанные документы недостаточно.
Необходимо восстановить фактическую последовательность хозяйственной операции.
Например, при споре о поставке товара полезно подтвердить:
кто согласовывал заказ;
где находился товар до отгрузки;
каким транспортом осуществлялась перевозка;
кто принимал продукцию;
как товар отражался в складском учете;
где он использовался или кому впоследствии продавался.
При этом отсутствие собственных ресурсов у поставщика не всегда означает невозможность исполнения. Контрагент мог использовать привлеченный транспорт, арендованные склады или субподрядчиков.
Для суда важнее установить действительное экономическое содержание операции, чем ограничиваться формальными характеристиками контрагента.
3. Требуйте налоговую реконструкцию, если операции были реальными
Один из наиболее значимых инструментов защиты связан с определением действительного размера налоговых обязательств.
Предположим, компания приобрела материалы через посредника, которого инспекция признала техническим контрагентом.
При этом сами материалы существовали, поступили на предприятие и были использованы в производстве.
Возникает вопрос: вправе ли ФНС полностью исключить расходы, если реальная хозяйственная операция установлена?
Верховный суд рассмотрел подобную ситуацию в деле ООО «Спецхимпром».
Определение ВС РФ от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 по делу № А40-131167/2020.
Инспекция доначислила компании налог на прибыль и НДС, посчитав, что поставки оформлялись через технические организации.
Однако существовал реальный производитель продукции, а налоговый орган располагал сведениями о фактическом движении товара и его стоимости.
Верховный суд указал на необходимость определения действительных налоговых обязательств с учетом экономического содержания операций.
Дело направили на новое рассмотрение.
Для предпринимателей этот вывод имеет принципиальное значение.
Даже если инспекция доказала использование технического посредника, необходимо отдельно проверить правильность расчета налогов.
При этом налоговая реконструкция не предоставляет автоматического права на любые расходы и вычеты. Существенное значение имеют сведения о фактическом исполнителе, его налоговых обязательствах и достоверность доказательств.
4. Оспаривайте свидетельские показания, на которых построено решение
Налоговые органы активно используют допросы директоров контрагентов, бывших сотрудников и иных лиц.
Но показания свидетелей необходимо проверять.
Например, бывший работник утверждает, что никогда не видел поставщика компании. При этом его должностные обязанности вообще не предполагали участия в закупках.
Такое показание само по себе не опровергает реальность поставки.
В деле № А55-37569/2022 суды критически оценили протокол допроса лица, которое фактически давало профессиональные технические заключения о необходимости приобретенного оборудования.
Налоговый орган при этом не соблюдал специальную процедуру привлечения специалиста.
В другом деле, № А48-4240/2025, значение имело нарушение требований к оформлению протокола допроса.
При анализе свидетельских показаний следует проверить:
Обстоятельство
Значение для налогового спора
Был ли свидетель предупрежден об ответственности
Соблюдение статьи 90 НК РФ
Имеются ли необходимые подписи
Надлежащее оформление протокола
Мог ли свидетель знать обстоятельства сделки
Достоверность показаний
Основаны ли ответы на личных наблюдениях
Отделение фактов от предположений
Требовались ли специальные знания
Возможная подмена процедуры привлечения специалиста
Противоречат ли показания документам
Проверка доказательств в совокупности
Не каждое нарушение оформления автоматически делает протокол недопустимым. Поэтому необходимо объяснить, как конкретный недостаток влияет на его доказательственное значение.
5. Проверяйте доначисления за дробление бизнеса
Налоговая инспекция может посчитать несколько взаимосвязанных компаний единым бизнесом и объединить их доходы для расчета налогов.
Но сам факт общих собственников, руководителей или деловых связей не доказывает искусственного дробления.
Значение имеет реальная самостоятельность деятельности.
Например, две компании принадлежат родственникам, работают в похожей сфере и используют общий бренд.
Эти обстоятельства могут вызвать вопросы инспекции, но необходимо дополнительно исследовать:
самостоятельность управленческих решений;
наличие отдельных клиентов и договоров;
распределение сотрудников и ресурсов;
экономические причины создания организаций;
фактическое ведение деятельности;
порядок расчетов между компаниями.
В определениях Верховного суда от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087 и № 307-ЭС21-17713 рассмотрены вопросы налоговых последствий искусственного разделения бизнеса.
Существенное значение имеет и корректный расчет налоговых обязательств с учетом платежей участников группы.
Даже при установлении признаков дробления необходимо проверить, не привела ли инспекция расчет к повторному учету налогов, уже уплаченных компаниями.
6. Ищите процессуальные нарушения налоговой проверки
Нарушение порядка рассмотрения материалов проверки иногда позволяет отменить решение независимо от сложности спора о хозяйственных операциях.
Статья 101 НК РФ предусматривает право налогоплательщика участвовать в рассмотрении материалов проверки и представлять объяснения.
Существенным нарушением может стать лишение компании возможности защищать свои интересы при рассмотрении материалов.
Например, если инспекция не обеспечила участие налогоплательщика в предусмотренных законом случаях либо не предоставила возможность ознакомиться с доказательствами и представить возражения.
Однако не каждая просрочка или техническая ошибка ведет к отмене решения.
Нарушение
Возможные последствия
Не обеспечено участие в рассмотрении материалов проверки
Основание для отмены по пункту 14 статьи 101 НК РФ
Не предоставлена возможность дать объяснения
Существенный процессуальный аргумент
Не раскрыты материалы, положенные в основу выводов
Нарушение права на защиту
Недостоверно оформлены протоколы
Основание оспаривать доказательства
Допущена техническая ошибка в документе
Не всегда влияет на законность решения
Нарушены отдельные процедурные сроки
Требуется оценить юридические последствия
При построении защиты необходимо установить, какое право налогоплательщика нарушено и каким образом это повлияло на рассмотрение материалов проверки.
7. Оспаривайте не только основания, но и расчет доначислений
Иногда компания сосредотачивается исключительно на вопросе законности сделок, хотя существенные ошибки находятся в расчетной части решения.
Например, инспекция неверно определила налоговую базу, не учла часть подтвержденных расходов или допустила повторный учет отдельных сумм.
В таких случаях необходимо подготовить альтернативный расчет.
Особое значение это имеет в спорах о налоге на прибыль, НДС и дроблении бизнеса.
Что проверять
Возможный результат
Налоговую базу
Исключение ошибочно учтенных сумм
Подтвержденные расходы
Уменьшение налога на прибыль
Уже уплаченные налоги
Предотвращение повторного учета
Расчет пеней
Сокращение суммы начислений
Наличие состава правонарушения
Отмена штрафа
Смягчающие обстоятельства
Снижение налоговых санкций
В некоторых делах именно ошибки расчета позволяют существенно уменьшить итоговые требования даже при частичном подтверждении позиции ФНС.
Как обжаловать решение налоговой проверки
Защита должна начинаться до обращения в арбитражный суд.
Если компания получила акт проверки, у нее по общему правилу есть один месяц для представления письменных возражений по пункту 6 статьи 100 НК РФ.
После вынесения решения необходимо соблюдать обязательный досудебный порядок обжалования.
Этап
Основной срок
Возражения на акт налоговой проверки
1 месяц со дня получения акта
Возражения на дополнение к акту
15 дней со дня получения
Апелляционная жалоба на не вступившее в силу решение
До вступления решения в силу, обычно в течение 1 месяца
Жалоба на вступившее в силу решение, не обжалованное апелляционно
1 год со дня вынесения
Обращение в арбитражный суд
Обычно 3 месяца с учетом правил статьи 138 НК РФ и статьи 198 АПК РФ
Апелляционная жалоба подается через инспекцию, вынесшую решение, для рассмотрения вышестоящим налоговым органом.
Только после соблюдения предусмотренного НК РФ досудебного порядка компания, как правило, вправе обратиться в арбитражный суд.
Можно ли приостановить взыскание до окончания налогового спора
Сам факт обращения в суд не означает автоматической приостановки взыскания налоговой задолженности.
Если решение уже вступило в силу, инспекция при наличии законных оснований может применять предусмотренные НК РФ меры взыскания.
Поэтому необходимо отдельно оценивать обеспечительные меры.
В арбитражном суде компания может заявить ходатайство о приостановлении действия оспариваемого решения на основании части 3 статьи 199 АПК РФ.
При этом требуется обосновать необходимость такой меры и соблюдение условий ее принятия.
Например, представить документы, подтверждающие риск значительного ущерба при немедленном взыскании спорной суммы.
Какая судебная практика помогает в налоговых спорах
Судебный акт
Значение для защиты
ВС РФ от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005
Установление действительного размера налоговых обязательств при технических контрагентах
ВС РФ от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981
Условия налоговой реконструкции при реальных хозяйственных операциях
ВС РФ от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087
Налоговые последствия искусственного дробления бизнеса
ВС РФ от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17713
Учет налогов, уплаченных участниками группы
АС Поволжского округа от 24.01.2024, дело № А55-37569/2022
Оценка показаний лица, фактически выступавшего специалистом
АС Центрального округа от 22.07.2026, дело № А48-4240/2025
Значение соблюдения требований к протоколам допроса
Обзор практики ВС РФ от 13.12.2023
Подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды
Каждую правовую позицию необходимо применять с учетом установленных обстоятельств. Одно судебное решение не гарантирует аналогичного результата в другом деле.
Какие ошибки чаще всего мешают выиграть налоговый спор
Первая ошибка заключается в позднем начале подготовки защиты. Когда компания обращается за юридической помощью после получения решения ФНС, часть возможностей для формирования доказательственной базы уже упущена.
Вторая связана с формальными возражениями. Простое перечисление статей НК РФ не заменяет анализа хозяйственных операций.
Третья ошибка состоит в игнорировании материалов, собранных инспекцией. Нельзя эффективно оспорить решение, не исследовав протоколы допросов, банковские выписки и документы контрагентов, которыми обоснованы доначисления.
Четвертая связана с отсутствием альтернативного расчета. Иногда компания оспаривает все решение, хотя имеет возможность доказательно уменьшить значительную часть начислений.
Наконец, опасно рассчитывать исключительно на процедурные нарушения. Если инспекция доказала фактическое нарушение налогового законодательства, незначительная ошибка оформления обычно не спасет налогоплательщика.
Как выстроить сильную защиту бизнеса в споре с ФНС
Хорошая стратегия налогового спора начинается не с написания жалобы, а с анализа доказательств.
Необходимо определить реальные слабые места решения инспекции, восстановить хозяйственные операции и рассчитать законный размер налоговых обязательств.
Затем следует выбрать основания для оспаривания: отсутствие налогового нарушения, недоказанность выводов инспекции, неправильный расчет доначислений или существенное нарушение процедуры.
В отдельных случаях целесообразно оспаривать решение целиком. В других эффективнее сосредоточиться на конкретных эпизодах, которые формируют основную сумму доначислений.
Выиграть налоговый спор с государством означает не обязательно добиться полной отмены решения. Иногда результатом становится снижение требований на десятки или сотни миллионов рублей, исключение необоснованных штрафов и сохранение возможности компании продолжать деятельность.
Суд оценивает не авторитет налогового органа и не уверенность налогоплательщика в собственной правоте, а доказательства, экономическое содержание операций и соблюдение закона.
Именно на этом должна строиться профессиональная защита бизнеса в арбитражном суде.
Правовая основа: статьи 54.1, 90, 100, 101, 137–140 НК РФ, статьи 65, 71, 198–201 АПК РФ, судебная практика Верховного суда РФ.
Судебная практика и налоговое законодательство изменяются. При подготовке жалобы необходимо учитывать применимую редакцию закона и обстоятельства конкретной проверки.