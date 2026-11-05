Как выиграть налоговый спор с ФНС: 7 способов оспорить доначисления и защитить бизнес в суде

Налоговый спор с государством редко начинается в суде. Обычно к моменту подачи заявления инспекция уже собрала документы, допросила сотрудников и контрагентов, изучила банковские операции и сформировала позицию о нарушении налогового законодательства.

Для предпринимателя ситуация выглядит неравной. На одной стороне государственный орган с широкими полномочиями, на другой компания, которой грозят многомиллионные доначисления, блокировка счетов и взыскание задолженности.

Однако решение налоговой инспекции не является окончательным подтверждением налогового правонарушения. Его можно оспорить, а размер доначислений уменьшить, если доказательства ФНС не подтверждают заявленные нарушения либо сумма налоговых обязательств рассчитана неправильно.

Успех зависит прежде всего от качества доказательств и правильно выбранной стратегии защиты.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, оспаривание решений ФНС и споры о доначислении НДС и налога на прибыль. В моей практике удавалось добиваться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей в рамках одной проверки.