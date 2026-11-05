Вызывают в налоговую: что делать директору, ИП и сотруднику, как подготовиться к допросу ФНС

Вызов в налоговую инспекцию не обязательно означает, что компания совершила нарушение. Однако относиться к нему как к обычной формальности опасно.
Инспекторы могут интересоваться поставщиками, движением денежных средств, фактическим выполнением работ, взаимоотношениями с контрагентами или обстоятельствами деятельности нескольких связанных организаций.
Иногда один неосторожный ответ становится доказательством, на которое налоговый орган впоследствии ссылается при доначислении НДС, налога на прибыль или установлении признаков дробления бизнеса.
Главное правило: перед посещением налоговой необходимо выяснить, в каком качестве вызывают человека, какие обстоятельства интересуют инспекцию и какие документы могут подтвердить его ответы.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, допросы руководителей и оспаривание решений ФНС. В моей практике удавалось добиваться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей в рамках одной проверки.
Почему налоговая вызывает директора или предпринимателя
Налоговые органы вправе приглашать налогоплательщиков для дачи пояснений и вызывать физических лиц на допрос в качестве свидетелей.
Основания предусмотрены статьями 31 и 90 НК РФ.
На практике причиной вызова могут стать:
сомнения в реальности сделок с контрагентом;
расхождения в налоговых декларациях;
подозрения в использовании технических компаний;
признаки дробления бизнеса;
вопросы к вычетам НДС;
значительные операции по расчетным счетам;
проверка другого налогоплательщика;
необходимость установить фактических участников хозяйственных операций.
Иногда инспекция вызывает директора еще до назначения выездной налоговой проверки.
Поэтому отсутствие официального решения о проверке не означает, что полученные сведения не будут использованы в дальнейшем.
Допрос или дача пояснений: в чем разница
Это первое, что необходимо установить после получения вызова.
Критерий
Дача пояснений
Допрос свидетеля
Основание
Кого вызывают
Налогоплательщика, налогового агента
Физическое лицо, которому известны значимые обстоятельства
Предмет вопросов
Налоговые обязательства и деятельность
Обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля
Оформление
Пояснения, иные документы
Протокол допроса
Ответственность
Зависит от применимого основания и характера нарушения
Юридическая помощь
Возможна
Возможна, свидетель отвечает лично
Эти процедуры нельзя смешивать.
Особенно важно различать положение руководителя организации, которого допрашивают об обстоятельствах деятельности юридического лица, и физического лица, проходящего собственную налоговую проверку.
Обязательно ли идти в налоговую по повестке
Если налоговый орган направил надлежащий вызов, игнорировать его не следует.
Но необходимо различать официальное уведомление и телефонное приглашение.
Если инспектор просто позвонил и попросил прийти, стоит уточнить основание и запросить официальный документ.
Если вызов оформлен надлежащим образом, при невозможности явиться желательно заранее сообщить об обстоятельствах и попросить перенести дату.
К уважительным причинам могут относиться болезнь и другие объективные препятствия. Их необходимо подтверждать документально.
Неявка без уважительной причины может повлечь ответственность, если соответствующая санкция предусмотрена законом.
Какой штраф грозит за неявку на допрос ФНС
Статья 128 НК РФ предусматривает специальные штрафы для свидетелей.
Нарушение
Штраф
Неявка свидетеля без уважительных причин
1 000 ₽
Неправомерный отказ от дачи показаний
3 000 ₽
Дача заведомо ложных показаний
3 000 ₽
Однако штраф нельзя применять автоматически к любому человеку, которого вызвали в налоговую.
Необходимо установить его процессуальный статус и наличие предусмотренных законом оснований ответственности.
Особенно важное разъяснение по этому вопросу Конституционный суд дал в 2026 году.
Конституционный суд запретил допрашивать проверяемого налогоплательщика как свидетеля по собственному делу
5 марта 2026 года Конституционный суд РФ вынес Постановление № 12-П.
Поводом стало дело гражданина, в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка.
Налоговая вызвала его на допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам собственной деятельности, а за неявку оштрафовала по статье 128 НК РФ.
Конституционный суд разграничил статус проверяемого налогоплательщика и свидетеля.
Физическое лицо, в отношении которого проводится налоговая проверка, нельзя признавать свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности и штрафовать за неявку как свидетеля.
При этом постановление не означает, что проверяемый налогоплательщик вправе полностью игнорировать законные вызовы инспекции.
Также оно не устанавливает общего запрета на допрос директора организации по обстоятельствам деятельности компании.
Поэтому ссылаться на решение Конституционного суда необходимо с учетом конкретного процессуального положения вызываемого лица.
Можно ли прийти на допрос в налоговую с адвокатом
Да. Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано статьей 48 Конституции РФ.
ФНС также разъясняла возможность сопровождения свидетеля адвокатом.
Например, в письме от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@ налоговая служба указала, что адвокат вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к материалам.
Однако адвокат не отвечает на вопросы вместо свидетеля.
Его задача состоит в том, чтобы помогать соблюдать процедуру, оценивать правомерность вопросов и своевременно фиксировать нарушения.
Участие адвоката особенно полезно, если вопросы связаны с многомиллионными сделками, спорными вычетами НДС или обстоятельствами, способными повлечь ответственность руководителя.
Что делать перед допросом в налоговой
Подготовка должна начинаться с изучения документа о вызове.
Необходимо выяснить, кто приглашает, по какому основанию и в отношении каких обстоятельств предполагается получение сведений.
Если речь идет о деятельности компании, полезно заранее восстановить документы и хронологию спорных операций.
Что проверить
Зачем это необходимо
Повестку или уведомление
Определить основание вызова
Договоры с контрагентами
Восстановить условия сделок
Первичные документы
Уточнить фактическое исполнение
Переписку
Вспомнить согласование обязательств
Платежные документы
Проверить движение денег
Должностные обязанности
Определить круг личной осведомленности
Материалы проверки
Выявить возможные налоговые претензии
Подготовка не должна превращаться в согласование вымышленных ответов.
Ее задача — избежать ошибок памяти, неподтвержденных предположений и противоречий с документами.
Какие вопросы задают директору на допросе ФНС
Перечень вопросов зависит от предмета налогового контроля.
Например, директора могут спросить, кто выбирал поставщиков, как проверялись контрагенты, кто согласовывал цены и каким образом компания контролировала исполнение договоров.
При проверке реальности операций инспекторов нередко интересуют фактические исполнители работ, движение товара и контакты с представителями контрагентов.
При подозрении в дроблении бизнеса могут задаваться вопросы об общих сотрудниках, финансовом управлении и распределении функций между организациями.
Опасность состоит не в самих вопросах, а в том, что неточный ответ может быть использован как подтверждение заранее сформированной позиции инспекции.
Как правильно отвечать на вопросы налогового инспектора
Отвечать следует только на основании действительно известных обстоятельств.
Если человек не помнит дату переговоров или конкретного представителя контрагента, не нужно придумывать ответ.
Допустимо указать, что сведения требуют уточнения по документам.
Например:
«Точную дату согласования поставки сейчас не помню. Она отражена в переписке и договорных документах».
Это принципиально отличается от утверждения о том, что сделка не совершалась.
Также необходимо отделять лично известные факты от информации, полученной со слов других людей.
Не следует подтверждать обстоятельства, которые свидетель не наблюдал и не может достоверно воспроизвести.
Можно ли отказаться отвечать на вопросы по статье 51 Конституции РФ
Статья 51 Конституции РФ предусматривает право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников.
Эта гарантия действует и в отношениях с налоговыми органами.
Однако ее нельзя использовать как универсальный способ отказаться от любых вопросов инспектора.
Если ответ не предполагает свидетельствования против себя или указанных лиц, основания отказа требуют отдельной оценки.
Конституционный суд в Постановлении № 12-П от 05.03.2026 подтвердил значение права не свидетельствовать против себя при проведении налогового контроля.
При этом право не давать самоизобличающие пояснения не освобождает от законных обязанностей по представлению необходимых документов.
Почему нельзя подписывать протокол допроса без проверки
После завершения допроса необходимо внимательно ознакомиться с протоколом.
Иногда устный ответ и его письменная фиксация существенно отличаются.
Например, свидетель сообщил, что не помнит фамилию руководителя поставщика.
В протоколе появляется формулировка, из которой следует, что свидетель вообще не знает такую компанию.
Эти утверждения имеют разное доказательственное значение.
Поэтому перед подписанием необходимо проверить:
Полноту и точность вопросов.
Соответствие записанных ответов фактически данным пояснениям.
Отсутствие предположений, оформленных как установленные факты.
Правильность дат, сумм и наименований.
Наличие замечаний и дополнений.
Соблюдение обязательных процедурных требований.
Если в протоколе имеются ошибки, необходимо добиваться внесения соответствующих замечаний.
Свидетелю должна быть предоставлена копия протокола допроса.
Судебная практика: показания свидетеля не всегда признают достоверными
Показательный спор рассмотрен Арбитражным судом Поволжского округа.
Постановление от 24.01.2024 № Ф06-12606/2023 по делу № А55-37569/2022.
Инспекция использовала показания свидетеля, который утверждал, что приобретенные компанией материалы не были предусмотрены технической документацией.
Однако для такой оценки требовались специальные знания.
Суды установили, что налоговый орган не соблюдал процедуру привлечения специалиста по статье 96 НК РФ и не подтвердил наличие у допрошенного необходимого технического образования.
Поэтому к соответствующему протоколу допроса обоснованно отнеслись критически.
Вывод: налоговая не вправе подменять профессиональное техническое исследование обычными свидетельскими показаниями.
Какие нарушения при допросе могут ослабить позицию ФНС
Нарушение
Как использовать при защите
Нет необходимой отметки о предупреждении об ответственности
Проверить соблюдение статьи 90 НК РФ
Ответ записан неточно
Указать на замечания к протоколу
Свидетель не знает обстоятельств лично
Поставить под сомнение достоверность
Требовались специальные знания
Проверить соблюдение статьи 96 НК РФ
Вопросы содержали неподтвержденные предпосылки
Выявить подмену фактов
Показания противоречат документам
Представить объективные доказательства
Не обеспечено право на юридическую помощь
Зафиксировать обстоятельства нарушения
Не каждая процедурная ошибка автоматически исключает протокол из доказательств.
Поэтому в налоговом споре необходимо не просто указать на нарушение, а объяснить, почему оно влияет на достоверность или допустимость полученных сведений.
Что делать, если после допроса налоговая предъявила претензии
Если показания использованы в акте налоговой проверки, необходимо исследовать весь протокол и сопоставить его с другими доказательствами.
Например, директор сообщил, что лично не занимался организацией перевозки товара.
Инспекция сделала вывод об отсутствии реальной поставки.
Но компания располагает транспортными накладными, складскими документами и сведениями о последующей реализации продукции.
В таком случае следует показать, что отсутствие личной осведомленности руководителя о деталях доставки не доказывает фиктивность сделки.
Возражения на акт налоговой проверки должны содержать ссылки на конкретные документы и обстоятельства, опровергающие выводы инспекции.
Какие ошибки чаще всего допускают на допросе
Наиболее опасны попытки давать ответы на вопросы, выходящие за пределы личных знаний.
Например, руководитель утверждает, что все документы подписывал конкретный представитель поставщика, хотя никогда лично с ним не встречался.
Позднее выясняется, что соответствующее лицо отрицает участие в сделке.
Другая ошибка — приблизительные ответы о суммах, датах и обстоятельствах операций, которые инспекция фиксирует как точные сведения.
Не менее опасно подписывать протокол без внимательной проверки.
В дальнейшем именно эти ответы могут стать одним из доказательств, на которых ФНС основывает решение о доначислении налогов.
Как действовать, если вызывают в налоговую
До посещения инспекции необходимо определить процессуальный статус, предмет вопросов и возможные риски для компании.
Если речь идет о спорных хозяйственных операциях, стоит заранее изучить документы и при необходимости получить юридическую помощь.
Во время допроса важно давать достоверные ответы, не подменять факты предположениями и внимательно контролировать содержание протокола.
После допроса следует сохранить его копию и проверить, насколько зафиксированные сведения соответствуют реальным обстоятельствам.
Главный вывод: вызов в налоговую не означает признания компании нарушителем, но показания директора, предпринимателя или сотрудника могут существенно повлиять на результат налоговой проверки.
Поэтому наиболее эффективная защита начинается не после получения многомиллионных доначислений, а уже на стадии первого вызова в инспекцию.
Правовая основа: статьи 21, 31, 90, 96, 99 и 128 НК РФ, статьи 48 и 51 Конституции РФ.
Судебная практика:
Постановление АС Поволжского округа от 24.01.2024 № Ф06-12606/2023 по делу № А55-37569/2022.
Судебная практика продолжает развиваться. Перед посещением налоговой необходимо учитывать основания вызова, применимые процессуальные нормы и конкретные обстоятельства налогового контроля.