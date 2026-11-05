Вызывают в налоговую: что делать директору, ИП и сотруднику, как подготовиться к допросу ФНС

Вызов в налоговую инспекцию не обязательно означает, что компания совершила нарушение. Однако относиться к нему как к обычной формальности опасно.

Инспекторы могут интересоваться поставщиками, движением денежных средств, фактическим выполнением работ, взаимоотношениями с контрагентами или обстоятельствами деятельности нескольких связанных организаций.

Иногда один неосторожный ответ становится доказательством, на которое налоговый орган впоследствии ссылается при доначислении НДС, налога на прибыль или установлении признаков дробления бизнеса.

Главное правило: перед посещением налоговой необходимо выяснить, в каком качестве вызывают человека, какие обстоятельства интересуют инспекцию и какие документы могут подтвердить его ответы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, допросы руководителей и оспаривание решений ФНС. В моей практике удавалось добиваться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей в рамках одной проверки.