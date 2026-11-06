Контрагент не платит по договору: как вернуть деньги без суда и когда начинать взыскание

Компания выполнила работы на 12 млн рублей. Заказчик подписал акты, но перечислил только половину стоимости. Оставшиеся деньги обещает выплатить после поступления финансирования. Проходит месяц, затем второй. Руководители продолжают переписываться, бухгалтерия регулярно напоминает о задолженности, но платежей нет.

В подобных ситуациях кредитор нередко теряет время, рассчитывая сохранить деловые отношения. Между тем финансовое положение должника может ухудшаться, активы переходить другим лицам, а размер задолженности продолжает увеличиваться.

Главная ошибка при взыскании долга — считать обещания контрагента реальной гарантией оплаты.

Переговоры могут быть эффективными, но только когда кредитор контролирует сроки, фиксирует договоренности и сохраняет возможность своевременного судебного взыскания.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, подряда и оказания услуг, взыскание задолженности и банкротство юридических лиц.