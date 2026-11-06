Контрагент не платит по договору: как вернуть деньги без суда и когда начинать взыскание

Компания выполнила работы на 12 млн рублей. Заказчик подписал акты, но перечислил только половину стоимости. Оставшиеся деньги обещает выплатить после поступления финансирования. Проходит месяц, затем второй. Руководители продолжают переписываться, бухгалтерия регулярно напоминает о задолженности, но платежей нет.
В подобных ситуациях кредитор нередко теряет время, рассчитывая сохранить деловые отношения. Между тем финансовое положение должника может ухудшаться, активы переходить другим лицам, а размер задолженности продолжает увеличиваться.
Главная ошибка при взыскании долга — считать обещания контрагента реальной гарантией оплаты.
Переговоры могут быть эффективными, но только когда кредитор контролирует сроки, фиксирует договоренности и сохраняет возможность своевременного судебного взыскания.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, подряда и оказания услуг, взыскание задолженности и банкротство юридических лиц.
1. Почему должник не платит: четыре ситуации с разной стратегией взыскания
Прежде чем предъявлять требования, необходимо установить причину просрочки.
Иногда компания действительно испытывает временные финансовые трудности. В других случаях она не согласна с объемом выполненных работ или сознательно затягивает расчеты.
От этого зависит стратегия кредитора.
Причина неоплаты
Что делать
Ошибка бухгалтерии или задержка согласования платежа
Уточнить документы и согласовать конкретную дату оплаты
Временный недостаток денежных средств
Рассмотреть частичный платеж и обеспеченную рассрочку
Претензии к качеству или объему исполнения
Зафиксировать возражения и проверить доказательства
Намеренное затягивание расчетов
Направить претензию и готовить судебное взыскание
Признаки неплатежеспособности
Проверить активы и возможность банкротства
Важно не соглашаться на отсрочку только потому, что контрагент называет убедительную причину задержки.
Необходимо оценить, действительно ли у него появятся средства для погашения долга.
2. Как проверить контрагента до начала переговоров
Взыскание следует начинать с изучения самого должника.
Для этого полезно проверить:
сведения ЕГРЮЛ и изменения в составе участников;
судебные разбирательства в картотеке арбитражных дел;
исполнительные производства;
сообщения о банкротстве на Федресурсе;
опубликованную бухгалтерскую отчетность;
сведения о ликвидации и реорганизации;
наличие других крупных требований к компании.
Например, заказчик просит отсрочить оплату на три месяца, объясняя это временными финансовыми трудностями.
Но проверка показывает, что в отношении него уже рассматривается несколько исков о взыскании долгов, а приставами возбуждены исполнительные производства.
В такой ситуации дальнейшее предоставление отсрочки может только ухудшить положение кредитора.
Если должник не способен рассчитаться даже с несколькими кредиторами одновременно, необходимо оценивать не только перспективы выигрыша в суде, но и реальную возможность исполнения решения.
3. Какие документы необходимы для взыскания долга
До направления претензии нужно убедиться, что обязательство действительно подтверждено.
При поставке товаров это договор, спецификации, накладные, универсальные передаточные документы и документы о получении продукции.
При подрядных отношениях существенное значение имеют акты выполненных работ, исполнительная документация, переписка о приемке и доказательства фактического выполнения работ.
В договорах оказания услуг необходимо проверить, какие действия должен был совершить исполнитель и чем они подтверждаются.
Документ
Что подтверждает
Договор
Основание и условия обязательства
Спецификация или заявка
Объем и стоимость исполнения
Накладная или УПД
Передачу товара
Акт выполненных работ
Приемку результата
Переписка
Согласование условий и обстоятельств исполнения
Акт сверки
Состояние взаимных расчетов
Платежные документы
Размер произведенной оплаты
Расчет задолженности
Размер и период просрочки
Особенно важно проверить, наступил ли срок оплаты.
Например, если договор предусматривает окончательный расчет после передачи определенного комплекта документов, необходимо подтвердить выполнение этого условия.
4. Как правильно провести переговоры с должником
Переговоры должны иметь конкретную цель.
Недостаточно спросить, когда контрагент планирует оплатить задолженность.
Необходимо установить, признает ли он сам долг, согласен ли с его размером и какие реальные обязательства готов принять.
Предположим, задолженность составляет 4,5 млн рублей.
Кредитору полезно получить от должника письменное подтверждение суммы и предложения о сроках погашения.
При этом стоит отдельно выяснить, имеются ли возражения по основному долгу, неустойке и процентам.
Если должник признает только стоимость поставленного товара, нельзя автоматически считать признанными начисленные санкции.
Практическая задача переговоров — перевести устные обещания в юридически значимые письменные обязательства.
5. Как оформить признание долга и почему это важно
Признание задолженности может иметь значение для исчисления срока исковой давности.
Статья 203 ГК РФ предусматривает перерыв течения срока давности при совершении обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
Пункт 20 Постановления Пленума Верховного суда от 29.09.2015 № 43 относит к таким действиям, в частности, признание претензии, просьбу об отсрочке или рассрочке и подписание акта сверки уполномоченным лицом.
Однако документ должен действительно подтверждать признание соответствующего обязательства.
Например, акт сверки, подписанный работником без необходимых полномочий, может вызвать спор.
Также важно учитывать, что признание основного долга не означает автоматического признания требований о неустойке.
6. Верховный суд разъяснил, почему акт сверки не всегда спасает кредитора
Показательный спор рассмотрен Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.
Определение от 11.04.2025 № 307-ЭС24-21748 по делу № А56-35640/2023.
Суды рассматривали требования о взыскании задолженности и договорной неустойки.
При оценке срока исковой давности нижестоящие инстанции сослались на подписанный акт сверки расчетов.
Однако ответчик указывал, что документ подтверждал признание основного долга, но не содержал признания начисленной неустойки.
Верховный суд отметил необходимость отдельно установить, признавал ли должник дополнительное требование.
Судебные акты в соответствующей части отменили, а дело направили на новое рассмотрение.
Вывод для бизнеса: акт сверки не стоит воспринимать как универсальный документ, автоматически подтверждающий все требования кредитора.
Если необходимо зафиксировать признание неустойки, процентов или других сумм, их следует отдельно и однозначно указывать в подписываемом документе.
7. Как составить гарантийное письмо об оплате долга
Гарантийное письмо может быть полезным доказательством, если содержит конкретные сведения.
Желательно указать номер и дату договора, размер основного долга, основание его возникновения и срок платежа.
Если стороны согласовали частичное погашение, необходимо закрепить суммы и даты каждого платежа.
Однако название «гарантийное письмо» само по себе не определяет юридическую силу документа.
Суд оценивает его содержание и полномочия подписавшего лица.
Кроме того, гарантийное письмо не всегда создает дополнительное обеспечение обязательства.
Например, обещание директора организовать оплату задолженности компании не означает автоматически, что он лично поручился по ее обязательствам.
Поэтому при необходимости дополнительного обеспечения следует использовать соответствующую договорную конструкцию.
8. Когда стоит предоставить рассрочку задолженности
Рассрочка может быть экономически выгоднее судебного разбирательства, если должник действительно способен исполнить новый график.
Но предоставлять ее без дополнительных условий рискованно.
Например, при задолженности 6 млн рублей стороны согласовали погашение равными платежами в течение трех месяцев.
Кредитору необходимо определить, что произойдет при пропуске очередного платежа.
Полезно предусмотреть право требовать досрочного погашения оставшейся суммы при нарушении графика.
Также стоит обсудить обеспечение обязательства: независимую гарантию, залог или поручительство.
Условие соглашения
Для чего необходимо
Точная сумма задолженности
Исключить спор о размере долга
Основание возникновения
Связать долг с конкретным договором
График платежей
Установить определенные сроки
Последствия нарушения графика
Сохранить возможность оперативного взыскания
Неустойка или проценты
Урегулировать ответственность
Обеспечение исполнения
Уменьшить риск повторной неоплаты
Сохранение первоначальных требований
Избежать нежелательного прекращения или изменения обязательств
При подготовке соглашения важно не допустить неясности в вопросе о том, заменяет ли оно первоначальное обязательство или лишь изменяет срок его исполнения.
9. Можно ли остановить поставки, если покупатель перестал платить
В ряде случаев закон позволяет кредитору приостановить собственное исполнение.
Статья 328 ГК РФ регулирует встречные обязательства.
Если одна сторона не предоставляет предусмотренное договором исполнение либо имеются очевидные основания считать, что оно не будет предоставлено в срок, другая сторона при соблюдении необходимых условий может приостановить встречное исполнение.
Например, поставщик передает товар несколькими партиями, а покупатель не оплатил предыдущую партию.
Возможность приостановления дальнейших поставок зависит от условий договора и взаимосвязи обязательств.
Нельзя автоматически прекращать исполнение любого действующего договора из-за задолженности по другому самостоятельному обязательству.
Также желательно письменно уведомить контрагента о причинах приостановления.
В противном случае кредитор рискует сам стать ответчиком по требованию о взыскании неустойки или убытков.
10. Как рассчитать неустойку и проценты за просрочку
Если договор предусматривает неустойку за нарушение срока оплаты, необходимо рассчитать ее в соответствии с согласованными условиями.
При отсутствии договорной неустойки по денежному обязательству может применяться статья 395 ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами.
При этом нужно учитывать правила о соотношении договорной неустойки и процентов.
По общему правилу статьи 395 ГК РФ, если за нарушение денежного обязательства установлена неустойка, проценты по статье 395 не взыскиваются, если иное не предусмотрено законом или договором.
Отдельно следует проверить размер санкций.
Статья 333 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения явно несоразмерной неустойки при наличии установленных законом оснований.
Поэтому кредитору необходимо оценивать не только потенциальную сумму взыскания, но и вероятность ее уменьшения судом.
Иногда получение основного долга в кратчайший срок экономически выгоднее продолжительного спора о санкциях.
11. Когда направлять досудебную претензию
Не стоит ждать, пока переговоры окончательно зайдут в тупик.
Во многих случаях претензию разумно направить параллельно с обсуждением погашения долга.
Это позволяет соблюсти обязательный досудебный порядок и не терять дополнительное время.
Часть 5 статьи 4 АПК РФ предусматривает, что денежные требования из договоров, других сделок и неосновательного обогащения по общему правилу могут быть переданы в арбитражный суд по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии.
При этом закон или договор могут предусматривать иной срок либо порядок.
В претензии необходимо указать основание задолженности, сумму, срок оплаты и расчет дополнительных требований.
Не менее важно сохранить доказательства направления документа надлежащим способом.
12. Когда переговоры необходимо прекращать
Универсального срока для переговоров не существует.
Но есть признаки, которые свидетельствуют о необходимости переходить к взысканию.
Например, должник неоднократно нарушает обещанные даты платежей, отказывается подписывать акт сверки, не предоставляет график погашения или перестает отвечать на обращения.
Особенно опасно сочетание этих обстоятельств с ухудшением финансового положения компании.
Если за несколько недель переговоров должник не перечислил даже частичный платеж и не предложил обеспеченный график, продолжение ожидания требует серьезного экономического обоснования.
При наличии признаков вывода имущества откладывать судебную защиту может быть еще опаснее.
13. Как взыскать задолженность через арбитражный суд
Для судебного взыскания необходимо подготовить исковое заявление, расчет требований и доказательства исполнения обязательств кредитором.
Заявление подается с учетом правил подсудности и договорных условий.
При наличии оснований можно использовать приказное производство или упрощенное производство.
Однако эти процедуры применяются не ко всем требованиям и имеют установленные законом ограничения.
Если должник оспаривает качество работ, факт поставки либо размер задолженности, может потребоваться полноценное исковое разбирательство.
Отдельно следует оценить необходимость обеспечительных мер по статье 90 АПК РФ.
Например, если существуют подтвержденные обстоятельства, свидетельствующие о риске затруднения исполнения будущего судебного акта.
Но сам факт наличия долга не означает, что суд автоматически арестует имущество ответчика.
14. Можно ли инициировать банкротство компании-должника
Банкротство является самостоятельным юридическим механизмом и не должно использоваться вместо обычного взыскания при отсутствии предусмотренных законом оснований.
По общему правилу в 2026 году минимальная сумма требований для возбуждения дела о банкротстве обычного юридического лица составляет 2 млн рублей.
Также необходимо учитывать установленный законом период неисполнения обязательств и наличие подтвержденного требования.
Для обычного конкурсного кредитора, как правило, требуется вступивший в законную силу судебный акт, если законом не предусмотрено исключение.
Кроме того, необходимо заранее опубликовать уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в установленном порядке.
Однако даже возбуждение дела о банкротстве не гарантирует возврата долга.
В процедуре может выясниться, что имущества недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов.
Поэтому перед обращением необходимо оценить имущественное положение должника и перспективы конкурсного производства.
15. Что делать, если должник начал выводить имущество
Если контрагент продает основные активы, переводит деятельность на другую компанию или передает имущество связанным лицам, необходимо срочно оценить возможные способы защиты.
В рамках судебного спора можно рассмотреть обеспечительные меры.
Если впоследствии возбуждается дело о банкротстве, отдельные сделки должника могут оспариваться по специальным основаниям.
Но для этого необходимы доказательства, а не только предположения.
Полезно установить, какое имущество отчуждено, когда совершена сделка, кто выступил приобретателем и соответствовало ли встречное предоставление рыночным условиям.
Также необходимо проверить, сохранились ли у должника активы, за счет которых реально исполнить судебное решение.
Судебная практика, важная для взыскания задолженности
Судебный акт
Практический вывод
Определение ВС РФ от 11.04.2025 № 307-ЭС24-21748
Признание основного долга не означает автоматического признания неустойки
Постановление Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43
Условия перерыва срока исковой давности при признании долга
Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54
Применение правил о встречном исполнении обязательств
Постановление Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18
Правила досудебного урегулирования споров
Постановление Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 40
Актуальный порог задолженности для возбуждения дела о банкротстве юридического лица
План взыскания задолженности: первые 30 дней
Срок
Что предпринять
1–3-й день
Проверить договор, документы и точную сумму долга
3–5-й день
Изучить судебные споры и финансовые риски должника
5–7-й день
Провести переговоры и запросить признание задолженности
Первая неделя
Направить письменную претензию
7–14-й день
Обсудить обеспеченную рассрочку или частичную оплату
14–25-й день
Подготовить иск и документы для суда
После истечения претензионного срока
Подать иск при отсутствии оплаты
Этот график является практическим ориентиром, а не установленными законом сроками действий кредитора.
Если срок исковой давности близок к завершению или выявлен риск вывода имущества, действовать необходимо быстрее.
Как не потерять деньги из-за затянувшихся переговоров
Для бизнеса взыскание задолженности — это не только юридическая, но и финансовая задача.
Иногда продолжение сотрудничества с контрагентом действительно позволяет получить деньги быстрее, чем судебное разбирательство.
Но переговоры становятся опасными, когда должник использует их исключительно для затягивания времени.
Наиболее эффективная стратегия сочетает проверку финансового положения контрагента, фиксацию признания долга, своевременное направление претензии и подготовку к судебному взысканию.
Кредитору необходимо заранее определить предел переговоров: какую отсрочку он готов предоставить, какие гарантии хочет получить и при каких обстоятельствах без дальнейших обсуждений обратится в суд.
Если должник добросовестен и способен платить, такой подход поможет согласовать реалистичный график.
Если же контрагент уклоняется от исполнения обязательств, кредитор не потеряет время и сохранит возможность своевременной защиты своих прав.
Правовая основа: статьи 195, 196, 200, 203, 206, 309, 310, 328, 330, 333, 395 и 410 ГК РФ; статьи 4, 65, 90 и 125 АПК РФ; статьи 3, 6, 7 и 33 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Судебная практика продолжает развиваться. Способ взыскания, расчет санкций и процессуальные сроки необходимо определять с учетом условий конкретного договора.