Можно ли уволить сотрудника за оскорбление руководителя в социальных сетях

Сотрудник разместил в социальной сети грубый комментарий о руководителе компании. Публикацию увидели коллеги и клиенты, после чего директор решил уволить работника за нарушение корпоративной этики.

Однако оскорбление руководителя само по себе не является самостоятельным основанием для увольнения по Трудовому кодексу РФ.

Работодатель должен доказать, что сотрудник нарушил конкретные трудовые обязанности, а выбранное наказание соответствует характеру проступка.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в судебных спорах, сопровождаю корпоративные конфликты и защиту деловой репутации. В моей практике удалось добиться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей, увеличения компенсации за изъятое имущество на 55 млн рублей и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.