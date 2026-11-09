Можно ли уволить сотрудника за оскорбление руководителя в социальных сетях

Сотрудник разместил в социальной сети грубый комментарий о руководителе компании. Публикацию увидели коллеги и клиенты, после чего директор решил уволить работника за нарушение корпоративной этики.
Однако оскорбление руководителя само по себе не является самостоятельным основанием для увольнения по Трудовому кодексу РФ.
Работодатель должен доказать, что сотрудник нарушил конкретные трудовые обязанности, а выбранное наказание соответствует характеру проступка.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в судебных спорах, сопровождаю корпоративные конфликты и защиту деловой репутации. В моей практике удалось добиться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей, увеличения компенсации за изъятое имущество на 55 млн рублей и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.
Когда работника можно наказать
Статья 192 ТК РФ позволяет применить замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям за виновное нарушение трудовых обязанностей.
Поэтому работодателю необходимо доказать, что публикация нарушила конкретную законную обязанность сотрудника.
Например, работник публично оскорбил клиента при исполнении трудовых функций либо нарушил установленные правила служебного общения.
При этом нельзя считать любой эмоциональный отзыв дисциплинарным проступком.
Что делать работодателю
Сохранить публикацию, желательно с помощью нотариального осмотра страницы.
Установить, что комментарий действительно оставил сотрудник.
Проверить трудовой договор, должностную инструкцию и локальные правила.
Запросить письменные объяснения в порядке статьи 193 ТК РФ.
Определить, имеется ли основание для взыскания и соответствует ли оно тяжести нарушения.
Для увольнения необходимо отдельное основание, предусмотренное законом. Например, при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей применяется пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, но только при наличии действующего дисциплинарного взыскания и нового доказанного нарушения.
Что говорит судебная практика
В деле № 33-11351/2019 Самарский областной суд признал законным замечание сотруднице за публикацию о работе компании. Значение имели содержание видеоролика и действовавшие корпоративные правила, с которыми работница была ознакомлена.
Однако это решение не позволяет увольнять сотрудников за любую критику работодателя.
Вывод: прежде чем применять взыскание за публикацию в интернете, необходимо доказать нарушение трудовых обязанностей. Иначе компания рискует проиграть спор и понести дополнительные расходы.
Правовая основа: статьи 81, 192 и 193 ТК РФ.
Судебная практика может изменяться. Законность взыскания зависит от обстоятельств конкретного дела.