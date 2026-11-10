Субсидиарная ответственность учредителя ООО: можно ли взыскать долги компании с участника

Учредитель вложил деньги в компанию, назначил директора и не участвовал в текущем управлении. Через несколько лет общество оказалось банкротом, а кредиторы потребовали взыскать с участника 25 млн рублей.

Многие предприниматели уверены, что по долгам ООО отвечает только само общество.

Это общее правило действительно предусмотрено законодательством. Однако при определенных обстоятельствах участник может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Сам факт владения долей в уставном капитале не означает, что учредитель обязан погасить долги компании.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и банкротных спорах. В моей практике удалось добиться отказа во включении требований свыше 448 млн рублей в реестр кредиторов и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.