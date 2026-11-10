Субсидиарная ответственность учредителя ООО: можно ли взыскать долги компании с участника

Учредитель вложил деньги в компанию, назначил директора и не участвовал в текущем управлении. Через несколько лет общество оказалось банкротом, а кредиторы потребовали взыскать с участника 25 млн рублей.
Многие предприниматели уверены, что по долгам ООО отвечает только само общество.
Это общее правило действительно предусмотрено законодательством. Однако при определенных обстоятельствах участник может быть привлечен к субсидиарной ответственности.
Сам факт владения долей в уставном капитале не означает, что учредитель обязан погасить долги компании.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и банкротных спорах. В моей практике удалось добиться отказа во включении требований свыше 448 млн рублей в реестр кредиторов и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.
Когда учредитель отвечает по долгам ООО
Статья 61.10 Закона о банкротстве позволяет признать участника контролирующим должника лицом, если он имел возможность определять действия общества.
В частности, закон устанавливает презумпцию контроля при наличии права самостоятельно или совместно с заинтересованными лицами распоряжаться более чем половиной долей ООО либо голосов на общем собрании, а также при наличии права назначать директора.
Однако статус контролирующего лица еще не означает автоматической ответственности.
Необходимо установить основания, предусмотренные статьей 61.11 Закона о банкротстве.
Например, если участник организовал вывод активов общества и вследствие этого компания утратила возможность рассчитываться с кредиторами, могут возникнуть основания для привлечения его к ответственности.
Могут ли привлечь участника с долей 10% или 25%
Да, если доказан фактический контроль над обществом.
Размер доли не всегда отражает реальное влияние участника на деятельность компании.
Например, миноритарный участник может фактически руководить финансовыми потоками, определять условия крупных сделок или давать обязательные указания директору.
Но небольшая доля сама по себе не подтверждает контроль.
При этом пункт 6 статьи 61.10 Закона о банкротстве исключает признание лица контролирующим исключительно по причине владения менее чем 10% капитала и получения обычного дохода от такого участия.
За какие действия учредителя могут привлечь к ответственности
Действия участника
Возможный риск
Организация вывода активов
Субсидиарная ответственность
Одобрение заведомо убыточной сделки
Проверка причиненного кредиторам вреда
Фактическое управление через номинального директора
Признание контролирующим лицом
Получение выгоды от недобросовестных операций
Применение презумпции контроля
Обычное участие в собрании
Само по себе не является основанием ответственности
Особенно важно разграничивать законные корпоративные решения и действия, направленные на причинение вреда кредиторам.
Как учредителю защититься от субсидиарной ответственности
Необходимо восстановить обстоятельства принятия решений, которые заявитель считает причиной банкротства.
Для защиты полезны протоколы общих собраний, документы об экономической обоснованности сделок, финансовая отчетность и доказательства самостоятельного управления обществом директором.
Если участник не определял спорные решения, это необходимо подтвердить.
Если он участвовал в их принятии, важно показать разумную деловую цель и отсутствие причинной связи с невозможностью погашения долгов.
Неудачное инвестиционное решение не должно автоматически превращаться в обязанность участника погасить все долги общества.
Что говорит судебная практика
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 № 53, в редакции от 23.12.2025, определяет субсидиарную ответственность как исключительный механизм защиты кредиторов.
Суды должны учитывать самостоятельную имущественную ответственность юридического лица и свободу предпринимательских решений.
При этом Верховный суд разъясняет, что фактический контроль может существовать даже без формального участия в капитале.
Следовательно, защита учредителя должна строиться не только на размере его доли, но и на доказательствах реального характера управления компанией.
Можно ли сохранить личное имущество учредителя
Если заявитель не докажет предусмотренные законом основания либо ответчик успешно опровергнет применимые презумпции, суд может отказать в привлечении к ответственности.
Особое значение имеют финансовое состояние общества, обстоятельства спорных сделок и причины возникновения неплатежеспособности.
Вывод: учредитель ООО не отвечает автоматически по долгам обанкротившейся компании. Для взыскания необходимо установить предусмотренные законом основания, а защита должна быть направлена на исследование фактического контроля, добросовестности действий и причин банкротства.
Правовая основа: статьи 61.10 и 61.11 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статья 56 ГК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53.
Судебная практика продолжает развиваться. Основания ответственности определяются с учетом обстоятельств конкретного дела.